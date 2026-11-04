Εφιάλτης για ζευγάρι ηλικιωμένων στη Νότια Αφρική: Επί τρεις ώρες ληστές τους έκαιγαν με βραστό νερό, τους χτυπούσαν, έκοψαν τις θηλές της γυναίκας
Εφιάλτης για ζευγάρι ηλικιωμένων στη Νότια Αφρική: Επί τρεις ώρες ληστές τους έκαιγαν με βραστό νερό, τους χτυπούσαν, έκοψαν τις θηλές της γυναίκας
Συνεχίζεται το κύμα άγριων επιθέσεων σε βάρος λευκών αγροτών στη Νότια Αφρική - Αυτή τη φορά θύματα ήταν ένας 67χρονος κι η 68χρονη σύζυγός του, όταν κουκουλοφόροι εισέβαλαν στη φάρμα τους για να αφαιρέσουν το χρηματοκιβώτιο τους
Τον εφιάλτη στα χέρια τριών ένοπλων ληστών έζησε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στη Νότια Αφρική, όταν άγνωστοι εισέβαλαν στην κατοικία τους και τους υπέβαλαν σε πολύωρα βασανιστήρια, επιχειρώντας να τους αναγκάσουν να παραδώσουν τα κλειδιά του χρηματοκιβωτίου τους. Η επίθεση, που διήρκεσε τουλάχιστον τρεις ώρες, περιλάμβανε άγριο ξυλοδαρμό, κάψιμο με βραστό νερό και απειλές σεξουαλικής βίας, ενώ έκοψαν τις θηλές της γυναίκας με κόφτη μετάλλων.
Όπως αναφέρει η Rekord, θύματα ήταν ο 67χρονος Λες Μπρετ και η 68χρονη σύζυγός του, Νατάσα, οι οποίοι δέχθηκαν την επίθεση περίπου στις 19:30 το βράδυ της Κυριακής 1ης Νοεμβρίου, στην κατοικία τους στο Μπρούντερστρουμ, στην επαρχία του Βορειοδυτικού Ακρωτηρίου, περίπου 60 χιλιόμετρα βόρεια του Γιοχάνεσμπουργκ.
Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, καθώς έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά ιδιαίτερα βίαιων επιθέσεων εναντίον ιδιοκτητών αγροκτημάτων στη Νότια Αφρική, μέσα σε διάστημα μικρότερο της μίας εβδομάδας.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν, οι τρεις δράστες, οι οποίοι είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους, εισέβαλαν στην κατοικία του ζευγαριού και απαίτησαν να αποκτήσουν πρόσβαση στο χρηματοκιβώτιο.
Όταν ο Λες Μπρετ αρνήθηκε να παραδώσει τα κλειδιά, οι εισβολείς προχώρησαν σε άγριο ξυλοδαρμό τους. Αφαίρεσαν τα ρούχα και των δύο θυμάτων, τους ξυλοκόπησαν επανειλημμένα και τους προκάλεσαν εγκαύματα ρίχνοντας πάνω τους βραστό νερό.
Δείτε φωτογραφίες
Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, οι δράστες φέρονται να χρησιμοποίησαν κόφτη μετάλλων για να τραυματίσουν σοβαρά τις θηλές της Νατάσα Μπρετ, ενώ την απείλησαν επανειλημμένα με βιασμό.
Όπως αναφέρει η Rekord, θύματα ήταν ο 67χρονος Λες Μπρετ και η 68χρονη σύζυγός του, Νατάσα, οι οποίοι δέχθηκαν την επίθεση περίπου στις 19:30 το βράδυ της Κυριακής 1ης Νοεμβρίου, στην κατοικία τους στο Μπρούντερστρουμ, στην επαρχία του Βορειοδυτικού Ακρωτηρίου, περίπου 60 χιλιόμετρα βόρεια του Γιοχάνεσμπουργκ.
Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, καθώς έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά ιδιαίτερα βίαιων επιθέσεων εναντίον ιδιοκτητών αγροκτημάτων στη Νότια Αφρική, μέσα σε διάστημα μικρότερο της μίας εβδομάδας.
