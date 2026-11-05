Η Κάρα Ντελεβίν εμφανίστηκε μόνο με σακάκι και χωρίς παντελόνι στο Λος Άντζελες, δείτε φωτογραφία
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Κάρα Ντελεβίν εμφάνιση Πρεμιέρα Λος Άντζελες

Η Κάρα Ντελεβίν εμφανίστηκε μόνο με σακάκι και χωρίς παντελόνι στο Λος Άντζελες, δείτε φωτογραφία

Το μοντέλο και ηθοποιός βρέθηκε  στην πρεμιέρα της ταινίας που συμμετέχει, «Club Kid»

Η Κάρα Ντελεβίν εμφανίστηκε μόνο με σακάκι και χωρίς παντελόνι στο Λος Άντζελες, δείτε φωτογραφία
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Με ένα τολμηρό look εμφανίστηκε η Κάρα Ντελεβίν στο Λος Άντζελες, επιλέγοντας ένα φαρδύ σακάκι χωρίς παντελόνι για την παρουσία της στην πρεμιέρα της ταινίας «Club Kid».

Το μοντέλο και ηθοποιός που  συμμετέχει στο φιλμ στον ρόλο της «Σόφι», υιοθέτησε μία από τις πιο αποκαλυπτικές τάσεις της μόδας, αφήνοντας ακάλυπτο το σημείο των ποδιών της και επιλέγοντας ένα σακάκι που συνδύασε με μαύρο εσώρουχο.

Για την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, η Ντελεβίν φόρεσε ένα σύνολο από τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027 του οίκου Jean Paul Gaultier. Κεντρικό κομμάτι της εμφάνισης ήταν ένα oversized σακάκι σε σκούρα μπλε απόχρωση, με τις βάτες στους ώμους να κάνουν ακόμα πιο έντονο το σημείο. Η ηθοποιός ολοκλήρωσε το look με διάφανο μαύρο καλσόν και γόβες με μυτερή μύτη.

Δείτε φωτογραφία

Η Κάρα Ντελεβίν εμφανίστηκε μόνο με σακάκι και χωρίς παντελόνι στο Λος Άντζελες, δείτε φωτογραφία

Για αξεσουάρ επέλεξε διακριτικά κοσμήματα, ενώ τα μαλλιά της ήταν χτενισμένα σε κυματισμούς, με αφέλειες να πλαισιώνουν το πρόσωπό της. Το μακιγιάζ της κινήθηκε σε πιο ήπιους τόνους, με smoky eyes, τονισμένες βλεφαρίδες και nude κραγιόν.

Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
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