H έκθεση της σύλληψης Γιαννακόπουλου για το «Χωριάτικο»: Η κίτρινη βαλίτσα, οι ύποπτοι αστυνομικοί και το κυνηγητό από τον Άλιμο στα Ιωάννινα
H έκθεση της σύλληψης Γιαννακόπουλου για το «Χωριάτικο»: Η κίτρινη βαλίτσα, οι ύποπτοι αστυνομικοί και το κυνηγητό από τον Άλιμο στα Ιωάννινα
Το θρίλερ της καταδίωξης του ιδιοκτήτη του «Χωριάτικο» μέσα από επίσημες αναφορές - Προσωπική εμπλοκή του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στον σχεδιασμό - Να οδηγεί Porsche εντοπίστηκε ο Ρίζος Ρίζος
Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Ηταν μια επιχείρηση που έπρεπε να οργανωθεί με απόλυτη μυστικότητα. Στο στόχαστρο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) βρισκόταν ο επιχειρηματίας Αγγελος Γιαννακόπουλος. Οι Αρχές τον θεωρούσαν πρόσωπο με κεντρικό ρόλο σε ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για το οποίο διεξαγόταν έρευνα για πολύ σοβαρά οικονομικά αδικήματα.
Σύμφωνα με πληροφορίες για το παρασκήνιο του σχεδιασμού, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης εμπιστεύτηκε την κρίσιμη αποστολή σε έναν περιορισμένο κύκλο επίλεκτων και άτεγκτων αξιωματικών του ελληνικού FBI. Στελέχη με μεγάλη πείρα, δοκιμασμένα στα δύσκολα, που είχαν φέρει εις πέρας ανάλογες επιχειρήσεις και γνώριζαν καλά πως σε τέτοιες υποθέσεις δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη, παρεμβάσεις ή συμβιβασμούς.
Ενας από τους σοβαρότερους κινδύνους ήταν το ενδεχόμενο διαρροής πληροφοριών. Και ο προβληματισμός αυτός είχε συγκεκριμένο υπόβαθρο. Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνεται η υπόθεση δύο αστυνομικών που είχαν υπηρετήσει στην Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου και οι οποίοι, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, φέρονται να χρηματίζονταν από τον Αγγελο Γιαννακόπουλο, παρέχοντας πληροφορίες για τις κινήσεις και τους ελέγχους της Αστυνομίας. Μέσα σε αυτό το κλίμα, η διαφύλαξη του σχεδίου της σύλληψης αποκτούσε ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
Το ενδεχόμενο να ενημερωθεί ο Γιαννακόπουλος για τις κινήσεις των αστυνομικών πριν από την ολοκλήρωση της επιχείρησης ήταν ένας κίνδυνος που δεν μπορούσε να αγνοηθεί. Εξ ου και για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό οι χειρισμοί παρέμειναν σε στενό κύκλο αξιωματικών.
Οπως είχε αποκαλύψει το «ΘΕΜΑ», επρόκειτο για ένα κίτρινο αυτοκόλλητο χαρτάκι, στο οποίο ο επιχειρηματίας απευθυνόταν στους αστυνομικούς που τον ερευνούσαν, κάνοντας παράλληλα αναφορά στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη. «Με κυνηγάτε τρία χρόνια, θα φύγει ο Χρυσοχοΐδης και θα μου γυαλίζετε τα παπούτσια» ήταν το μήνυμα που, σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, είχε γράψει. Η ύπαρξή του επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια και από τον συνήγορο υπεράσπισης του επιχειρηματία Μιχάλη Δημητρακόπουλο, ο οποίος δήλωσε ότι ο εντολέας του παραδέχθηκε πως το είχε γράψει. Η συνέχεια θα γραφόταν στους δρόμους. Από τον Αλιμο στην Καλλιθέα, από την Κινέτα στο Λουτράκι και στην Κόρινθο και τελικά μέχρι τα Ιωάννινα. Μια διαδρομή με διαφορετικά αυτοκίνητα, διαδοχικές στάσεις και πρόσωπα που εμφανίζονται το ένα μετά το άλλο στις καταθέσεις των αστυνομικών.
Την ίδια ώρα, μια άλλη αστυνομική ομάδα έχει εντοπίσει ένα μαύρο Land Rover να κινείται στην εθνική οδό, στο ύψος του Αγρινίου, με κατεύθυνση προς τα Ιωάννινα. Στη θέση του οδηγού βρίσκεται ο Ι.Μ., πρόσωπο του περιβάλλοντος του Γιαννακόπουλου, το οποίο εμφανίζεται στη συγκεκριμένη μετακίνηση ως οδηγός του αυτοκινήτου.
Οι αστυνομικοί διαπιστώνουν ότι στη θέση του συνοδηγού βρίσκεται ο Αγγελος Γιαννακόπουλος! Είναι το τρίτο αυτοκίνητο στο οποίο εμφανίζεται να επιβαίνει ο επιχειρηματίας μέσα στην ίδια μέρα. Αρχικά, η μαύρη BMW, στη συνέχεια το λευκό Land Rover και τώρα ένα δεύτερο Land Rover, μαύρου χρώματος, που κατευθύνεται προς την Ηπειρο. Στις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Οκτωβρίου, το μαύρο Land Rover φτάνει στο ξενοδοχείο «Du Lac Congress Center & Spa». Ο Μ. και ο Γιαννακόπουλος κατεβαίνουν από το αυτοκίνητο και μπαίνουν στο ξενοδοχείο. Η ώρα της τελικής αναμέτρησης είχε φτάσει. Επειτα από ώρες παρακολουθήσεων, διαδοχικές αλλαγές αυτοκινήτων και μια διαδρομή εκατοντάδων χιλιομέτρων, οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI βρίσκονταν πλέον μια ανάσα από τον στόχο τους. Ηταν 10.40 το πρωί της Κυριακής, 25 Οκτωβρίου, όταν ο Αγγελος Γιαννακόπουλος βγήκε από το ξενοδοχείο «Du Lac» στα Ιωάννινα. Εκείνη τη στιγμή, οι αστυνομικοί της ΔΑΟΕ προχώρησαν στην καθοριστική κίνηση: τον ακινητοποίησαν, βάζοντας τέλος στην πολύωρη επιχείρηση εντοπισμού του.
Σύμφωνα με πληροφορίες για το παρασκήνιο του σχεδιασμού, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης εμπιστεύτηκε την κρίσιμη αποστολή σε έναν περιορισμένο κύκλο επίλεκτων και άτεγκτων αξιωματικών του ελληνικού FBI. Στελέχη με μεγάλη πείρα, δοκιμασμένα στα δύσκολα, που είχαν φέρει εις πέρας ανάλογες επιχειρήσεις και γνώριζαν καλά πως σε τέτοιες υποθέσεις δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη, παρεμβάσεις ή συμβιβασμούς.
Ενας από τους σοβαρότερους κινδύνους ήταν το ενδεχόμενο διαρροής πληροφοριών. Και ο προβληματισμός αυτός είχε συγκεκριμένο υπόβαθρο. Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνεται η υπόθεση δύο αστυνομικών που είχαν υπηρετήσει στην Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου και οι οποίοι, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, φέρονται να χρηματίζονταν από τον Αγγελο Γιαννακόπουλο, παρέχοντας πληροφορίες για τις κινήσεις και τους ελέγχους της Αστυνομίας. Μέσα σε αυτό το κλίμα, η διαφύλαξη του σχεδίου της σύλληψης αποκτούσε ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
Το ενδεχόμενο να ενημερωθεί ο Γιαννακόπουλος για τις κινήσεις των αστυνομικών πριν από την ολοκλήρωση της επιχείρησης ήταν ένας κίνδυνος που δεν μπορούσε να αγνοηθεί. Εξ ου και για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό οι χειρισμοί παρέμειναν σε στενό κύκλο αξιωματικών.
H διαδρομήΟι αστυνομικοί που συμμετείχαν στο σχέδιο για τη σύλληψη του επιχειρηματία είχαν ήδη συγκεντρώσει στοιχεία από τηλεφωνικές επικοινωνίες, καταγραφές μετακινήσεων και πληροφορίες για τις επιχειρηματικές δραστηριότητές του. Παράλληλα, ερευνούσαν τις μετακινήσεις του στο εξωτερικό, παρά τον περιοριστικό όρο απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Το σχέδιο δεν αφορούσε μόνο τον ίδιο. Περιλάμβανε παρακολουθήσεις προσώπων του περιβάλλοντός του, ελέγχους σε επιχειρήσεις και έρευνες σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. Μια ιδιαίτερη λεπτομέρεια της υπόθεσης ήταν το χειρόγραφο σημείωμα που είχε αφήσει ο Γιαννακόπουλος στην κατοικία του στον Άλιμο.
Οπως είχε αποκαλύψει το «ΘΕΜΑ», επρόκειτο για ένα κίτρινο αυτοκόλλητο χαρτάκι, στο οποίο ο επιχειρηματίας απευθυνόταν στους αστυνομικούς που τον ερευνούσαν, κάνοντας παράλληλα αναφορά στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη. «Με κυνηγάτε τρία χρόνια, θα φύγει ο Χρυσοχοΐδης και θα μου γυαλίζετε τα παπούτσια» ήταν το μήνυμα που, σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, είχε γράψει. Η ύπαρξή του επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια και από τον συνήγορο υπεράσπισης του επιχειρηματία Μιχάλη Δημητρακόπουλο, ο οποίος δήλωσε ότι ο εντολέας του παραδέχθηκε πως το είχε γράψει. Η συνέχεια θα γραφόταν στους δρόμους. Από τον Αλιμο στην Καλλιθέα, από την Κινέτα στο Λουτράκι και στην Κόρινθο και τελικά μέχρι τα Ιωάννινα. Μια διαδρομή με διαφορετικά αυτοκίνητα, διαδοχικές στάσεις και πρόσωπα που εμφανίζονται το ένα μετά το άλλο στις καταθέσεις των αστυνομικών.
Οικονομικές συναλλαγέςΣάββατο 24 Οκτωβρίου 2026. Ωρα 12.16 το μεσημέρι. Μια μαύρη BMW, ιδιοκτησίας της εταιρείας Diamond Cafe, σταθμεύει έξω από την κατοικία της Ολγας Πέτροβα στον Αλιμο. Η Πέτροβα είναι η σύντροφος του Αγγελου Γιαννακόπουλου και μητέρα του παιδιού τους. Το όνομά της περιλαμβάνεται στη δικογραφία, καθώς οι Αρχές εξετάζουν τις μετακινήσεις της και στοιχεία που αφορούν οικονομικές συναλλαγές. Λίγο αργότερα, η BMW αναχωρεί και κατευθύνεται προς την κατοικία του επιχειρηματία. Εκεί εμφανίζεται ο Αγγελος Γιαννακόπουλος έχοντας μαζί του μια μεγάλη κίτρινη τροχήλατη βαλίτσα. Επιβιβάζεται στο αυτοκίνητο. Στο τιμόνι βρίσκεται ο Χ.Ζ., πρόσωπο του περιβάλλοντος του επιχειρηματία, το οποίο εμφανίζεται στις αστυνομικές καταγραφές να τον συνοδεύει στις μετακινήσεις του. Στις 13.22, η BMW φτάνει έξω από το κατάστημα «Pilot», στη λεωφόρο Συγγρού, στην Καλλιθέα. Ο Γιαννακόπουλος μπαίνει στο κατάστημα, ενώ ο άνδρας που τον συνοδεύει παραμένει έξω. Στο ίδιο σημείο οι αστυνομικοί εντοπίζουν ένα δεύτερο όχημα. Πρόκειται για ένα λευκό Land Rover, ιδιοκτησίας της εταιρείας AG Catering Investments. Στις 13.55, οι δύο άνδρες αναχωρούν με το Land Rover και κατευθύνονται προς το κέντρο της Αθήνας. Σταματούν στο κατάστημα «Agora», στην οδό Βεντήρη. Επειτα από λίγα λεπτά επιστρέφουν στο «Pilot». Eίκοσι λεπτά αργότερα, στις 14.45, οι αστυνομικοί καταγράφουν νέα αναχώρηση. Αυτή τη φορά στο τιμόνι του λευκού Land Rover βρίσκεται η Α.Β., γυναίκα που εμφανίζεται στις καταγραφές ως οδηγός και συνοδός του Γιαννακόπουλου. Στη θέση του συνοδηγού κάθεται ο επιχειρηματίας. Το αυτοκίνητο αναχωρεί από την Αθήνα.
Στάση ΛουτράκιΣτις 15.45, το λευκό Land Rover φτάνει σε μονοκατοικία στην περιοχή της Κινέτας. Ο Γιαννακόπουλος και η Β. κατεβαίνουν από το αυτοκίνητο και μπαίνουν στο σπίτι. Περίπου μία ώρα αργότερα, στις 16.50, οι δύο επιβαίνοντες βγαίνουν από τη μονοκατοικία, μπαίνουν ξανά στο αυτοκίνητο και αναχωρούν. Επόμενη στάση είναι το Λουτράκι. Στις 17.53, το Land Rover φτάνει στην ταβέρνα «Το Πέτρινο». Ο Γιαννακόπουλος και η Β. κατεβαίνουν και μπαίνουν στο κατάστημα. Παραμένουν εκεί μέχρι τις 19.05. Ακολουθεί νέα μετακίνηση, αυτή τη φορά προς την Κόρινθο. Το αυτοκίνητο φτάνει στο «Κτήμα Αιθρία». Το αυτοκίνητο παραμένει σταθμευμένο εκεί έως και τις 22.45, όταν και αναχωρεί. Εκείνη τη στιγμή, όμως, οι αστυνομικοί αντιμετωπίζουν μια δυσκολία. Εχει πλέον σκοτεινιάσει και δεν μπορούν να διαπιστώσουν ποιοι βρίσκονται μέσα στο αυτοκίνητο. «Ωστόσο λόγω του σκότους δεν μπορέσαμε να διακρίνουμε τους επιβαίνοντες», αναφέρει στην κατάθεσή του ένας εκ των αστυνομικών που συμμετείχε στην επιχείρηση παρακολούθησης του Αγγελου Γιαννακόπουλου. Το λευκό Land Rover συνεχίζει μέσω της Αττικής οδού. Στις 23.50 φτάνει στους Αγίους Αναργύρους και εκεί οι αστυνομικοί διαπιστώνουν ότι μέσα στο όχημα βρίσκεται μόνο η Β. Χωρίς τον Αγγελο Γιαννακόπουλο, τα ίχνη του οποίου προσωρινά έχουν χαθεί. Η γυναίκα κατεβαίνει και μπαίνει στην κατοικία της.
Την ίδια ώρα, μια άλλη αστυνομική ομάδα έχει εντοπίσει ένα μαύρο Land Rover να κινείται στην εθνική οδό, στο ύψος του Αγρινίου, με κατεύθυνση προς τα Ιωάννινα. Στη θέση του οδηγού βρίσκεται ο Ι.Μ., πρόσωπο του περιβάλλοντος του Γιαννακόπουλου, το οποίο εμφανίζεται στη συγκεκριμένη μετακίνηση ως οδηγός του αυτοκινήτου.
Οι αστυνομικοί διαπιστώνουν ότι στη θέση του συνοδηγού βρίσκεται ο Αγγελος Γιαννακόπουλος! Είναι το τρίτο αυτοκίνητο στο οποίο εμφανίζεται να επιβαίνει ο επιχειρηματίας μέσα στην ίδια μέρα. Αρχικά, η μαύρη BMW, στη συνέχεια το λευκό Land Rover και τώρα ένα δεύτερο Land Rover, μαύρου χρώματος, που κατευθύνεται προς την Ηπειρο. Στις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Οκτωβρίου, το μαύρο Land Rover φτάνει στο ξενοδοχείο «Du Lac Congress Center & Spa». Ο Μ. και ο Γιαννακόπουλος κατεβαίνουν από το αυτοκίνητο και μπαίνουν στο ξενοδοχείο. Η ώρα της τελικής αναμέτρησης είχε φτάσει. Επειτα από ώρες παρακολουθήσεων, διαδοχικές αλλαγές αυτοκινήτων και μια διαδρομή εκατοντάδων χιλιομέτρων, οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI βρίσκονταν πλέον μια ανάσα από τον στόχο τους. Ηταν 10.40 το πρωί της Κυριακής, 25 Οκτωβρίου, όταν ο Αγγελος Γιαννακόπουλος βγήκε από το ξενοδοχείο «Du Lac» στα Ιωάννινα. Εκείνη τη στιγμή, οι αστυνομικοί της ΔΑΟΕ προχώρησαν στην καθοριστική κίνηση: τον ακινητοποίησαν, βάζοντας τέλος στην πολύωρη επιχείρηση εντοπισμού του.
Στην ΑλβανίαΗ μετάβαση του Άγγελου Γιαννακόπουλου στην Ηπειρο αποκτά ιδιαίτερη σημασία εάν εξεταστεί σε συνδυασμό με όσα είχαν συμβεί έξι μήνες νωρίτερα. Τον Απρίλιο του 2026, οι αστυνομικές αρχές είχαν καταγράψει στοιχεία για μετακίνησή του προς την Αλβανία, παρά τον περιοριστικό όρο απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Σύμφωνα με την υποβλητική αναφορά, στις 15 Απριλίου ο επιχειρηματίας μετέβη οδικώς στην Αλβανία μέσω μη θεσμοθετημένου σημείου διέλευσης των συνόρων. Οι αστυνομικοί είχαν συγκεντρώσει στοιχεία από τηλεφωνικές επικοινωνίες και ενεργοποιήσεις κεραιών κινητής τηλεφωνίας. Στις 10.48, 10.58 και 11.12 της 15ης Απριλίου, η τηλεφωνική σύνδεση που χρησιμοποιούσε ο Γιαννακόπουλος ενεργοποίησε κεραίες στις περιοχές Δελβινάκι και Μαυρόπουλο Δελβινακίου, στον Νομό Ιωαννίνων. Την επόμενη μέρα, στις 16 Απριλίου και ώρα 18.11, καταγράφηκε τηλεφωνική συνομιλία του Γιαννακόπουλου με συνεργάτιδά του, πρόσωπο με το οποίο επικοινώνησε για πρόβλημα σύνδεσης του κινητού του στο Διαδίκτυο. Οταν η συνομιλήτριά του τον ρώτησε σε ποια χώρα βρισκόταν, εκείνος απάντησε: «Αλβανία. Τι σημασία έχει;». Στη συνέχεια της συζήτησης, ο Γιαννακόπουλος αναφέρθηκε σε ταξίδια που σκόπευε να πραγματοποιήσει. «Ναι, γιατί εγώ μετά θα πάω Ντουμπάι. Θα πάω Αμερική. Θα πάω Γαλλία», ανέφερε, προσθέτοντας λίγο αργότερα και την Αυστρία. Ενα ακόμη στοιχείο που εξετάζεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η ομοιότητα της τελευταίας διαδρομής του Γιαννακόπουλου με εκείνη που είχε ακολουθήσει έξι μήνες νωρίτερα, όταν είχε μεταβεί στην Αλβανία. Σύμφωνα με τη δικογραφία, στις 24 Απριλίου, κατά την επιστροφή του στην Ελλάδα, το κινητό του ενεργοποίησε διαδοχικά κεραίες στα Ιωάννινα, στην Αιτωλοακαρνανία και στην Πελοπόννησο, μέχρι την άφιξή του στην Αττική. Στις 24 Οκτωβρίου, το μαύρο Land Rover στο οποίο επέβαινε εντοπίστηκε στο ύψος του Αγρινίου να κινείται προς τα Ιωάννινα, δηλαδή στον ίδιο ευρύτερο οδικό άξονα, αλλά με αντίθετη κατεύθυνση. Είχε άραγε ο Γιαννακόπουλος κάνει από τον Απρίλιο μια πρόβα διαφυγής προς την Αλβανία; Η ομοιότητα των δύο διαδρομών αφήνει ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο, χωρίς ωστόσο να αποδεικνύει ότι σχεδίαζε να περάσει ξανά τα σύνορα.
Η Porsche του ΡίζουΤην ώρα που ολοκληρωνόταν η επιχείρηση στα Ιωάννινα, άλλες αστυνομικές ομάδες πραγματοποιούσαν ενέργειες σε διαφορετικές περιοχές της χώρας. Στην περιοχή του Ρίου Αχαΐας εντοπίστηκε η Ολγα Πέτροβα, η οποία επέβαινε σε μαύρο Range Rover μαζί με τον Χ.Ζ. και την ανήλικη κόρη της. Κατά τον έλεγχο βρέθηκαν στην κατοχή της 11.500 ευρώ σε μετρητά, κοσμήματα και αποσκευές με ρούχα. Στη Ζάτουνα Αρκαδίας εντοπίστηκε ο Αθανάσιος Σουλελές, ενώ στο Αγρίνιο εντοπίστηκε ο Ν.Γ.
Στις 19.30 της ίδιας ημέρας, ο γιος του Γιαννακόπουλου εντοπίστηκε στα διόδια της Κορίνθου και οδηγήθηκε στην έδρα της υπηρεσίας. Λίγο αργότερα εντοπίστηκε και ο πρώην αρχισυνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ Ρίζος Ρίζος, ο οποίος κινούνταν με αυτοκίνητο Porsche. Οι παράλληλες ενέργειες δεν περιορίστηκαν στον εντοπισμό προσώπων. Στο Περιστέρι, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα σε ακίνητο επί της λεωφόρου Κηφισού, όπου εντόπισαν χώρους γραφείων με πολλαπλές θέσεις εργασίας και κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι υπήρχε κενή θέση στην οποία φαινόταν να είχε τοποθετηθεί ο κεντρικός σέρβερ της εταιρείας. Ο συγκεκριμένος διακομιστής δεν βρέθηκε. Παράλληλα, σε ορισμένους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των γραφείων διαπιστώθηκε ότι τα Windows βρίσκονταν σε κατάσταση αρχικοποίησης και ότι το εμφανιζόμενο ιστορικό χρήσης ξεκινούσε μόλις μία ημέρα νωρίτερα, στις 24 Οκτωβρίου.
Στη Ρόδο, μια άλλη ομάδα αστυνομικών πραγματοποίησε έρευνες σε επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις που είχαν μπει στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν ελέγχους σε καταστήματα, γραφεία και χώρους που συνδέονταν, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, με επιχειρηματικές δραστηριότητες της υπόθεσης.
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