Les Brett, 67, and his 68-year-old wife Natasha were attacked at around 7.30pm on Sunday, November 1, when three armed men invaded their home in Broederstroom, North West province, about 60km north of Johannesburg. https://t.co/EBOfBZ42sa— Ranbir Singh (@RanbirS11414092) November 4, 2026
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν, οι τρεις δράστες, οι οποίοι είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους, εισέβαλαν στην κατοικία του ζευγαριού και απαίτησαν να αποκτήσουν πρόσβαση στο χρηματοκιβώτιο.
Τρεις ώρες τρόμου στα χέρια των ενόπλων
Όταν ο Λες Μπρετ αρνήθηκε να παραδώσει τα κλειδιά, οι εισβολείς προχώρησαν σε άγριο ξυλοδαρμό τους. Αφαίρεσαν τα ρούχα και των δύο θυμάτων, τους ξυλοκόπησαν επανειλημμένα και τους προκάλεσαν εγκαύματα ρίχνοντας πάνω τους βραστό νερό.
Δείτε φωτογραφίες
Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, οι δράστες φέρονται να χρησιμοποίησαν κόφτη μετάλλων για να τραυματίσουν σοβαρά τις θηλές της Νατάσα Μπρετ, ενώ την απείλησαν επανειλημμένα με βιασμό.
Παράλληλα, ανάγκασαν τον σύζυγό της να βάλει την κάννη ενός αυτόματου όπλου AK-47 στο στόμα του, προκαλώντας του τραυματισμούς που, σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, ενδέχεται να απαιτήσουν χειρουργική αντιμετώπιση.
Τα βασανιστήρια συνεχίστηκαν μέχρι τη στιγμή που ο 67χρονος υπέκυψε στις απαιτήσεις των δραστών και παρέδωσε τα κλειδιά του χρηματοκιβωτίου, βάζοντας τέλος στην πολύωρη δοκιμασία.
Οι τρεις άνδρες διέφυγαν παίρνοντας επτά πυροβόλα όπλα διαφορετικών διαμετρημάτων, πυρομαχικά, δύο κινητά τηλέφωνα, έναν φορητό υπολογιστή, μετρητά και άλλα προσωπικά αντικείμενα.
Μετά τη διαφυγή των δραστών, το ζευγάρι κατάφερε να ειδοποιήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Rekord, η μονάδα άμεσης επέμβασης SRU High Risk Security δέχθηκε κλήση περίπου στις 22:30 και έφτασε στην κατοικία μέσα σε τέσσερα λεπτά, μαζί με διασώστες.
Ο Άρθουρ Κρου, εκπρόσωπος της SRU, ανέφερε ότι τα δύο θύματα έφεραν εγκαύματα από βραστό νερό, τραύματα από άγριο ξυλοδαρμό και μαχαιριές.
Ο φίλος του ζευγαριού, Γουόρεν Γκέντες, εξέφρασε την οργή του με ανάρτηση στο Facebook, χαρακτηρίζοντας την επίθεση εναντίον των ηλικιωμένων «απερίγραπτα αποτρόπαιη».
Παράλληλα, άσκησε έντονη κριτική στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν οι αστυνομικές αρχές την υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι, παρά τη διάρκεια και τη σκληρότητα των βασανιστηρίων, το περιστατικό διερευνάται ως ληστεία κατοικίας.
Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι κάτοικοι της περιοχής αναγνωρίζουν τους τρεις δράστες από προηγούμενες επιθέσεις, κατηγορώντας την αστυνομία ότι δεν έχει προχωρήσει στις αναγκαίες ενέργειες.
Μέχρι τη δημοσιοποίηση των σχετικών πληροφοριών, δεν είχε πραγματοποιηθεί καμία σύλληψη για την επίθεση στο ζευγάρι Μπρετ.
Η SRU προειδοποίησε επίσης ότι τα όπλα που αφαιρέθηκαν από την κατοικία ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν σε νέες εγκληματικές ενέργειες.
Για τον λόγο αυτό, οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμένουν μέσα στα σπίτια τους εφόσον αντιληφθούν ύποπτες κινήσεις ή ασυνήθιστους θορύβους και να ασφαλίζουν πόρτες και παράθυρα, ώστε να διευκολύνεται το έργο των δυνάμεων ασφαλείας.
Ο Λες Μπρετ δεν είναι ένας συνηθισμένος ιδιοκτήτης αγροκτήματος. Πρόκειται για πρώην μέλος των ειδικών δυνάμεων και της αστυνομίας, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση προσωπικού ασφαλείας.
Στη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας έχει εκπαιδεύσει στελέχη των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων, αξιωματικούς των βρετανικών τελωνειακών αρχών και μέλη των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων.
Η εκπαίδευση που παρείχε επικεντρωνόταν σε τεχνικές επιβίωσης στη φύση, στον εντοπισμό και στην παρακολούθηση ιχνών, καθώς και στην αντιμετώπιση δύσκολων συνθηκών στην ύπαιθρο.
Πριν από περισσότερα από 20 χρόνια ίδρυσε τη σχολή Dung Beetle Bush School, με στόχο την καταπολέμηση της λαθροθηρίας και την προστασία της άγριας ζωής.
Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία του Χαρτμπίσπορτνταμ επιβεβαίωσε ότι διερευνά περιστατικό ληστείας σε κατοικία στο Μπρούντερστρουμ, παρουσιάζοντας ωστόσο ορισμένες διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί.
Ειδικότερα, οι αρχές ανέφεραν ότι τα θύματα είναι ηλικίας 66 και 58 ετών, ενώ οι αρχικές αναφορές έκαναν λόγο για ζευγάρι 67 και 68 ετών.
Σύμφωνα με την αστυνομική ανακοίνωση, τρεις άγνωστοι άνδρες με καλυμμένα πρόσωπα εισήλθαν στο σπίτι την Κυριακή 1η Νοεμβρίου 2026, από μια ξεκλείδωτη ξύλινη συρόμενη πόρτα.
Οι δράστες φέρονται να ζήτησαν χρήματα, υποστηρίζοντας ότι γνώριζαν πως ένα από τα άτομα που διέμεναν στην κατοικία διατηρούσε περίπτερο σε κοντινό τουριστικό συγκρότημα.
Στη συνέχεια απέκτησαν πρόσβαση στο χρηματοκιβώτιο, από το οποίο αφαίρεσαν επτά όπλα διαφορετικών διαμετρημάτων και πυρομαχικά. Όλα τα όπλα, σύμφωνα με την αστυνομία, ήταν νόμιμα καταχωρισμένα στο όνομα του άνδρα.
Οι αρχές επιβεβαίωσαν ακόμη ότι οι ληστές αφαίρεσαν δύο κινητά τηλέφωνα, φορητό υπολογιστή, μετρητά και προσωπικά αντικείμενα, προτού εγκαταλείψουν το σημείο.
Ωστόσο, σε αντίθεση με τις αναφορές για σοβαρούς τραυματισμούς, η αστυνομία περιέγραψε τα τραύματα του άνδρα ως ελαφρά.
Όπως ανέφερε, το θύμα αναζήτησε ιατρική βοήθεια αφού δέχθηκε απειλές και οι δράστες φέρονται να του έριξαν καυτό νερό, επιχειρώντας να του αποσπάσουν πληροφορίες.
Η επίθεση στο ζευγάρι Μπρετ σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά από ένα ακόμη εξαιρετικά βίαιο περιστατικό, με θύμα τον 50χρονο αγρότη Ντόνοβαν Μαρξ, στο Σίφερφοντεϊν, κοντά στο Βέντερσντορπ της ίδιας επαρχίας, περίπου 57 χιλιόμετρα από το Μπρούντερστρουμ.
Την προηγούμενη Τετάρτη, τρεις ένοπλοι με κουκούλες προσέγγισαν έναν εργάτη του αγροκτήματος την ώρα που εκείνος κούρευε το γκαζόν.
Αφού απαίτησαν να μάθουν πού βρισκόταν ο ιδιοκτήτης, του έδεσαν τα χέρια και τα πόδια με πλαστικούς δεματικούς ιμάντες.
Όταν ο Μαρξ έφτασε στο αγρόκτημα οδηγώντας το κόκκινο αγροτικό του όχημα Isuzu, δύο από τους ενόπλους τον πλησίασαν και, σύμφωνα με τις καταγγελίες, τον πυροβόλησαν στο πάνω μέρος του σώματος.
Στη συνέχεια τον έσυραν μέσα στο σπίτι, τον έδεσαν και τον υπέβαλαν σε επανειλημμένους ξυλοδαρμούς και επιθέσεις με μαχαίρι.
