Κατερίνα Παπουτσάκη για την προσωπική της ζωή: Θέλω να είμαι μόνη μου
Κατερίνα Παπουτσάκη για την προσωπική της ζωή: Θέλω να είμαι μόνη μου
Η ηθοποιός διευκρίνισε για μία ακόμη φορά πως δεν επιζητά μια νέα σχέση
Την επιθυμία της να παραμείνει μόνη στην προσωπική της ζωή εξέφρασε η Κατερίνα Παπουτσάκη, ξεκαθαρίζοντας πως αυτή την περίοδο δεν αναζητά σύντροφο. Η ηθοποιός μίλησε για την προσωπική της ζωή και εξήγησε ότι στην παρούσα φάση δεν επιδιώκει να δημιουργήσει μια νέα ερωτική σχέση.
Σε δηλώσεις της στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», που προβλήθηκαν την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, η ηθοποιός ρωτήθηκε αν δέχεται φλερτ από άντρες. Επαναλαμβάνοντας όσα είχε πει στην τελευταία συνέντευξή της, ξεκαθάρισε πως δεν επιθυμεί αυτή την περίοδο να έχει κάποια σχέση. «Θέλω να είμαι μόνη», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, η Κατερίνα Παπουτσάκη, που την περασμένη σεζόν συμμετείχε στην κριτική επιτροπή του YFSF, εμφανίστηκε ανοιχτή στο ενδεχόμενο να αναλάβει ξανά αντίστοιχο ρόλο. Αντίθετα, απέκλεισε τη συμμετοχή της ως διαγωνιζόμενη, καθώς θεωρεί ότι η πίεση ενός τέτοιου διαγωνισμού θα πρόσθετε ακόμη περισσότερο άγχος στην ήδη απαιτητική καθημερινότητά της.
Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Κριτική επιτροπή θα ξαναέκανα. Ως διαγωνιζόμενη δε θα πήγαινα σε κάποιο show, μου φαίνεται πολύ δύσκολο. Έχουμε τόσα άγχη, να προστεθεί και του διαγωνιζόμενου; Οι άνθρωποι που το κάνουν αυτό είναι φοβεροί, τους βγάζω το καπέλο. Εγώ δε θα μπορούσα να το διαχειριστώ. Θα πέθαινα από το άγχος».
Δείτε το βίντεο
Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Το Πρωινό», πριν από λίγες μέρες, η Κατερίνα Παπουτσάκη εξήγησε ότι αυτή την περίοδο απολαμβάνει να είναι μόνη της και δεν αναζητά σύντροφο. Όπως είπε, έχει πολλά ενδιαφέροντα και δραστηριότητες που την καλύπτουν και τη γεμίζουν.
Πιο αναλυτικά, σχολίασε αναφερόμενη στην προσωπική της ζωή: «Το να έχω παιδιά δεν αποτελούν τροχοπέδη για την προσωπική ζωή, γιατί δεν έχω καμία διάθεση για καμία προσωπική ζωή. Επομένως είναι μια χαρά όπως είναι τα πράγματα. Δεν με προβληματίζει. Δεν ξέρω, δεν έχω καμία διάθεση. Είμαι πάρα πολύ καλά όπως είμαι τώρα. Είμαι πολύ καλά μόνη μου, ναι. Είμαι τέλεια. Βασικά έχω πάρα πολλά ενδιαφέροντα, πάρα πολλά πράγματα που κάνω σε αυτή τη φάση. Δεν μου λείπει κάποιος σύντροφος. Κάπως το συνήθισα νομίζω τώρα λίγο και μ’ αρέσει. Δεν έχει συμβεί ποτέ να είμαι τόσο καιρό μόνη μου, είναι πολύ ωραίο, είναι φανταστικό. Καλό είναι και το φλερτ. Είμαι πάρα πολύ καλά σε αυτή τη φάση έτσι».
Σε δηλώσεις της στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», που προβλήθηκαν την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, η ηθοποιός ρωτήθηκε αν δέχεται φλερτ από άντρες. Επαναλαμβάνοντας όσα είχε πει στην τελευταία συνέντευξή της, ξεκαθάρισε πως δεν επιθυμεί αυτή την περίοδο να έχει κάποια σχέση. «Θέλω να είμαι μόνη», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, η Κατερίνα Παπουτσάκη, που την περασμένη σεζόν συμμετείχε στην κριτική επιτροπή του YFSF, εμφανίστηκε ανοιχτή στο ενδεχόμενο να αναλάβει ξανά αντίστοιχο ρόλο. Αντίθετα, απέκλεισε τη συμμετοχή της ως διαγωνιζόμενη, καθώς θεωρεί ότι η πίεση ενός τέτοιου διαγωνισμού θα πρόσθετε ακόμη περισσότερο άγχος στην ήδη απαιτητική καθημερινότητά της.
Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Κριτική επιτροπή θα ξαναέκανα. Ως διαγωνιζόμενη δε θα πήγαινα σε κάποιο show, μου φαίνεται πολύ δύσκολο. Έχουμε τόσα άγχη, να προστεθεί και του διαγωνιζόμενου; Οι άνθρωποι που το κάνουν αυτό είναι φοβεροί, τους βγάζω το καπέλο. Εγώ δε θα μπορούσα να το διαχειριστώ. Θα πέθαινα από το άγχος».
Δείτε το βίντεο
Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Το Πρωινό», πριν από λίγες μέρες, η Κατερίνα Παπουτσάκη εξήγησε ότι αυτή την περίοδο απολαμβάνει να είναι μόνη της και δεν αναζητά σύντροφο. Όπως είπε, έχει πολλά ενδιαφέροντα και δραστηριότητες που την καλύπτουν και τη γεμίζουν.
Πιο αναλυτικά, σχολίασε αναφερόμενη στην προσωπική της ζωή: «Το να έχω παιδιά δεν αποτελούν τροχοπέδη για την προσωπική ζωή, γιατί δεν έχω καμία διάθεση για καμία προσωπική ζωή. Επομένως είναι μια χαρά όπως είναι τα πράγματα. Δεν με προβληματίζει. Δεν ξέρω, δεν έχω καμία διάθεση. Είμαι πάρα πολύ καλά όπως είμαι τώρα. Είμαι πολύ καλά μόνη μου, ναι. Είμαι τέλεια. Βασικά έχω πάρα πολλά ενδιαφέροντα, πάρα πολλά πράγματα που κάνω σε αυτή τη φάση. Δεν μου λείπει κάποιος σύντροφος. Κάπως το συνήθισα νομίζω τώρα λίγο και μ’ αρέσει. Δεν έχει συμβεί ποτέ να είμαι τόσο καιρό μόνη μου, είναι πολύ ωραίο, είναι φανταστικό. Καλό είναι και το φλερτ. Είμαι πάρα πολύ καλά σε αυτή τη φάση έτσι».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα