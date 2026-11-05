«Ώρα μηδέν» για την πόντιση του καλωδίου Ελλάδας - Κύπρου, εντός του Σαβββατοκύριακου εκδίδεται η NAVTEX με άμεση ισχύ

Eνημερώθηκαν τα μέλη της ειδικής διυπουργικής επιτροπής - Το γαλλικό ερευνητικό σκάφος που βρίσκεται στην Κρήτη θα αποπλεύσει άμεσα για την περιοχή των ερευνών