Η Ηρώ Πεκτέση ανέβασε φωτογραφία με τον Νεκτάριο Νικολόπουλο και τον νεογέννητο γιο τους
Η Ηρώ Πεκτέση ανέβασε φωτογραφία με τον Νεκτάριο Νικολόπουλο και τον νεογέννητο γιο τους
Η ηθοποιός δημοσίευσε στιγμιότυπα από την περίοδο της εγκυμοσύνης της
Τις πρώτες φωτογραφίες με τον νεογέννητο γιο του απέκτησε με τον Νεκτάριο Νικολόπουλο δημοσίευσε η Ηρώ Πεκτέση.
Η ηθοποιός έγινε μητέρα για πρώτη φορά στις 10 Νοεμβρίου και μέσα από ανάρτηση που έκανε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μοιράστηκε εικόνες από την περίοδο της εγκυμοσύνης της, ένα στιγμιότυπο με το θετικό τεστ που είχε κάνει, αλλά και κοινές φωτογραφίες με τον επιχειρηματία.
Στην πρώτη οικογενειακή εικόνα που ανάρτησε η Ηρώ Πεκτέση, εμφανίζεται χαμογελαστή με τον σύντροφό της, ενώ εκείνος κρατάει αγκαλιά το παιδί τους. Στη λεζάντα της δημοσίευσης έγραψε την ημερομηνία γέννησής του «10/11/2026» προσθέτοντας μία κόκκινη καρδιά.
Δείτε την ανάρτησή της
Η σχέση του ζευγαριού ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2025, όταν γνωρίστηκαν στους Αρκιούς και έκτοτε είναι μαζί. Ο Νεκτάριος Νικολόπουλος έχει αποκτήσει δύο κόρες από τον προηγούμενο γάμο του με την Κατερίνα Λάσπα. Στις 15 Οκτωβρίου, η Ηρώ Πεκτέση ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», όπου μίλησε για την εγκυμοσύνη της και επιβεβαίωσε ότι με τον Νεκτάριο Νικολόπουλο έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης.
Όπως είχε πει: «Έχουμε κάνει σύμφωνο συμβίωσης, δεν έχουμε παντρευτεί. Σιγά σιγά θα γίνει κι αυτό. Μου έχει κάνει πρόταση γάμου, αλλά δεν του έχω απαντήσει ακόμα. Φοράω το δαχτυλίδι, αλλά δεν του έχω απαντήσει».
Η ηθοποιός έγινε μητέρα για πρώτη φορά στις 10 Νοεμβρίου και μέσα από ανάρτηση που έκανε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μοιράστηκε εικόνες από την περίοδο της εγκυμοσύνης της, ένα στιγμιότυπο με το θετικό τεστ που είχε κάνει, αλλά και κοινές φωτογραφίες με τον επιχειρηματία.
Στην πρώτη οικογενειακή εικόνα που ανάρτησε η Ηρώ Πεκτέση, εμφανίζεται χαμογελαστή με τον σύντροφό της, ενώ εκείνος κρατάει αγκαλιά το παιδί τους. Στη λεζάντα της δημοσίευσης έγραψε την ημερομηνία γέννησής του «10/11/2026» προσθέτοντας μία κόκκινη καρδιά.
Δείτε την ανάρτησή της
Η σχέση του ζευγαριού ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2025, όταν γνωρίστηκαν στους Αρκιούς και έκτοτε είναι μαζί. Ο Νεκτάριος Νικολόπουλος έχει αποκτήσει δύο κόρες από τον προηγούμενο γάμο του με την Κατερίνα Λάσπα. Στις 15 Οκτωβρίου, η Ηρώ Πεκτέση ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», όπου μίλησε για την εγκυμοσύνη της και επιβεβαίωσε ότι με τον Νεκτάριο Νικολόπουλο έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης.
Όπως είχε πει: «Έχουμε κάνει σύμφωνο συμβίωσης, δεν έχουμε παντρευτεί. Σιγά σιγά θα γίνει κι αυτό. Μου έχει κάνει πρόταση γάμου, αλλά δεν του έχω απαντήσει ακόμα. Φοράω το δαχτυλίδι, αλλά δεν του έχω απαντήσει».
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