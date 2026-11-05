Άγριος καβγάς στη Θεσσαλονίκη: Πιάστηκαν στα χέρια για μια θέση πάρκινγκ, βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Καβγάς Πάρκινγκ

Άγριος καβγάς στη Θεσσαλονίκη: Πιάστηκαν στα χέρια για μια θέση πάρκινγκ, βίντεο

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Σαρανταπόρου και Αμαλίας

Άγριος καβγάς στη Θεσσαλονίκη: Πιάστηκαν στα χέρια για μια θέση πάρκινγκ, βίντεο
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Άγριος καβγάς ξέσπασε στη Θεσσαλονίκη εξαιτίας μίας θέσης πάρκινγκ.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 17:00 την Τετάρτη (4/11) στη συμβολή των οδών Σαρανταπόρου και Αμαλίας, στην περιοχή της λεωφόρου Στρατού, σύμφωνα με το rthess.gr.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εμπλεκόμενοι πιάστηκαν στα χέρια έπειτα από διαφωνία για μια θέση πάρκινγκ, με την κατάσταση να ξεφεύγει από τον έλεγχο και να πιάνονται στα χέρια.

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