Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου περπάτησε ως νύφη σε επίδειξη του Βασίλη Ζούλια, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου περπάτησε ως νύφη σε επίδειξη του Βασίλη Ζούλια, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Το μοντέλο βρέθηκε στην πασαρέλα για την παρουσίαση της νέας κολεξιόν του σχεδιαστή για τη σεζόν Φθινόπωρο / Χειμώνας 2026-2027
Ως νύφη περπάτησε σε επίδειξη μόδας του Βασίλη Ζούλια η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και εντυπωσίασε.
Το βράδυ της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της 38ης Athens Fashion Week, πραγματοποιήθηκε στο εργοστάσιο «Πεταλούδα» η παρουσίαση ρούχων της νέας κολεξιόν του σχεδιαστή για τη σεζόν Φθινόπωρο / Χειμώνας 2026-2027.
Το μοντέλο εμφανίστηκε στην πασαρέλα φορώντας πολλές από τις εντυπωσιακές δημιουργίες του Βασίλη Ζούλια, ωστόσο ξεχώρισε με το λευκό φόρεμα με τις ασημένες λεπτομέρεις και την ιδιαίτερη λαιμόκοψη. Στα χέρια της κρατούσε μία ανθοδέσμη με λευκά άνθη, ενώ το look της ολοκληρωνόταν με ασημένιες γόβες και τα μαλλιά της πιασμένα σε κότσο.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Σε μία από τις εμφανίσεις της η Ηλιάνα Παπαγεωργίου φορούσε μία μαύρη τουαλέτα, με άνοιγμα στο ντεκολτέ, όγκο στους ώμους και γοργονέ τελείωμα.
Ένα ακόμη look της περιλάμβανε ένα λεοπάρ πανωφόρι, το οποίο φορούσε ως φόρεμα, δεμένο στη μέση με ζώνη στο ίδιο μοτίβο.
Το βράδυ της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της 38ης Athens Fashion Week, πραγματοποιήθηκε στο εργοστάσιο «Πεταλούδα» η παρουσίαση ρούχων της νέας κολεξιόν του σχεδιαστή για τη σεζόν Φθινόπωρο / Χειμώνας 2026-2027.
Το μοντέλο εμφανίστηκε στην πασαρέλα φορώντας πολλές από τις εντυπωσιακές δημιουργίες του Βασίλη Ζούλια, ωστόσο ξεχώρισε με το λευκό φόρεμα με τις ασημένες λεπτομέρεις και την ιδιαίτερη λαιμόκοψη. Στα χέρια της κρατούσε μία ανθοδέσμη με λευκά άνθη, ενώ το look της ολοκληρωνόταν με ασημένιες γόβες και τα μαλλιά της πιασμένα σε κότσο.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Σε μία από τις εμφανίσεις της η Ηλιάνα Παπαγεωργίου φορούσε μία μαύρη τουαλέτα, με άνοιγμα στο ντεκολτέ, όγκο στους ώμους και γοργονέ τελείωμα.
Ένα ακόμη look της περιλάμβανε ένα λεοπάρ πανωφόρι, το οποίο φορούσε ως φόρεμα, δεμένο στη μέση με ζώνη στο ίδιο μοτίβο.
Φωτογραφίες: NDPPHOTO / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ
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