Ο πρώην σύζυγος της Χάλι Μπέρι ζητά 240.000 δολάρια για να καλύψει τα έξοδά του από τη δικαστική τους διαμάχη για την επιμέλεια του γιου τους

Ο Ολιβιέ Μαρτίνεζ υποστηρίζει ότι δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να τα καλύψει ο ίδιος - «Παρότι τόσο η αιτούσα όσο και εγώ είμαστε ηθοποιοί, τα αντίστοιχα εισοδήματά μας και η πρόσβασή μας σε περιουσιακά στοιχεία διαφέρουν σημαντικά»