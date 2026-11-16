Η Σάλμα Χάγιεκ ανέβασε βίντεο από τα γυρίσματα ταινίας όπου χόρευε ενώ της έκαναν μασάζ
Η Σάλμα Χάγιεκ ανέβασε βίντεο από τα γυρίσματα ταινίας όπου χόρευε ενώ της έκαναν μασάζ
Η ηθοποιός συμμετέχει στο Grown Ups 3 - Συνόδευσε την ανάρτησή της με το τραγούδι «Dancing With My Self»
Ένα βίντεο ανέβασε η Σάλμα Χάγιεκ από τα γυρίσματα ταινίας, κατά το οποίο χόρευε ενώ της έκαναν μασάζ.
Η ηθοποιός συμμετέχει στην ταινία Grown Ups 3 και όπως φαίνεται στην ανάρτησή της, τη στιγμή που έκαναν διάλειμμα, η ίδια χαλάρωνε, χορεύοντας καθισμένη στην καρέκλα της. Παράλληλα συνεργάτης της της έκανε μασάζ στον αυχένα, με το τραγούδι «Dancing With My Self» να συνοδεύει το κλιπ.
«Στο σετ του #GrownUps3 χορεύοντας ενώ μου κάνουν μασάζ», έγραψε χαρακτηριστικά η Χάγιεκ στη λεζάντα.
Δείτε το βίντεο
Η ηθοποιός συμμετέχει στην ταινία Grown Ups 3 και όπως φαίνεται στην ανάρτησή της, τη στιγμή που έκαναν διάλειμμα, η ίδια χαλάρωνε, χορεύοντας καθισμένη στην καρέκλα της. Παράλληλα συνεργάτης της της έκανε μασάζ στον αυχένα, με το τραγούδι «Dancing With My Self» να συνοδεύει το κλιπ.
«Στο σετ του #GrownUps3 χορεύοντας ενώ μου κάνουν μασάζ», έγραψε χαρακτηριστικά η Χάγιεκ στη λεζάντα.
Δείτε το βίντεο
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