Η Ματούλα Ζαμάνη απάντησε με... μυγοσκοτώστρα στα προσβλητικά σχόλια για την εμφάνισή της: Νόμιζα ότι το στιλ του άπλυτου ήταν φυσικό της, της έγραψαν
Η Ματούλα Ζαμάνη απάντησε με... μυγοσκοτώστρα στα προσβλητικά σχόλια για την εμφάνισή της: Νόμιζα ότι το στιλ του άπλυτου ήταν φυσικό της, της έγραψαν
Το χιουμοριστικό βίντεο της τραγουδίστριας - «Πόση δυστυχία έχουν μέσα τους αυτοί οι άνθρωποι» απαντούν οι θαυμαστές της
Με ένα χιουμοριστικό βίντεο επέλεξε να απαντήσει στα αρνητικά σχόλια που δέχεται για την εμφάνισή της η Ματούλα Ζαμάνη.
Η τραγουδίστρια, στα πλάνα που ανέβασε την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε κάποια από τα προσβλητικά μηνύματα που υπάρχουν κάτω από τις αναρτήσεις της και παρουσιάζεται να τα «πατά» με μία μυγοσκοτώστρα. Στη λεζάντα σημείωσε χαρακτηριστικά: «Να θέλεις ό,τι κάνεις».
«Χριστέ μου γιατί τόση φρίκη σαν φάντασμα! Απορώ γιατί έχει κόσμο που τη βλέπει», έγραφε ένα από τα σχόλια, ενώ ακολούθησε ένα στο οποίο αναφερόταν: «Βρε παιδί μου, αυτή η Ματούλα δεν μπορεί λίγο να σουλουπωθεί; Δεν μιλάει κανείς για τα κιλά της, απλά να ντυθεί κόσμια, όχι σαν λέτσος! Πώς είναι έτσι; Λες και πάει στο χωριό στον τρίγο να πατήσει σταφύλια». «Μαλ@κες τρόμαξα», έγραφε άλλο σχόλιο. Τα επόμενα ανέφεραν: «Το γκλίτερ πρέπει να μοιάζει λογικά με γλίτσα ώστε να συμφωνεί με την κάλτσα, την παντόφλα και το μαλλί σε στιλ άπλυτο με ψείρες... Αλήθεια δεν το περίμενα πως είναι στιλ του άπλυτου που το φτιάχνεις, νόμιζα ήταν φυσικό». «Κατευθείαν από το ωδείο... Υπάρχει και η μαγειρική», «Τόση δουλειά από τρεις γυναίκες για να βγει μία ατημέλητη, αφρόντιστη, χύμα τραγουδίστρια στη σκηνή, που λέει και ανοησίες σαν κορίτσι πέμπτης δημοτικού. Γκλίτσα, όχι γκλίτερ».
Δείτε το βίντεο
Τα παραπάνω σχόλια γράφτηκαν κάτω από βίντεο που έχει αναρτήσει η Ματούλα Ζαμάνη από πρόσφατες εμφανίσεις, όπου ετοίμαζεται για τα live της, με τους συνεργάτες της να επιμελούνται το μακιγιάζ και την εικόνα της.
Παρά τις αρνητικές αντιδράσεις, ωστόσο, οι θαυμαστές της τραγουδίστριας έσπευσαν να την υποστηρίξουν, σημειώνοντας πως κρύβεται μεγάλη δυστυχία στους ανθρώπους που μιλούν για εκείνη με αυτόν τον τρόπο.
Η τραγουδίστρια, στα πλάνα που ανέβασε την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε κάποια από τα προσβλητικά μηνύματα που υπάρχουν κάτω από τις αναρτήσεις της και παρουσιάζεται να τα «πατά» με μία μυγοσκοτώστρα. Στη λεζάντα σημείωσε χαρακτηριστικά: «Να θέλεις ό,τι κάνεις».
«Χριστέ μου γιατί τόση φρίκη σαν φάντασμα! Απορώ γιατί έχει κόσμο που τη βλέπει», έγραφε ένα από τα σχόλια, ενώ ακολούθησε ένα στο οποίο αναφερόταν: «Βρε παιδί μου, αυτή η Ματούλα δεν μπορεί λίγο να σουλουπωθεί; Δεν μιλάει κανείς για τα κιλά της, απλά να ντυθεί κόσμια, όχι σαν λέτσος! Πώς είναι έτσι; Λες και πάει στο χωριό στον τρίγο να πατήσει σταφύλια». «Μαλ@κες τρόμαξα», έγραφε άλλο σχόλιο. Τα επόμενα ανέφεραν: «Το γκλίτερ πρέπει να μοιάζει λογικά με γλίτσα ώστε να συμφωνεί με την κάλτσα, την παντόφλα και το μαλλί σε στιλ άπλυτο με ψείρες... Αλήθεια δεν το περίμενα πως είναι στιλ του άπλυτου που το φτιάχνεις, νόμιζα ήταν φυσικό». «Κατευθείαν από το ωδείο... Υπάρχει και η μαγειρική», «Τόση δουλειά από τρεις γυναίκες για να βγει μία ατημέλητη, αφρόντιστη, χύμα τραγουδίστρια στη σκηνή, που λέει και ανοησίες σαν κορίτσι πέμπτης δημοτικού. Γκλίτσα, όχι γκλίτερ».
Δείτε το βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Τα παραπάνω σχόλια γράφτηκαν κάτω από βίντεο που έχει αναρτήσει η Ματούλα Ζαμάνη από πρόσφατες εμφανίσεις, όπου ετοίμαζεται για τα live της, με τους συνεργάτες της να επιμελούνται το μακιγιάζ και την εικόνα της.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Παρά τις αρνητικές αντιδράσεις, ωστόσο, οι θαυμαστές της τραγουδίστριας έσπευσαν να την υποστηρίξουν, σημειώνοντας πως κρύβεται μεγάλη δυστυχία στους ανθρώπους που μιλούν για εκείνη με αυτόν τον τρόπο.
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