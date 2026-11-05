Ιωάννα Τούνη: Έπεσα κι εγώ θύμα της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», πόσο άνιωθος άνθρωπος μπορεί να είσαι για να κάνεις κάτι τέτοιο σε παιδάκια;

«Νιώθω πραγματικά οργή», πρόσθεσε η influencer τονίζοντας πως παρόλα αυτά δεν πρέπει να χαθεί η πίστη: «Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα βρεθεί το παιδάκι μου και το παιδάκι σου σε μία τέτοια θέση και δεν θα υπάρχει κάποιος να το βοηθήσει»