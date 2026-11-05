Νέα Υόρκη: Πατέρας άκουγε για 14 λεπτά την κόρη του να ικετεύει για τη ζωή της, όσο ο σύντροφός της τη σημάδευε με όπλο - «Τελείωσε» του είπε όταν πάτησε τη σκανδάλη

«Η κόρη μου απλώς δεν ήθελε να βρίσκεται πια σε σχέση με αυτόν τον άνδρα και εκείνος δεν το αποδεχόταν, είναι δειλός», είπε ο πατέρας της 37χρονης - Το ίδιο πρωί την είχε ξανά σημαδέψει ενώ η εξάχρονη κόρη τους βρισκόταν έξω από το δωμάτιο





Ο Ρούντι Κανταρίνι, συνταξιούχος αστυνομικός της NYPD, δήλωσε ότι η 37χρονη κόρη του, Αντρέα Κανταρίνι, τον κάλεσε στις 8:47 το βράδυ της Τρίτης, «ικετεύοντας για τη ζωή της», προτού ο σύντροφός της, ο 38χρονος Χουάν Κορνέλιο Ντίας, την πυροβολήσει στο κεφάλι, ενώ στη συνέχεια έστρεψε το όπλο προς τον εαυτό του, μέσα στο διαμέρισμά της στο Ρίβερντεϊλ του Μπρονξ.









"She wanted to break up with him and he couldn’t handle it." father, Rudy Cantarini, told the Daily News. "He's a coward." https://t.co/VLbyuGXGMb — New York Daily News (@NYDailyNews) November 4, 2026





«Προσπαθήσαμε και τον παρακαλέσαμε, και οι δυο μας, να την αφήσει ελεύθερη», θυμήθηκε. «Αλλά εκείνος δεν άκουγε».



Το ζευγάρι είχε έναν «καβγά» το πρωί της Τρίτης και η Αντρέα οδήγησε μέχρι το σπίτι του πατέρα της για να αφήσει εκεί τη μικρή της κόρη, προτού πάει στη δουλειά της, στο νοσοκομείο St. Barnabas, όπου εργαζόταν ως νοσηλεύτρια.



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Αφού η Αντρέα κατάφερε να ξεφύγει και πήγε στη δουλειά της, οι δικοί της άνθρωποι προσπάθησαν να την πείσουν να μην επιστρέψει στο σπίτι της.



«Η μητέρα της την παρακαλούσε να μην επιστρέψει. Δύο κοπέλες από τη δουλειά, οι καλύτερές της φίλες, την παρακαλούσαν επίσης να μην πάει πίσω εκεί, επειδή αυτό που είχε συμβεί το πρωί ήταν παράλογο», είπε ο Κανταρίνι.



Η Αντρέα επέστρεψε ωστόσο στο σπίτι της το βράδυ της Τρίτης καθώς πίστευε ότι ο Ντίας θα ήταν στη δουλειά. Εκείνος, όμως, βρισκόταν μέσα στο διαμέρισμα και, σύμφωνα με τον πατέρα της, «της είχε στήσει ενέδρα».



Ο συντετριμμένος πατέρας μιας νοσηλεύτριας που δολοφονήθηκε στη Νέα Υόρκη από τον σύντροφό της, ο οποίος ήταν ομοσπονδιακός πράκτορας, παρέμεινε στο τηλέφωνο μαζί της επί 14 βασανιστικά λεπτά, ενώ ο σύντροφός της κρατούσε ένα όπλο στο κεφάλι της και στη συνέχεια την πυροβόλησε εν ψυχρώ.Ο Ρούντι Κανταρίνι, συνταξιούχος αστυνομικός της NYPD, δήλωσε ότι η 37χρονη κόρη του, Αντρέα Κανταρίνι, τον κάλεσε στις 8:47 το βράδυ της Τρίτης, «ικετεύοντας για τη ζωή της», προτού ο σύντροφός της, ο 38χρονος Χουάν Κορνέλιο Ντίας, την πυροβολήσει στο κεφάλι, ενώ στη συνέχεια έστρεψε το όπλο προς τον εαυτό του, μέσα στο διαμέρισμά της στο Ρίβερντεϊλ του Μπρονξ.«Ήμουν στο τηλέφωνο μαζί της για 14 λεπτά… Ικέτευε για τη ζωή της», είπε ο Κανταρίνι, με δάκρυα στα μάτια, έξω από το σπίτι του στο Πόκιπσι, το βράδυ της Τετάρτης.Ο συντετριμμένος πατέρας ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της απεγνωσμένης τηλεφωνικής επικοινωνίας η Αντρέα τού είπε: «Θα με σκοτώσει, έχει ένα όπλο στο κεφάλι μου», σύμφωνα με το New York Post «Προσπαθήσαμε και τον παρακαλέσαμε, και οι δυο μας, να την αφήσει ελεύθερη», θυμήθηκε. «Αλλά εκείνος δεν άκουγε».Το ζευγάρι είχε έναν «καβγά» το πρωί της Τρίτης και η Αντρέα οδήγησε μέχρι το σπίτι του πατέρα της για να αφήσει εκεί τη μικρή της κόρη, προτού πάει στη δουλειά της, στο νοσοκομείο St. Barnabas, όπου εργαζόταν ως νοσηλεύτρια.«Ο Ντίας έκλεισε την πόρτα, κρατώντας την κόρη μου μέσα στο δωμάτιο και κουνώντας ένα όπλο προς το μέρος της, ενώ η κόρη της βρισκόταν έξω από το δωμάτιο, ουρλιάζοντας και κλαίγοντας», είπε ο πατέρας της, περιγράφοντας το περιστατικό εκείνο το πρωί.Αφού η Αντρέα κατάφερε να ξεφύγει και πήγε στη δουλειά της, οι δικοί της άνθρωποι προσπάθησαν να την πείσουν να μην επιστρέψει στο σπίτι της.«Η μητέρα της την παρακαλούσε να μην επιστρέψει. Δύο κοπέλες από τη δουλειά, οι καλύτερές της φίλες, την παρακαλούσαν επίσης να μην πάει πίσω εκεί, επειδή αυτό που είχε συμβεί το πρωί ήταν παράλογο», είπε ο Κανταρίνι.Η Αντρέα επέστρεψε ωστόσο στο σπίτι της το βράδυ της Τρίτης καθώς πίστευε ότι ο Ντίας θα ήταν στη δουλειά. Εκείνος, όμως, βρισκόταν μέσα στο διαμέρισμα και, σύμφωνα με τον πατέρα της, «της είχε στήσει ενέδρα».

«Την έβαλε στην κρεβατοκάμαρα και δεν την άφηνε να φύγει», είπε.



«Ικέτευε για τη ζωή της. Με κάλεσε ουρλιάζοντας: “Θα με σκοτώσει. Θα με σκοτώσει”», θυμήθηκε ο πατέρας της.



Για 14 ατελείωτα λεπτά, ο συνταξιούχος αστυνομικός παρακαλούσε τον Ντίας να χαρίσει τη ζωή στην κόρη του.



«Σε παρακαλώ, μη τη σκοτώσεις, Χουάν. Δεν είναι πολύ αργά, Χουάν. Άφησέ την να φύγει. Δεν είναι πολύ αργά. Άφησέ την ελεύθερη», θυμήθηκε ότι τον ικέτευε.



«Και τη σκότωσε. Και μετά αυτοκτόνησε», είπε.



Αφού άκουσε τον πρώτο πυροβολισμό, ο Κανταρίνι δήλωσε ότι ο Ντίας τού είπε με ανατριχιαστική ψυχρότητα: «Τελείωσε, Ρούντι».



«Αυτά τα 14 λεπτά επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά στο μυαλό μου», είπε.



«Θα πρέπει να ζήσω με αυτό για το υπόλοιπο της ζωής μου», πρόσθεσε ο πατέρας. «Ήταν το καμάρι μου».



Ο στοργικός πατέρας είπε ότι η Αντρέα, η οποία ήταν ένα από τα πέντε παιδιά της οικογένειας και μεγάλωσε στο Στάτεν Άιλαντ, «ήταν μια όμορφη γυναίκα, εσωτερικά και εξωτερικά» και «είχε φίλους παντού».



«Ήταν μια υπέροχη μητέρα, πραγματικά υπέροχη. Ήταν ένα όμορφο παιδί, αγαπούσε την οικογένειά της, ήταν νοικοκυρεμένη», είπε συντετριμμένος ο Κανταρίνι. «Έμαθε τα πάντα, ξέρετε. Τη μεγαλώσαμε για να γίνει ένας υπεύθυνος ενήλικας».



Ένας γείτονας δήλωσε στην εφημερίδα The Post ότι το ζευγάρι είχε μια εξάχρονη κόρη και ότι έδιναν την εντύπωση «ευγενικών ανθρώπων».



Σύμφωνα με τον Κανταρίνι, η Αντρέα «απλώς δεν ήθελε να βρίσκεται πια σε σχέση με αυτόν τον άνδρα [τον Ντίας] και εκείνος δεν μπορούσε να το αποδεχτεί».



«Έτσι, έκανε αυτό που κάνουν οι δειλοί: τη σκότωσε και μετά αυτοκτόνησε», είπε.



Ο πρώην αστυνομικός ανέφερε ότι δεν γνώριζε να αντιμετώπιζε ο Ντίας προβλήματα ψυχικής υγείας πριν από το βράδυ της Τρίτης. Ο Ντίας εργαζόταν ως αξιωματικός της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων των ΗΠΑ (U.S. Customs and Border Protection) και υπηρετούσε στο αεροδρόμιο JFK.



«Δεν ήξερα τι είχε συμβεί το πρωί. Μακάρι να το ήξερα, γιατί τότε θα είχα καλέσει την αστυνομία», είπε ο Κανταρίνι, σημειώνοντας ότι εκείνη την ώρα βρισκόταν στη δουλειά.



«Κρατάς όπλο και το στρέφεις προς την κόρη μου — αυτό ξεπερνά κατά πολύ τα όρια του φυσιολογικού», πρόσθεσε ο συντετριμμένος πατέρας.



Σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Υόρκης (NYPD), η Αντρέα και ο Ντίας βρέθηκαν νεκροί μέσα στο διαμέρισμα στο Μπρονξ, με τραύματα από πυροβολισμούς στο κεφάλι. Στο σημείο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ένα πυροβόλο όπλο.



«Έχω δει τέτοια περιστατικά πολλές φορές. Ξέρετε, όταν υπηρετούσα στην αστυνομία. Αλλά τώρα βρίσκομαι στην άλλη πλευρά», είπε ο Κανταρίνι.