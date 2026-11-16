Φαίη Ξυλά: Είμαι πολύ καλά αυτή την περίοδο στην προσωπική μου ζωή
Φαίη Ξυλά: Είμαι πολύ καλά αυτή την περίοδο στην προσωπική μου ζωή
Δεν νομίζω να παντρευόμουν ξανά, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, η ζωή είναι απρόβλεπτη, σχολίασε η ηθοποιός
Σε μια ιδιαίτερα καλή φάση στην προσωπική της ζωή δήλωσε πως βρίσκεται η Φαίη Ξυλά, αποφεύγοντας όμως να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες.
Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Happy Day» όπου μίλησε, μεταξύ άλλων, για το φλερτ και απάντησε σε ερώτηση για εάν είναι καλά στον τομέα των ερωτικών. Η Φαίη Ξυλά παραδέχτηκε ότι την προσεγγίζουν και πρόσθεσε ότι βιώνει μία καλή περίοδο στα προσωπικά της, χωρίς ωστόσο να θέλει να μοιραστεί περισσότερα στοιχεία δημόσια.
Παράλληλα, εξήγησε ότι θεωρεί την επικοινωνία και την εμπιστοσύνη απαραίτητες προϋπόθεσεις για να δημιουργηθεί μια ουσιαστική σχέση: «Με φλερτάρουν γενικά. Δεν συζητάω γενικά για το εάν είμαι ή δεν είμαι κάπου στην προσωπική μου ζωή, αλλά είμαι πολύ καλά αυτή την περίοδο. Επιζητάω επικοινωνία γιατί είναι η βάση για να υπάρχουν όλα τα άλλα και μου αρέσει να νιώθω εμπιστοσύνη. Αν δεν νιώθω ότι δεν μπορώ να εμπιστευτώ τον άλλον δεν μπορεί να υπάρξει σχέση είτε φιλική, είτε ερωτική».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η Φαίη Ξυλά μίλησε για το ενδεχόμενο ενός δεύτερου γάμου, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αποτελεί κάτι που επιθυμεί ή σκέφτεται αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να αλλάξει άποψη στο μέλλον, καθώς όπως σημείωσε, η ζωή μπορεί να ανατρέψει ακόμη και τις πιο βέβαιες αποφάσεις: «Δεν νομίζω να παντρευόμουν ξανά, δεν είναι κάτι που το σκέφτομαι, ούτε είναι στα θέλω μου. Ποτέ βέβαια δεν ξέρεις, η ζωή είναι απρόβλεπτη, οπότε δεν λέω μεγάλες κουβέντες. Πολλές φορές έχω πει "δεν θα το έκανα αυτό" και έρχεται η ζωή και με διαψεύδει».
Η ηθοποιός υπήρξε στο παρελθόν παντρεμένη με τον Κωνσταντίνο Γιαννακόπουλο. Ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε το 2009 και έληξε περίπου το 2018. Μαζί έχουν αποκτήσει έναν γιο.
Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Happy Day» όπου μίλησε, μεταξύ άλλων, για το φλερτ και απάντησε σε ερώτηση για εάν είναι καλά στον τομέα των ερωτικών. Η Φαίη Ξυλά παραδέχτηκε ότι την προσεγγίζουν και πρόσθεσε ότι βιώνει μία καλή περίοδο στα προσωπικά της, χωρίς ωστόσο να θέλει να μοιραστεί περισσότερα στοιχεία δημόσια.
Παράλληλα, εξήγησε ότι θεωρεί την επικοινωνία και την εμπιστοσύνη απαραίτητες προϋπόθεσεις για να δημιουργηθεί μια ουσιαστική σχέση: «Με φλερτάρουν γενικά. Δεν συζητάω γενικά για το εάν είμαι ή δεν είμαι κάπου στην προσωπική μου ζωή, αλλά είμαι πολύ καλά αυτή την περίοδο. Επιζητάω επικοινωνία γιατί είναι η βάση για να υπάρχουν όλα τα άλλα και μου αρέσει να νιώθω εμπιστοσύνη. Αν δεν νιώθω ότι δεν μπορώ να εμπιστευτώ τον άλλον δεν μπορεί να υπάρξει σχέση είτε φιλική, είτε ερωτική».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η Φαίη Ξυλά μίλησε για το ενδεχόμενο ενός δεύτερου γάμου, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αποτελεί κάτι που επιθυμεί ή σκέφτεται αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να αλλάξει άποψη στο μέλλον, καθώς όπως σημείωσε, η ζωή μπορεί να ανατρέψει ακόμη και τις πιο βέβαιες αποφάσεις: «Δεν νομίζω να παντρευόμουν ξανά, δεν είναι κάτι που το σκέφτομαι, ούτε είναι στα θέλω μου. Ποτέ βέβαια δεν ξέρεις, η ζωή είναι απρόβλεπτη, οπότε δεν λέω μεγάλες κουβέντες. Πολλές φορές έχω πει "δεν θα το έκανα αυτό" και έρχεται η ζωή και με διαψεύδει».
Η ηθοποιός υπήρξε στο παρελθόν παντρεμένη με τον Κωνσταντίνο Γιαννακόπουλο. Ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε το 2009 και έληξε περίπου το 2018. Μαζί έχουν αποκτήσει έναν γιο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα