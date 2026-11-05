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Προφυλακίστηκε ο Φιρινίδης της «Παιδικής Χαράς»: Είχα εξάρτηση από το στοίχημα και μεγαλομανία, 400.000-600.000 ευρώ δεν αποδόθηκαν, ισχυρίστηκε
ΕΛΛΑΔΑ
Κωνσταντίνος Φιρινίδης ΜΚΟ Παιδική Χαρά ΜΚΟ Προφυλάκιση

Προφυλακίστηκε ο Φιρινίδης της «Παιδικής Χαράς»: Είχα εξάρτηση από το στοίχημα και μεγαλομανία, 400.000-600.000 ευρώ δεν αποδόθηκαν, ισχυρίστηκε

Ο ιδρυτής της ΜΚΟ υποστήριξε πως είναι «μετανιωμένος και συντετριμμένος» ενώ ζήτησε «ειλικρινά συγνώμη από όλους και όχι προσχηματικά»

Προφυλακίστηκε ο Φιρινίδης της «Παιδικής Χαράς»: Είχα εξάρτηση από το στοίχημα και μεγαλομανία, 400.000-600.000 ευρώ δεν αποδόθηκαν, ισχυρίστηκε
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Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του στον 1ο Τακτικό Ανακριτή Θεσσαλονίκης ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης, ιδρυτής της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» που κατηγορείται για υπεξαίρεση 2,9 εκατομμυρίων ευρώ από φιλανθρωπικούς εράνους για άρρωστα παιδιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Φιρινίδης ενώπιον του ανακριτή υποστήριξε πως είναι «μετανιωμένος και συντετριμμένος» ενώ ζήτησε «ειλικρινά συγνώμη από όλους και όχι προσχηματικά». 
 
Ισχυρίστηκε πως «όλο αυτό το έκανα λόγω της εξάρτησης μου από το στοίχημα. Χρειαζόμουν λεφτά για να παίζω. 400.000-600.000 ευρώ δεν αποδόθηκαν. Δεν έκανα πολυτελή βίο. Τα χρήματα που δόθηκαν για υποτιθέμενη πολυτελή ζωή είναι ελάχιστα. Είχα μια μεγαλομανία. Ήθελα να φαίνομαι κοινωνικά ανώτερος και ήμουν τελείως εξαρτημένος από το στοίχημα και αυτό φαίνεται από τα αρχεία στις στοιχηματικές. Σε καθημερινή βάση μπορεί να είχα ακόμη και 30 διαφορετικά πονταρίσματα. Οι γονείς των παιδιών έρχονταν μόνοι τους για να βοηθηθούν. Ποτέ δεν ψαρεύαμε κόσμο». 

Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ενώπιον του ανακριτή «για τα στημένα παιχνίδια δεν ισχύει τίποτα, ήταν λόγια του αέρα για να δείχνω ότι δίνω χρήματα. Δεν έχω δώσει πάνω από 30.000 ευρώ για στολές και άλλες ανάγκες». 


«Ομολόγησε τις πράξεις του, δηλώνει ότι είναι συντετριμμένος, απόλυτα μετανιωμένος. Το δηλώνει πραγματικά και δεν είναι προσχηματική αυτή η δήλωση. Έδωσε εξηγήσεις στον κ. ανακριτή, θεωρώ με ειλικρίνεια, για το ποιοι είναι οι λόγοι που τον οδήγησαν σε αυτή την πράξη. Προσδιορίζει το ποσό που δεν αποδόθηκε στις οικογένειες των παιδιών γύρω στις 600.000 ευρώ. Η ανάκριση τώρα ξεκινάει. Οπότε ας αφήσουμε όλοι με ψυχραιμία να δούμε ποια είναι τα αποδεικτικά στοιχεία», είπε μεταξύ άλλων ο δικηγόρος του 37χρονου, Κωνσταντίνος Τσάκος.

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Η απολογία πραγματοποιήθηκε μετά την προφυλάκιση της συντρόφου του, Βασιλικής Μανησιώτη, η οποία κατά τη δική της απολογία απέδωσε στον Φιρινίδη την ευθύνη για τα χρήματα που δεν έφτασαν στις οικογένειες των παιδιών. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε η Μανησιώτη, ο 37χρονος ξόδεψε τα χρήματα στον τζόγο.

Την ίδια ώρα, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχει προχωρήσει στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των βασικών κατηγορουμένων, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκονται στοιχηματικές συναλλαγές εκατομμυρίων ευρώ και κεφάλαια που εντοπίστηκαν στο Λουξεμβούργο.


Έριξε την υπεξαίρεση στον Φιρινίδη

Κατά την απολογία της στον 1ο Τακτικό Ανακριτή Θεσσαλονίκης, η Βασιλική Μανησιώτη αρνήθηκε τις κατηγορίες όπως της αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι το ποσό που δεν κατέληξε στις οικογένειες των παιδιών δεν υπερβαίνει τις 900.000 ευρώ, αντί των 2,9 εκατομμυρίων που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 35χρονη υποστήριξε ότι τα χρήματα αυτά τα ξόδεψε ο Φιρινίδης στον τζόγο, καθώς, όπως ισχυρίστηκε, αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα εθισμού. Παραδέχθηκε ότι γνώριζε και αντιλαμβανόταν τι συνέβαινε, ζητώντας συγγνώμη, ενώ αρνήθηκε ότι το ζευγάρι ζούσε πολυτελώς.

Η ίδια ανέφερε ότι διέμεναν σε μισθωμένο διαμέρισμα 68 τετραγωνικών μέτρων στην Τούμπα, με ενοίκιο 500 ευρώ, ενώ αναγνώρισε την αγορά μιας τσάντας Louis Vuitton και τη διαμονή της δύο φορές σε σουίτες ξενοδοχείων.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 37χρονος είχε αναπτύξει έντονη στοιχηματική δραστηριότητα, έχοντας τοποθετήσει περίπου 2,6 εκατομμύρια ευρώ σε διαδικτυακές στοιχηματικές εταιρείες, με εισπράξεις που ξεπερνούσαν τα δύο εκατομμύρια ευρώ.

Δείτε φωτογραφίες: 

Προφυλακίστηκε ο Φιρινίδης της «Παιδικής Χαράς»: Είχα εξάρτηση από το στοίχημα και μεγαλομανία, 400.000-600.000 ευρώ δεν αποδόθηκαν, ισχυρίστηκε
Προφυλακίστηκε ο Φιρινίδης της «Παιδικής Χαράς»: Είχα εξάρτηση από το στοίχημα και μεγαλομανία, 400.000-600.000 ευρώ δεν αποδόθηκαν, ισχυρίστηκε
Προφυλακίστηκε ο Φιρινίδης της «Παιδικής Χαράς»: Είχα εξάρτηση από το στοίχημα και μεγαλομανία, 400.000-600.000 ευρώ δεν αποδόθηκαν, ισχυρίστηκε
Προφυλακίστηκε ο Φιρινίδης της «Παιδικής Χαράς»: Είχα εξάρτηση από το στοίχημα και μεγαλομανία, 400.000-600.000 ευρώ δεν αποδόθηκαν, ισχυρίστηκε
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