Η πρώτη αποχώρηση στελέχους της ΕΛΑΣ αποκαλύπτει εσωκομματικές τριβές στο κόμμα Τσίπρα: Γκρίνια για τον Μαραντζίδη, επιστροφή Ζαχαριάδη για την επικοινωνία