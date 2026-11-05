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Ιωάννα Τούνη: Έπεσα κι εγώ θύμα της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», πόσο άνιωθος άνθρωπος μπορεί να είσαι για να κάνεις κάτι τέτοιο σε παιδάκια;
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Ιωάννα Τούνη ΜΚΟ Παιδική Χαρά Απάτη

Ιωάννα Τούνη: Έπεσα κι εγώ θύμα της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», πόσο άνιωθος άνθρωπος μπορεί να είσαι για να κάνεις κάτι τέτοιο σε παιδάκια;

«Νιώθω πραγματικά οργή», πρόσθεσε η influencer τονίζοντας πως παρόλα αυτά δεν πρέπει να χαθεί η πίστη: «Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα βρεθεί το παιδάκι μου και το παιδάκι σου σε μία τέτοια θέση και δεν θα υπάρχει κάποιος να το βοηθήσει»

Ιωάννα Τούνη: Έπεσα κι εγώ θύμα της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», πόσο άνιωθος άνθρωπος μπορεί να είσαι για να κάνεις κάτι τέτοιο σε παιδάκια;
Ιωάννα Μαρίνου
47 ΣΧΟΛΙΑ
Θύμα της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» που κατηγορείται για οικονομικές απάτες εις βάρος παιδιών και οικογενειών έπεσε και η Ιωάννα Τούνη και εξέφρασε δημόσια την οργή της.

Η influencer σε βίντεο που δημοσίευσε την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου στο TikTok χαρακτήρισε «άνιωθους» τους ανθρώπους που εκμεταλλεύτηκαν αρρώστιες και ανθρώπους σε ανάγκη για να ζουν μία πολυτελή ζωή, ωστόσο τόνισε πως δεν πρέπει να χαθεί η πίστη του κόσμου και να συνεχίσουν όσοι έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν βοήθεια όταν χρειάζεται.

Όπως ανέφερε αρχικά η Ιωάννα Τούνη: «Έπεσα κι εγώ θύμα της ΜΚΟ Παιδική Χαρά; Έπεσα. Τις τελευταίες ημέρες με έχουν πάρει πάρα πολύ δημοσιογράφοι. Πραγματικά είναι το χειρότερό μου, το σηκώνω και λέω "γειά σας, δεν θα ήθελα να μιλήσω" κατευθείαν. Το όνομά μου έπαιξε σε πάρα πολλά άρθρα γιατί ήμουν ένα από τα άτομα, μεταξύ πολλών βέβαια, που έχω συμβάλλει κι εγώ οικονομικά στην ενίσχυση του συγκεκριμένου οργανισμού. Δεν ξέρω πώς νιώθω... Ξέρω πώς νιώθω. Από τη μία, τεράστια οργή, όχι για τα χρήματα που έχασα, αλλά για τα χρήματα τα οποία συγκεντρώθηκαν όντως για να βοηθηθούν παιδιά άρρωστα, παιδιά τα οποία ενδεχομένως σήμερα δεν βρίσκονται στη ζωή και τα χρήματα αυτά ενώ συγκεντρώθηκαν, δεν έφτασαν ποτέ στον τελικό παραλήπτη. Νιώθω πραγματικά οργή. Και είναι από τις περιπτώσεις που δεν μιλάμε απλά για μία οικονομική απάτη. Δεν μιλάμε απλά για κλεψιά. Μιλάμε για ζωές οι οποίες χάθηκαν, ενώ αν τα παιδάκια αυτά είχαν όντως λάβει όλο το χρηματικό ποσό και είχαν κάνει την αγωγή τους, το χειρουργείο που πρόκειται να καθορίσει τη ζωή τους, ενδεχομένως θα είχαν βγει νικητές. Δεν νομίζω ότι περιγράφεται με λόγια το συγκεκριμένο συναίσθημα. Πόσο άνιωθος άνθρωπος μπορεί να είσαι για να κάνεις κάτι τέτοιο σε παιδάκια; Δεν το χωράει ο νους μου».

Δείτε το βίντεο



Η influencer επισήμανε πως πρέπει να γίνεται αυστηρότερος έλεγχος: «Μακάρι να υπάρξει δικαιοσύνη σε αυτή τη ζωή. Καλά, δεν το συζητώ ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν κλείσει first class στην κόλαση... Αλλά ξέρεις τι είναι αυτό που σκέφτομαι και με λυπεί ακόμη περισσότερο; Ότι τέτοιες πράξεις κλονίζουν σοβαρά την εμπιστοσύνη των ανθρώπων, οι οποίοι όντως θέλουν να βοηθήσουν, με ένα, δύο, πέντε, δέκα, εκατό ευρώ, όσα θέλει να βάλει ο καθένας. Και λες "γιατί ρε φίλε να βάλω εγώ αυτά τα πέντε ευρώ που θα πάω να πιω έναν καφέ για να τα τρώνε οι άλλοι στις ΜΚΟ και να παίρνουν super cars και να ζουν τη χλιδάτη ζωή στην πλάτη τη δική μου;". Πρέπει να υπάρξει άμεσα κινητοποίηση και να γίνεται υπεραυστηρός έλεγχος σε όλες τις ΜΚΟ της χώρας».

Η ίδια ανέφερε πως δεν θα σταματήσει να βοηθά, χωρίς αυτό να σημαίνει πως θα το διατυμπανίζει: «Κι αν με ρωτάς, θα βοηθήσω ξανά όταν νιώσω ότι υπάρχει ανάγκη, όπως έχω κάνει πολλές φορές στο παρελθόν. Πράγματα τα οποία δεν χρειάζεται να τα διατυμπανίζουμε, γι' αυτό και μέχρι σήμερα δεν έχω τοποθετηθεί ποτέ σχετικά, μέχρι όντως να βγει το όνομά μου σε όλα αυτά τα δημοσιεύματα και τα άρθρα. Οπότε αν δεν γινόταν δεν σκόπευα να πω κάτι σχετικό».

Κλείνοντας, η Ιωάννα Τούνη είπε: «Απλά ένα μήνυμα που θέλω να περάσω είναι να μην χάνετε την πίστη σας και την ελπίδα σας. Ότι μέσα σε όλο αυτό το κατακάθι που ζούμε, υπάρχουν όντως άνθρωποι που βοηθάνε. Μακάρι να είναι το πρώτο και τελευταίο περιστατικό που θα ακούσουμε για τέτοια μεγάλη απάτη και μακάρι αυτό που συνέβη να κινητοποιήσει τώρα τις αρχές για να γίνει εξονυχιστικός έλεγχος και παράλληλα μακάρι όλοι εμείς να μην χάσουμε την ελπίδα μας στο καλό, να μην χάσουμε την ανάγκη μας να βοηθήσουμε κάποιον που το χρειάζεται σε μία τόσο κρίσιμη στιγμή Ειδικά όταν μιλάμε για παιδάκια. Είμαι και μαμά. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα βρεθεί το παιδάκι μου και το παιδάκι σου σε μία τέτοια θέση και δεν θα υπάρχει κάποιος να το βοηθήσει γιατί απλά κανείς πια δεν θα πιστεύει ότι όντως όταν μαζεύονται χρήματα για έναν σκοπό, πηγαίνουν στον σκοπό αυτόν και όχι σε χαμάληδες».
Ιωάννα Μαρίνου
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