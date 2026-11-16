Με λύσεις που προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε κατοικίας, η προστασία του σπιτιού γίνεται πιο ευέλικτη, πιο ολοκληρωμένη και πιο απλή με τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας της Eurolife FFH.
Οικογενειακή τραγωδία στην Ιταλία: 88χρονος σκότωσε την κατάκοιτη σύζυγό του και αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει
Οικογενειακή τραγωδία στην Ιταλία: 88χρονος σκότωσε την κατάκοιτη σύζυγό του και αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει
Η γυναίκα δέχθηκε επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο - Ο 8χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση
Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου στην πόλη Σέρρε, στην επαρχία του Σαλέρνο της Ιταλίας, όπου ένας 88χρονος σκότωσε τη σύζυγό του, η οποία ήταν κατάκοιτη, και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του.
Η 82χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι του ζευγαριού, ενώ ο ηλικιωμένος σύζυγός της βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένος και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο της Εμπόλι, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό εκτυλίχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, σε κατοικία κοντά στη Via Nazionale, στο κέντρο της μικρής πόλης.
Την υπόθεση αποκάλυψε η οικιακή βοηθός του ζευγαριού, η οποία έφτασε στο σπίτι και διαπίστωσε τι είχε συμβεί, ειδοποιώντας τις αρχές.
Σύμφωνα με την πρώτη έρευνα από τους καραμπινιέρους, ο 88χρονος φέρεται να επιτέθηκε στη σύζυγό του με αιχμηρό αντικείμενο, προκαλώντας τον θάνατό της. Στη συνέχεια επιχείρησε να αυτοκτονήσει, χωρίς να τα καταφέρει.
Στο σημείο έσπευσαν διασώστες, οι οποίοι διαπίστωσαν τον θάνατο της γυναίκας και μετέφεραν τον τραυματισμένο άνδρα στο νοσοκομείο.
Την έρευνα έχουν αναλάβει οι καραμπινιέροι της περιοχής και το ανακριτικό τμήμα του Σαλέρνο, οι οποίοι πραγματοποιούν αυτοψία και συλλέγουν στοιχεία για την ανασύνθεση της υπόθεσης.
Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η δολοφονία, καθώς και το κίνητρο που οδήγησε τον ηλικιωμένο στην πράξη.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια της οικογενειακής τραγωδίας
Η 82χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι του ζευγαριού, ενώ ο ηλικιωμένος σύζυγός της βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένος και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο της Εμπόλι, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό εκτυλίχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, σε κατοικία κοντά στη Via Nazionale, στο κέντρο της μικρής πόλης.
Την υπόθεση αποκάλυψε η οικιακή βοηθός του ζευγαριού, η οποία έφτασε στο σπίτι και διαπίστωσε τι είχε συμβεί, ειδοποιώντας τις αρχές.
Σύμφωνα με την πρώτη έρευνα από τους καραμπινιέρους, ο 88χρονος φέρεται να επιτέθηκε στη σύζυγό του με αιχμηρό αντικείμενο, προκαλώντας τον θάνατό της. Στη συνέχεια επιχείρησε να αυτοκτονήσει, χωρίς να τα καταφέρει.
Στο σημείο έσπευσαν διασώστες, οι οποίοι διαπίστωσαν τον θάνατο της γυναίκας και μετέφεραν τον τραυματισμένο άνδρα στο νοσοκομείο.
Την έρευνα έχουν αναλάβει οι καραμπινιέροι της περιοχής και το ανακριτικό τμήμα του Σαλέρνο, οι οποίοι πραγματοποιούν αυτοψία και συλλέγουν στοιχεία για την ανασύνθεση της υπόθεσης.
Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η δολοφονία, καθώς και το κίνητρο που οδήγησε τον ηλικιωμένο στην πράξη.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια της οικογενειακής τραγωδίας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα