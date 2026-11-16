Γωγώ Μπρέμπου: Όλοι οι άνθρωποι δικαιούνται να κάνουν κάποια στιγμή στη ζωή τους ένα restart, εμένα μου συμβαίνει πολύ συχνά
Γωγώ Μπρέμπου: Όλοι οι άνθρωποι δικαιούνται να κάνουν κάποια στιγμή στη ζωή τους ένα restart, εμένα μου συμβαίνει πολύ συχνά
Υπάρχει κάτι που πρέπει να πληρώσεις βέβαια σε αυτό και δεν εννοώ οικονομικά, τόνισε η ηθοποιός
Πολύ συχνά δήλωσε η Γωγώ Μπρέμπου πως αισθάνεται την ανάγκη να κάνει restart στη ζωή της, κάτι που θεωρεί πως δικαιούνται όλοι οι άνθρωποι.
Η ηθοποιός, με αφορμή τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στη θεατρική παράσταση «Η Συγκάτοικος», έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου και μίλησε για τις αλλαγές που φέρνει μία τέτοια απόφαση, σημειώνοντας πως πολλές φορές προκαλεί εντάσεις με τους ανθρώπους που έχει ο καθένας δίπλα του.
«Όλοι οι άνθρωποι δικαιούνται να κάνουν κάποια στιγμή στη ζωή τους ένα restart, άντρες ή γυναίκες, να πουν “εγώ θέλω πια να ζω έτσι”», είπε αρχικά η Γωγώ Μπρέμπου, για να συμπληρώσει: «Αλλά υπάρχει κάτι που πρέπει να πληρώσεις, βέβαια, σε αυτό και δεν εννοώ οικονομικά. Συνήθως, αυτοί που σε κρατάνε πίσω είναι οι κοντινοί σου άνθρωποι, που δεν θέλουν να σε δουν με μία άλλη σου όψη, μία άλλη εκδοχή του εαυτού σου, γιατί μπορεί να τους δυσκολέψει. Μπορεί ένα οικογενειακό περιβάλλον πολλές φορές να σου επιβάλλει κάποια πράγματα».
Δείτε το βίντεο
Παρόλα αυτά, η ηθοποιός τόνισε: «Οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλο, να συνδεόμαστε με τους άλλους, να τους γνωρίζουμε και αυτό είναι κάτι που η εποχή μας δεν το υποστηρίζει πολύ», σημειώνοντας πως αυτό είναι ένα ζήτημα που παρουσιάζεται στην παράσταση.
«Εμένα μου έχει λείψει να συναντώ ανθρώπους που δεν είναι επικριτικοί. Παλιότερα οι άνθρωποι δεν “έμεναν” στον χαρακτηρισμό ότι “αυτός είναι έτσι, άρα αυτό σημαίνει κάτι για τη ζωή του”. Πολλές φορές μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα», συμπλήρωσε η Γωγώ Μπρέμπου.
Παράλληλα, εξομολογήθηκε πως και η ίδια αισθάνεται πολλές φορές πως θέλει να κάνει μία «επανεκκίνηση» στη ζωή της: «Μου έχει τύχει να θέλω να κάνω restart πολύ συχνά. Από όταν ήμουν 16 χρονών. Είναι ίσως η πρώτη εφηβική επανάσταση που κάνει κάποιος. Ανά πενταετία-δεκαετία έρχεται ένα κύμα ανανέωσης».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Γωγώ Μπρέμπου, η οποία μετρά περίπου 30 χρόνια πορείας στο θέατρο, μίλησε για την πρώτη παράσταση που συμμετείχε και τα συναισθήματά της: «Αποφοίτησα από τη Δραματική Σχολή το 1996. Είναι πολλά τα χρόνια, αλλά δεν μπορώ να τα καταλάβω... Την πρώτη φορά που βγήκα στη σκηνή ήταν στην “Ελένη” στην Επίδαυρο, σε σκηνοθεσία του Γιάννη Χουβαρδά. Ήμουν στον χορό. Είδα όλο αυτό το θέατρο γεμάτο κόσμο και ήταν κάτι μαγικό. Δεν έχει ξεφτίσει αυτή η ανάμνηση ποτέ».
Όσον αφορά στις σειρές που έχει παίξει στην τηλεόραση, δήλωσε για τον αγαπημένο της ρόλο: «Στην τηλεόραση οι περισσότεροι ρόλοι που έχω κάνει με έχουν ιντριγκάρει για διαφορετικούς λόγους, αλλά σίγουρα λόγω ηθοποιών που δεν θα υπάρξει ξανά αυτή η στόφα τους ήταν το “Περί Ανέμων και Υδάτων”, με τον Βέγγο και την Μπεμπεδέλη», είπε και πρόσθεσε πως το κλίμα ανάμεσά τους ήταν πολύ ωραίο.
Η ηθοποιός, με αφορμή τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στη θεατρική παράσταση «Η Συγκάτοικος», έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου και μίλησε για τις αλλαγές που φέρνει μία τέτοια απόφαση, σημειώνοντας πως πολλές φορές προκαλεί εντάσεις με τους ανθρώπους που έχει ο καθένας δίπλα του.
«Όλοι οι άνθρωποι δικαιούνται να κάνουν κάποια στιγμή στη ζωή τους ένα restart, άντρες ή γυναίκες, να πουν “εγώ θέλω πια να ζω έτσι”», είπε αρχικά η Γωγώ Μπρέμπου, για να συμπληρώσει: «Αλλά υπάρχει κάτι που πρέπει να πληρώσεις, βέβαια, σε αυτό και δεν εννοώ οικονομικά. Συνήθως, αυτοί που σε κρατάνε πίσω είναι οι κοντινοί σου άνθρωποι, που δεν θέλουν να σε δουν με μία άλλη σου όψη, μία άλλη εκδοχή του εαυτού σου, γιατί μπορεί να τους δυσκολέψει. Μπορεί ένα οικογενειακό περιβάλλον πολλές φορές να σου επιβάλλει κάποια πράγματα».
Δείτε το βίντεο
Παρόλα αυτά, η ηθοποιός τόνισε: «Οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλο, να συνδεόμαστε με τους άλλους, να τους γνωρίζουμε και αυτό είναι κάτι που η εποχή μας δεν το υποστηρίζει πολύ», σημειώνοντας πως αυτό είναι ένα ζήτημα που παρουσιάζεται στην παράσταση.
«Εμένα μου έχει λείψει να συναντώ ανθρώπους που δεν είναι επικριτικοί. Παλιότερα οι άνθρωποι δεν “έμεναν” στον χαρακτηρισμό ότι “αυτός είναι έτσι, άρα αυτό σημαίνει κάτι για τη ζωή του”. Πολλές φορές μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα», συμπλήρωσε η Γωγώ Μπρέμπου.
Παράλληλα, εξομολογήθηκε πως και η ίδια αισθάνεται πολλές φορές πως θέλει να κάνει μία «επανεκκίνηση» στη ζωή της: «Μου έχει τύχει να θέλω να κάνω restart πολύ συχνά. Από όταν ήμουν 16 χρονών. Είναι ίσως η πρώτη εφηβική επανάσταση που κάνει κάποιος. Ανά πενταετία-δεκαετία έρχεται ένα κύμα ανανέωσης».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Γωγώ Μπρέμπου, η οποία μετρά περίπου 30 χρόνια πορείας στο θέατρο, μίλησε για την πρώτη παράσταση που συμμετείχε και τα συναισθήματά της: «Αποφοίτησα από τη Δραματική Σχολή το 1996. Είναι πολλά τα χρόνια, αλλά δεν μπορώ να τα καταλάβω... Την πρώτη φορά που βγήκα στη σκηνή ήταν στην “Ελένη” στην Επίδαυρο, σε σκηνοθεσία του Γιάννη Χουβαρδά. Ήμουν στον χορό. Είδα όλο αυτό το θέατρο γεμάτο κόσμο και ήταν κάτι μαγικό. Δεν έχει ξεφτίσει αυτή η ανάμνηση ποτέ».
Όσον αφορά στις σειρές που έχει παίξει στην τηλεόραση, δήλωσε για τον αγαπημένο της ρόλο: «Στην τηλεόραση οι περισσότεροι ρόλοι που έχω κάνει με έχουν ιντριγκάρει για διαφορετικούς λόγους, αλλά σίγουρα λόγω ηθοποιών που δεν θα υπάρξει ξανά αυτή η στόφα τους ήταν το “Περί Ανέμων και Υδάτων”, με τον Βέγγο και την Μπεμπεδέλη», είπε και πρόσθεσε πως το κλίμα ανάμεσά τους ήταν πολύ ωραίο.
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