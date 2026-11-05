Κατερίνα Παπουτσάκη: Είμαι συντροφικός άνθρωπος αλλά έγκωσα, στις σχέσεις καταπιέζομαι για να μην δημιουργήσω ανασφάλεια στους άλλους
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Κατερίνα Παπουτσάκη Σχέση

Κατερίνα Παπουτσάκη: Είμαι συντροφικός άνθρωπος αλλά έγκωσα, στις σχέσεις καταπιέζομαι για να μην δημιουργήσω ανασφάλεια στους άλλους

Για πολλούς λόγους εγκλωβίζομαι και αυτό είναι κάτι που δεν θα επιτρέψω ποτέ ξανά να συμβεί, πρόσθεσε η ηθοποιός

Κατερίνα Παπουτσάκη: Είμαι συντροφικός άνθρωπος αλλά έγκωσα, στις σχέσεις καταπιέζομαι για να μην δημιουργήσω ανασφάλεια στους άλλους
Ιωάννα Μαρίνου
22 ΣΧΟΛΙΑ
Δηλώσεις για την προσωπική της ζωή έκανε η Κατερίνα Παπουτσάκη, εξηγώντας πως ενώ είναι συντροφικός άνθρωπος, αισθάνθηκε πως «έγκωσε» καθώς δεν έχει περάσει ποτέ μεγάλο χρονικό διάστημα μόνη της, κάτι που αντιλήφθηκε ότι χρειαζόταν.

Παράλληλα, επισήμανε πως στις σχέσεις της ένιωθε να εγκλωβίζεται για να μην δημιουργήσει στους συντρόφους της ανασφάλεια, γεγονός που δεν θα ήθελε να επαναληφθεί ξανά.

Η Κατερίνα Παπουτσάκη, μιλώντας στα «ΜadWalK26 Vidcasts» ανέφερε αρχικά πως είναι ανακουφιστικό το γεγονός πως δεν χρειάζεται να λέει ψέματα για την προσωπική της ζωή: «Είναι υπέροχο να μην έχεις σύντροφο και να μην χρειάζεται να πεις ψέματα ότι "δεν έχω, είμαι μόνη μου" και να είσαι στ' αλήθεια. Είναι φανταστικό» και έπειτα πρόσθεσε: «Ήμουν σχεσάκιας και θεωρώ τον εαυτό μου συντροφικό άνθρωπο, απλά έγκωσα. Τραβάμε λίγο εδώ μία κόκκινη γραμμή».

Δείτε το βίντεο


Όταν ρωτήθηκε πόσο καιρό θέλει να παραμείνει ελεύθερη, η ηθοποιός απάντησε: «Για όσο. Πού να ξέρω κι εγώ; Μάντης είμαι; Ανοιχτή στη ζωή είμαι, δεν το συζητώ, αλλά σε αυτή τη φάση πραγματικά είμαι τέλεια μόνη μου. Δεν το πίστευα ποτέ ότι θα το πω αυτό το πράγμα, γιατί πάντοτε ήμουν σε σχέση. Σχεδόν ποτέ δεν θυμάμαι τον εαυτό μου να έχω υπάρξει μόνη παραπάνω από λίγους μήνες. Τώρα κοντεύω χρόνο».

Όπως εξήγησε, το γεγονός πως δεν βρίσκεται σε σχέση αυτό το διάστημα την έχει απελευθερώσει: «Μου έχει δώσει μία διαφορετική ελευθερία 100%, γιατί κάπως εγκλωβίζομαι όταν μπαίνω σε μία σχέση και αυτό είναι κάτι που δεν θα επιτρέψω ποτέ ξανά να συμβεί. Για πολλούς λόγους εγκλωβίζομαι, είτε γιατί πολλές φορές αισθάνομαι ότι πρέπει να χωρέσω κάπου, άρα μικραίνω, είτε γιατί κάπως αισθάνομαι ότι έχω μεγάλη έγνοια να μην προκαλέσω ανασφάλεια στους άλλους και μπορεί και οι άλλοι να μην μου επιβάλλουν με κτητικότητα να μειωθώ και να καταπιεστώ αλλά καταπιέζομαι για να μην δημιουργήσω στους άλλους το αίσθημα της ανασφάλειας», είπε.
Ιωάννα Μαρίνου
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