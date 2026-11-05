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Ο Νίκολας Κέιτζ φωτογραφήθηκε πιασμένος χέρι χέρι με τη σύζυγό του σε βραδινή έξοδο
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Νίκολας Κέιτζ Ρίκο Σιμπάτα Έξοδος

Ο Νίκολας Κέιτζ φωτογραφήθηκε πιασμένος χέρι χέρι με τη σύζυγό του σε βραδινή έξοδο

Ο 62χρονος ηθοποιός και η 31χρονη σύζυγός του πόζαραν μαζί στο Λος Άντζελες

Ο Νίκολας Κέιτζ φωτογραφήθηκε πιασμένος χέρι χέρι με τη σύζυγό του σε βραδινή έξοδο
Ιωάννα Μαρίνου
Χέρι χέρι με τη σύζυγό του, Ρίκο Σιμπάτα φωτογραφήθηκε ο Νίκολας Κέιτζ κατά τη διάρκεια βραδινής εξόδου τους.

Το ζευγάρι έδωσε την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου το «παρών» στην παγκόσμια πρεμιέρα της νέας του ταινίας, «Madden», στο Λος Άντζελες.

Ο 62χρονος ηθοποιός επέλεξε για την περίσταση ένα μαύρο κοστούμι, το οποίο συνδύασε με λευκό πουκάμισο και μαύρα δερμάτινα loafers. Στο πλευρό του, η 31χρονη Σιμπάτα φόρεσε ένα μίνι φόρεμα με γεωμετρικά μοτίβα σε αποχρώσεις του πορτοκαλί, καφέ και πετρόλ, ολοκληρώνοντας την εμφάνισή της με δερμάτινες γόβες.

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Ο Νίκολας Κέιτζ φωτογραφήθηκε πιασμένος χέρι χέρι με τη σύζυγό του σε βραδινή έξοδο

Το ζευγάρι πόζαρε μαζί στους φωτογράφους, σε μία από τις σπάνιες κοινές δημόσιες εμφανίσεις του.  Ο Κέιτζ είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή του στο περιοδικό Flaunt το 2021 ότι γνώρισε τη Σιμπάτα μέσω κοινών φίλων, την περίοδο που βρισκόταν στην Ιαπωνία για τα γυρίσματα της ταινίας «Prisoners of the Ghostland».

Οι πρώτες φήμες για τη σχέση τους κυκλοφόρησαν τον Φεβρουάριο του 2020, όταν φωτογραφήθηκαν να κρατιούνται χέρι χέρι. Τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς, ο ηθοποιός έκανε γνωστό, κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στην ραδιοφωνική εκπομπή του αδερφού του, Μαρκ Κόπολα ότι της έκανε πρόταση γάμου μέσω FaceTime.

Οι δύο τους παντρεύτηκαν τον Φεβρουάριο του 2021 στο Λας Βέγκας, σε μια «πολύ μικρή και προσωπική» τελετή, όπως είχαν δηλώσει τότε στο περιοδικό People. Τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς πραγματοποίησαν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί, στην πρεμιέρα της ταινίας «Pig» του Κέιτζ. Τον Σεπτέμβριο του 2022 απέκτησαν την κόρη τους.

Φωτογραφίες: AFP
Ιωάννα Μαρίνου

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