Ελένη Κρίτα: Όταν πέθανε ο σύζυγός μου τριγυρνούσα σαν τρελή και όταν με πήρε τηλέφωνο ο γιος μου μπήκε «ο αυτόματος» για να μην ακούσει ότι έχω καταρρεύσει
Ελένη Κρίτα: Όταν πέθανε ο σύζυγός μου τριγυρνούσα σαν τρελή και όταν με πήρε τηλέφωνο ο γιος μου μπήκε «ο αυτόματος» για να μην ακούσει ότι έχω καταρρεύσει
Ο Μίμης Χρυσομάλλης έφυγε από τη ζωή το 2004 - «Υπάρχει μία φοβερή δύναμη που αναδύεται από μέσα μας όταν υπάρχει ανάγκη», εξομολογήθηκε η ηθοποιός
Τη στιγμή που έμαθε πως ο σύζυγός της Μίμης Χρυσομάλλης έφυγε από τη ζωή περιέγραψε η Ελένη Κρίτα, αποκαλύπτοντας πως ενώ τριγυρνούσε στο νοσοκομείο «σαν τρελή», όταν της τηλεφώνησε ο γιος της δεν ήθελε να τον αφήσει να ακούσει ότι είχε καταρρεύσει.
Η ηθοποιός, σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, μίλησε για τις δυσκολίες που κλήθηκε να αντιμετωπίσει από μικρή ηλικία και τη δύναμη που βρίσκει κάθε φορά για να ανταπεξέλθει, σημειώνοντας αρχικά: «Δεν είμαι κι εγώ Βούδας εντελώς, ούτε ζεν. Στην αρχή καταρρέω κι εγώ, αλλά νομίζω ότι είμαι ένας άνθρωπος που είτε και λόγω ανατροφής σε μία εποχή που μας μεγάλωναν πολύ πιο αυστηρά και μας όπλιζαν με πολλές αντοχές, ανασυντάσσομαι και λέω τι πρέπει να γίνει τώρα. Δηλαδή "ήρθαν τα πράγματα έτσι όπως δεν θα ήθελε κανείς να έρθουν, αλλά τι γίνεται τώρα;"».
Αμέσως μετά πρόσθεσε: «Δηλαδή, θυμάμαι ότι πέθανε και ο Μίμης ξαφνικά, ήμουν στο Γεννηματάς και εκεί που ήμουνα σε μία κατάσταση αλλόφρονα -γιατί δεν το περίμενα και όταν έφτασα μου είπαν ότι δεν είχε επιβιώσει από το ασθενοφόρο - έλεγα "τι θα κάνω;" και γυρνούσα στους διαδρόμους σαν την τρελή. Θυμάμαι χτύπησε το τηλέφωνο από την Αγγλία, με πήρε ο γιος μου από όπου σπούδαζε. Εκείνη την ώρα, μπήκε ο αυτόματος και του λέω "Έλα αγάπη μου, τι κάνεις;", προσπαθώντας να είμαι ψύχραιμη ακούγοντας το παιδί μου. Είπα ότι δεν μπορεί να με ακούσει το παιδί μου ότι έχω καταρρεύσει. Υπάρχει μία φοβερή δύναμη που αναδύεται από μέσα μας όταν υπάρχει ανάγκη. Εκεί που δεν μπορούσα να ελέγξω τον εαυτό μου, ξαφνικά όταν είδα ότι ήταν το παιδί μου από την Αγγλία στο τηλέφωνο, άλλαξε η φωνή μου και πήγε να γίνει κανονική».
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Η ηθοποιός τόνισε πως η δύναμή της πηγάζει από τη στήριξη που αισθάνεται πως οφείλει να προσφέρει στην οικογένειά της: «Όχι ότι δεν θα βιώσουν πόνο, αλλά αν δουν κι εσένα να πέφτεις κάτω και να καταρρέεις και να μην έχεις δυνάμεις, λες "εγώ πρέπει να είμαι λίγο κολόνα για να μπορέσουν να αντλήσουν δύναμη από εμένα". Και τελικά αυτό σου δίνει δύναμη, ότι πρέπει να στηρίξεις κάποιους».
«Είμαι ένας άνθρωπος που ξέρει ότι η ζωή μερικές φορές δεν σου δίνει επιλογές και άρα πρέπει να πας με τα νερά της. Πρέπει να προσαρμόζεσαι και βρίσκεις δύναμη», ανέφερε σε άλλο σημείο.
Η Ελένη Κρίτα επισήμανε πως βίωσε πολλές απώλειες, από τον θάνατο του πατέρα της, των συζύγων της, μέχρι και της συζύγου του γιου της: «Μου έτυχαν πολλά ξαφνικά στη ζωή. Από τότε που ήμουν πιτσιρίκα. Έχασα τον πατέρα μου μικρή, μετά τον μπαμπά του γιου μου, τον Μίμη, ξαφνικές αλλαγές... Μετά βρέθηκα με μία κόρη που δεν είχα προλάβει να κάνω, γιατί μπαίνοντας πολύ νωρίς στα βάρη της μητρότητας, μου έπεσαν λίγο υπερβολικά και έτσι από το κάθε πράγμα μπορείς να βρεις τη δύναμη να προχωρήσεις. Ο άνθρωπος έχει απεριόριστες δυνατότητες», εξομολογήθηκε.
