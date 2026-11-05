Ο 50 Cent ευχήθηκε στον Diddy για τα γενέθλιά του με φωτογραφία AI που τον παρουσιάζει με γκρίζα μαλλιά

Με πρωταγωνιστή τον 19χρονο διεθνή ποδοσφαιριστή, η νέα καμπάνια της Interamerican φέρνει στο προσκήνιο την προσπάθεια, την επιμονή και τις αθέατες στιγμές πίσω από καθετί σπουδαίο, μιλώντας για κάτι μεγαλύτερο από το ταλέντο ή την επιτυχία