Η αγριότητα της επίθεσης κορυφώθηκε όταν οι δράστες του έκοψαν και τα δύο αυτιά.
Αφού ερεύνησαν την κατοικία, αφαίρεσαν τρία πυροβόλα όπλα από χρηματοκιβώτιο και διέφυγαν χρησιμοποιώντας το αυτοκίνητο του θύματος.
Ο εργάτης κατάφερε τελικά να απελευθερωθεί από τα δεσμά του και να ειδοποιήσει τις αρχές.
Ο 50χρονος μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Mediclinic Potchefstroom, όπου υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση.
Η οικογένειά του επιβεβαίωσε αργότερα ότι οι γιατροί αναγκάστηκαν να αφαιρέσουν τμήμα του παχέος εντέρου του, ενώ δεν κατέστη δυνατό να αποκαταστήσουν τα ακρωτηριασμένα αυτιά του.
Για την υπόθεση αυτή η αστυνομία συνέλαβε δύο υπόπτους στην περιοχή του Βέντερσντορπ το Σάββατο και άλλους τρεις στο Προμόσα, κοντά στο Πότσεφστρουμ, την Κυριακή 1η Νοεμβρίου.
Ένα ακόμη περιστατικό καταγράφηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της προηγούμενης Τρίτης, στην περιοχή Βάσφοντεϊν του Χαμανσκράαλ.
Τρεις άνδρες εισέβαλαν σε κατοικία, πυροβόλησαν μία φορά και χτύπησαν τον ιδιοκτήτη στο μέτωπο, αναγκάζοντάς τον να ανοίξει το χρηματοκιβώτιό του.
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας, λοχαγό Γιόχαν φαν Ντάικ, οι δράστες διέφυγαν με μετρητά και διάφορα αντικείμενα από το σπίτι.
Οι τρεις υποθέσεις, που καταγράφηκαν σε διάστημα μικρότερο της μίας εβδομάδας, έχουν εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια των κατοίκων σε αγροτικές περιοχές της Νότιας Αφρικής.
Η κλοπή πυροβόλων όπλων σε δύο από τα περιστατικά προκαλεί πρόσθετο προβληματισμό, καθώς οι τοπικές υπηρεσίες ασφαλείας προειδοποιούν ότι ο οπλισμός που βρίσκεται πλέον στα χέρια εγκληματικών ομάδων μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μελλοντικές επιθέσεις.
Την ίδια ώρα, η αστυνομική έρευνα για τη ληστεία και τα βασανιστήρια του ζευγαριού Μπρετ παραμένει σε εξέλιξη, με τις αρχές να αναζητούν τους τρεις δράστες.
Τα βασανιστήρια συνεχίστηκαν μέχρι τη στιγμή που ο 67χρονος υπέκυψε στις απαιτήσεις των δραστών και παρέδωσε τα κλειδιά του χρηματοκιβωτίου, βάζοντας τέλος στην πολύωρη δοκιμασία.
Οι τρεις άνδρες διέφυγαν παίρνοντας επτά πυροβόλα όπλα διαφορετικών διαμετρημάτων, πυρομαχικά, δύο κινητά τηλέφωνα, έναν φορητό υπολογιστή, μετρητά και άλλα προσωπικά αντικείμενα.
Μετά τη διαφυγή των δραστών, το ζευγάρι κατάφερε να ειδοποιήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Η επέμβαση της ιδιωτικής ασφάλειας και οι καταγγελίες για την αστυνομία
Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Rekord, η μονάδα άμεσης επέμβασης SRU High Risk Security δέχθηκε κλήση περίπου στις 22:30 και έφτασε στην κατοικία μέσα σε τέσσερα λεπτά, μαζί με διασώστες.
Ο Άρθουρ Κρου, εκπρόσωπος της SRU, ανέφερε ότι τα δύο θύματα έφεραν εγκαύματα από βραστό νερό, τραύματα από άγριο ξυλοδαρμό και μαχαιριές.
Ο φίλος του ζευγαριού, Γουόρεν Γκέντες, εξέφρασε την οργή του με ανάρτηση στο Facebook, χαρακτηρίζοντας την επίθεση εναντίον των ηλικιωμένων «απερίγραπτα αποτρόπαιη».
Παράλληλα, άσκησε έντονη κριτική στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν οι αστυνομικές αρχές την υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι, παρά τη διάρκεια και τη σκληρότητα των βασανιστηρίων, το περιστατικό διερευνάται ως ληστεία κατοικίας.
Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι κάτοικοι της περιοχής αναγνωρίζουν τους τρεις δράστες από προηγούμενες επιθέσεις, κατηγορώντας την αστυνομία ότι δεν έχει προχωρήσει στις αναγκαίες ενέργειες.
Μέχρι τη δημοσιοποίηση των σχετικών πληροφοριών, δεν είχε πραγματοποιηθεί καμία σύλληψη για την επίθεση στο ζευγάρι Μπρετ.
Η SRU προειδοποίησε επίσης ότι τα όπλα που αφαιρέθηκαν από την κατοικία ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν σε νέες εγκληματικές ενέργειες.
Για τον λόγο αυτό, οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμένουν μέσα στα σπίτια τους εφόσον αντιληφθούν ύποπτες κινήσεις ή ασυνήθιστους θορύβους και να ασφαλίζουν πόρτες και παράθυρα, ώστε να διευκολύνεται το έργο των δυνάμεων ασφαλείας.
Ο Λες Μπρετ δεν είναι ένας συνηθισμένος ιδιοκτήτης αγροκτήματος. Πρόκειται για πρώην μέλος των ειδικών δυνάμεων και της αστυνομίας, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση προσωπικού ασφαλείας.
Ποιος είναι ο Λες Μπρετ
Στη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας έχει εκπαιδεύσει στελέχη των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων, αξιωματικούς των βρετανικών τελωνειακών αρχών και μέλη των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων.
Η εκπαίδευση που παρείχε επικεντρωνόταν σε τεχνικές επιβίωσης στη φύση, στον εντοπισμό και στην παρακολούθηση ιχνών, καθώς και στην αντιμετώπιση δύσκολων συνθηκών στην ύπαιθρο.
Πριν από περισσότερα από 20 χρόνια ίδρυσε τη σχολή Dung Beetle Bush School, με στόχο την καταπολέμηση της λαθροθηρίας και την προστασία της άγριας ζωής.
Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία του Χαρτμπίσπορτνταμ επιβεβαίωσε ότι διερευνά περιστατικό ληστείας σε κατοικία στο Μπρούντερστρουμ, παρουσιάζοντας ωστόσο ορισμένες διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί.
Τι αναφέρει επισήμως η αστυνομία
Ειδικότερα, οι αρχές ανέφεραν ότι τα θύματα είναι ηλικίας 66 και 58 ετών, ενώ οι αρχικές αναφορές έκαναν λόγο για ζευγάρι 67 και 68 ετών.
Σύμφωνα με την αστυνομική ανακοίνωση, τρεις άγνωστοι άνδρες με καλυμμένα πρόσωπα εισήλθαν στο σπίτι την Κυριακή 1η Νοεμβρίου 2026, από μια ξεκλείδωτη ξύλινη συρόμενη πόρτα.
Οι δράστες φέρονται να ζήτησαν χρήματα, υποστηρίζοντας ότι γνώριζαν πως ένα από τα άτομα που διέμεναν στην κατοικία διατηρούσε περίπτερο σε κοντινό τουριστικό συγκρότημα.
Στη συνέχεια απέκτησαν πρόσβαση στο χρηματοκιβώτιο, από το οποίο αφαίρεσαν επτά όπλα διαφορετικών διαμετρημάτων και πυρομαχικά. Όλα τα όπλα, σύμφωνα με την αστυνομία, ήταν νόμιμα καταχωρισμένα στο όνομα του άνδρα.
Οι αρχές επιβεβαίωσαν ακόμη ότι οι ληστές αφαίρεσαν δύο κινητά τηλέφωνα, φορητό υπολογιστή, μετρητά και προσωπικά αντικείμενα, προτού εγκαταλείψουν το σημείο.
Ωστόσο, σε αντίθεση με τις αναφορές για σοβαρούς τραυματισμούς, η αστυνομία περιέγραψε τα τραύματα του άνδρα ως ελαφρά.
Όπως ανέφερε, το θύμα αναζήτησε ιατρική βοήθεια αφού δέχθηκε απειλές και οι δράστες φέρονται να του έριξαν καυτό νερό, επιχειρώντας να του αποσπάσουν πληροφορίες.
Η επίθεση στο ζευγάρι Μπρετ σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά από ένα ακόμη εξαιρετικά βίαιο περιστατικό, με θύμα τον 50χρονο αγρότη Ντόνοβαν Μαρξ, στο Σίφερφοντεϊν, κοντά στο Βέντερσντορπ της ίδιας επαρχίας, περίπου 57 χιλιόμετρα από το Μπρούντερστρουμ.
Του έκοψαν και τα δύο αυτιά σε επίθεση σε αγρόκτημα
Την προηγούμενη Τετάρτη, τρεις ένοπλοι με κουκούλες προσέγγισαν έναν εργάτη του αγροκτήματος την ώρα που εκείνος κούρευε το γκαζόν.
Αφού απαίτησαν να μάθουν πού βρισκόταν ο ιδιοκτήτης, του έδεσαν τα χέρια και τα πόδια με πλαστικούς δεματικούς ιμάντες.
Όταν ο Μαρξ έφτασε στο αγρόκτημα οδηγώντας το κόκκινο αγροτικό του όχημα Isuzu, δύο από τους ενόπλους τον πλησίασαν και, σύμφωνα με τις καταγγελίες, τον πυροβόλησαν στο πάνω μέρος του σώματος.
Στη συνέχεια τον έσυραν μέσα στο σπίτι, τον έδεσαν και τον υπέβαλαν σε επανειλημμένους ξυλοδαρμούς και επιθέσεις με μαχαίρι.
Η αγριότητα της επίθεσης κορυφώθηκε όταν οι δράστες του έκοψαν και τα δύο αυτιά.
Αφού ερεύνησαν την κατοικία, αφαίρεσαν τρία πυροβόλα όπλα από χρηματοκιβώτιο και διέφυγαν χρησιμοποιώντας το αυτοκίνητο του θύματος.
Ο εργάτης κατάφερε τελικά να απελευθερωθεί από τα δεσμά του και να ειδοποιήσει τις αρχές.
Ο 50χρονος μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Mediclinic Potchefstroom, όπου υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση.
Η οικογένειά του επιβεβαίωσε αργότερα ότι οι γιατροί αναγκάστηκαν να αφαιρέσουν τμήμα του παχέος εντέρου του, ενώ δεν κατέστη δυνατό να αποκαταστήσουν τα ακρωτηριασμένα αυτιά του.
Για την υπόθεση αυτή η αστυνομία συνέλαβε δύο υπόπτους στην περιοχή του Βέντερσντορπ το Σάββατο και άλλους τρεις στο Προμόσα, κοντά στο Πότσεφστρουμ, την Κυριακή 1η Νοεμβρίου.
Ένα ακόμη περιστατικό καταγράφηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της προηγούμενης Τρίτης, στην περιοχή Βάσφοντεϊν του Χαμανσκράαλ.
Τρίτη επίθεση μέσα σε λίγες ημέρες
Τρεις άνδρες εισέβαλαν σε κατοικία, πυροβόλησαν μία φορά και χτύπησαν τον ιδιοκτήτη στο μέτωπο, αναγκάζοντάς τον να ανοίξει το χρηματοκιβώτιό του.
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας, λοχαγό Γιόχαν φαν Ντάικ, οι δράστες διέφυγαν με μετρητά και διάφορα αντικείμενα από το σπίτι.
Οι τρεις υποθέσεις, που καταγράφηκαν σε διάστημα μικρότερο της μίας εβδομάδας, έχουν εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια των κατοίκων σε αγροτικές περιοχές της Νότιας Αφρικής.
Η κλοπή πυροβόλων όπλων σε δύο από τα περιστατικά προκαλεί πρόσθετο προβληματισμό, καθώς οι τοπικές υπηρεσίες ασφαλείας προειδοποιούν ότι ο οπλισμός που βρίσκεται πλέον στα χέρια εγκληματικών ομάδων μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μελλοντικές επιθέσεις.
Την ίδια ώρα, η αστυνομική έρευνα για τη ληστεία και τα βασανιστήρια του ζευγαριού Μπρετ παραμένει σε εξέλιξη, με τις αρχές να αναζητούν τους τρεις δράστες.
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