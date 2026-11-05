Πέγκυ Ζήνα για Βίσση - Καρβέλα: Αυτοί οι δύο άνθρωποι έχουν αγαπηθεί βαθιά, είμαι σίγουρη ότι αυτό όλο είναι μια φάση και θα περάσει



Στη συνέχεια, μίλησε για τη σόουμπιζ, εξηγώντας πως, παρότι πάνω στη σκηνή δεν έχει αποκρύψει την αλήθεια της, έχει αισθανθεί αρκετές φορές φόβο και απόσταση από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο συγκεκριμένος χώρος: « Στη σκηνή δεν έχω κρύψει την αλήθεια μου. Έχω κρυφτεί από φόβο, δηλαδή έχω νιώσει πολλές φορές ότι δεν ανήκω σε αυτό το χώρο, με τον τρόπο που λειτουργεί. Εκτός σκηνής πάντα ξεχνάω το λόγο που βρίσκομαι σε αυτή τη δουλειά. Λέω "τι δουλειά έχω εγώ με όλους αυτούς που συναναστρέφομαι και είναι μέσα σε αυτή τη δουλειά της σόουμπιζ γενικότερα". Με αυτούς έχω βρεθεί πολλές φορές απέναντι ψυχικά ».



Τέλος, αναφέρθηκε στον ρόλο που έχει ο σύζυγός της στη ζωή της, περιγράφοντάς τον ως το πρόσωπο που της προσφέρει ηρεμία και ασφάλεια: « Ο σύζυγός μου είναι το ηρεμιστικό στην υπόλοιπη ζωή μου, είναι το λιμάνι μου ».

Την πεποίθησή της ότι η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας θα ξεπεράσουν την κρίση στη σχέση τους εξέφρασε η Πέγκυ Ζήνα , τονίζοντας πως οι δυο τους έχουν αγαπηθεί βαθιά και πως η κατάσταση που περνούν είναι προσωρινή.Η τραγουδίστρια έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» που προβλήθηκε την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου μιλώντας μεταξύ άλλων για την πορεία της στον χώρο της μουσικής, την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην τραγουδίστρια με τον συνθέτη και για τη σχέση με τον σύζυγό της, Γιώργο Λύρα.Αναφερόμενη στη διαμάχη της Άννας Βίσσης και του Νίκου Καρβέλα εξέφρασε την πεποίθηση ότι κατά τη γνώμη της πρόκειται για μια κατάσταση που δεν θα έχει διάρκεια: «Δεν είναι ακριβώς σχόλιο αυτό που θα πω, είναι ένα ένστικτο που έχω. Πιστεύω ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι έχουν αγαπηθεί βαθιά και είμαι σίγουρη ότι αυτό όλο που γίνεται είναι μια φάση, η οποία θα περάσει».