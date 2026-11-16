αποφεύγοντας όμως να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες.

Φαίη Ξυλά παραδέχτηκε ότι την προσεγγίζουν και πρόσθεσε ότι βιώνει μία καλή περίοδο στα προσωπικά της, χωρίς ωστόσο να θέλει να μοιραστεί περισσότερα στοιχεία δημόσια.







Στη συνέχεια, η Φαίη Ξυλά μίλησε για το ενδεχόμενο ενός δεύτερου γάμου, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αποτελεί κάτι που επιθυμεί ή σκέφτεται αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να αλλάξει άποψη στο μέλλον, καθώς όπως σημείωσε, η ζωή μπορεί να ανατρέψει ακόμη και τις πιο βέβαιες αποφάσεις: «



Η ηθοποιός υπήρξε στο παρελθόν παντρεμένη με τον

Δεν νομίζω να παντρευόμουν ξανά, δεν είναι κάτι που το σκέφτομαι, ούτε είναι στα θέλω μου. Ποτέ βέβαια δεν ξέρεις, η ζωή είναι απρόβλεπτη, οπότε δεν λέω μεγάλες κουβέντες. Πολλές φορές έχω πει "δεν θα το έκανα αυτό" και έρχεται η ζωή και με διαψεύδει».Η ηθοποιός υπήρξε στο παρελθόν παντρεμένη με τον Κωνσταντίνο Γιαννακόπουλο . Ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε το 2009 και έληξε περίπου το 2018 . Μαζί έχουν αποκτήσει έναν γιο.