Μιλώντας για τον γιο της, η ηθοποιός ανέφερε πως μεγάλωσε μαζί του: «Έγινα πολύ νέα μητέρα, στις αρχές του τρίτου έτους της σχολής γέννησα. Είχα μπει στο πανεπιστήμιο, πήγα στη σχολή λίγα χρόνια μετά αφού είχα ήδη μπει και μεγάλωσα μαζί με τον γιο μου στην ουσία. Ήθελα να τα κάνω όλα μαζί, νόμιζα ότι δεν θα με φτάσει η ζωή».
Η ηθοποιός, σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, μίλησε για τις δυσκολίες που κλήθηκε να αντιμετωπίσει από μικρή ηλικία και τη δύναμη που βρίσκει κάθε φορά για να ανταπεξέλθει, σημειώνοντας αρχικά: «Δεν είμαι κι εγώ Βούδας εντελώς, ούτε ζεν. Στην αρχή καταρρέω κι εγώ, αλλά νομίζω ότι είμαι ένας άνθρωπος που είτε και λόγω ανατροφής σε μία εποχή που μας μεγάλωναν πολύ πιο αυστηρά και μας όπλιζαν με πολλές αντοχές, ανασυντάσσομαι και λέω τι πρέπει να γίνει τώρα. Δηλαδή "ήρθαν τα πράγματα έτσι όπως δεν θα ήθελε κανείς να έρθουν, αλλά τι γίνεται τώρα;"».
Αμέσως μετά πρόσθεσε: «Δηλαδή, θυμάμαι ότι πέθανε και ο Μίμης ξαφνικά, ήμουν στο Γεννηματάς και εκεί που ήμουνα σε μία κατάσταση αλλόφρονα -γιατί δεν το περίμενα και όταν έφτασα μου είπαν ότι δεν είχε επιβιώσει από το ασθενοφόρο - έλεγα "τι θα κάνω;" και γυρνούσα στους διαδρόμους σαν την τρελή. Θυμάμαι χτύπησε το τηλέφωνο από την Αγγλία, με πήρε ο γιος μου από όπου σπούδαζε. Εκείνη την ώρα, μπήκε ο αυτόματος και του λέω "Έλα αγάπη μου, τι κάνεις;", προσπαθώντας να είμαι ψύχραιμη ακούγοντας το παιδί μου. Είπα ότι δεν μπορεί να με ακούσει το παιδί μου ότι έχω καταρρεύσει. Υπάρχει μία φοβερή δύναμη που αναδύεται από μέσα μας όταν υπάρχει ανάγκη. Εκεί που δεν μπορούσα να ελέγξω τον εαυτό μου, ξαφνικά όταν είδα ότι ήταν το παιδί μου από την Αγγλία στο τηλέφωνο, άλλαξε η φωνή μου και πήγε να γίνει κανονική».
Δείτε το βίντεο
Η ηθοποιός τόνισε πως η δύναμή της πηγάζει από τη στήριξη που αισθάνεται πως οφείλει να προσφέρει στην οικογένειά της: «Όχι ότι δεν θα βιώσουν πόνο, αλλά αν δουν κι εσένα να πέφτεις κάτω και να καταρρέεις και να μην έχεις δυνάμεις, λες "εγώ πρέπει να είμαι λίγο κολόνα για να μπορέσουν να αντλήσουν δύναμη από εμένα". Και τελικά αυτό σου δίνει δύναμη, ότι πρέπει να στηρίξεις κάποιους».
«Είμαι ένας άνθρωπος που ξέρει ότι η ζωή μερικές φορές δεν σου δίνει επιλογές και άρα πρέπει να πας με τα νερά της. Πρέπει να προσαρμόζεσαι και βρίσκεις δύναμη», ανέφερε σε άλλο σημείο.
Η Ελένη Κρίτα επισήμανε πως βίωσε πολλές απώλειες, από τον θάνατο του πατέρα της, των συζύγων της, μέχρι και της συζύγου του γιου της: «Μου έτυχαν πολλά ξαφνικά στη ζωή. Από τότε που ήμουν πιτσιρίκα. Έχασα τον πατέρα μου μικρή, μετά τον μπαμπά του γιου μου, τον Μίμη, ξαφνικές αλλαγές... Μετά βρέθηκα με μία κόρη που δεν είχα προλάβει να κάνω, γιατί μπαίνοντας πολύ νωρίς στα βάρη της μητρότητας, μου έπεσαν λίγο υπερβολικά και έτσι από το κάθε πράγμα μπορείς να βρεις τη δύναμη να προχωρήσεις. Ο άνθρωπος έχει απεριόριστες δυνατότητες», εξομολογήθηκε.
Μιλώντας για τον γιο της, η ηθοποιός ανέφερε πως μεγάλωσε μαζί του: «Έγινα πολύ νέα μητέρα, στις αρχές του τρίτου έτους της σχολής γέννησα. Είχα μπει στο πανεπιστήμιο, πήγα στη σχολή λίγα χρόνια μετά αφού είχα ήδη μπει και μεγάλωσα μαζί με τον γιο μου στην ουσία. Ήθελα να τα κάνω όλα μαζί, νόμιζα ότι δεν θα με φτάσει η ζωή».
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