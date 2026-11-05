Ο 50 Cent ευχήθηκε στον Diddy για τα γενέθλιά του με φωτογραφία AI που τον παρουσιάζει με γκρίζα μαλλιά
Ο 50 Cent ευχήθηκε στον Diddy για τα γενέθλιά του με φωτογραφία AI που τον παρουσιάζει με γκρίζα μαλλιά
«Σου εύχομαι πολλά ακόμη χρόνια... γελάω», έγραψε ο ράπερ - Ο μουσικός παραγωγός παραμένει στη φυλακή, με την ημερομηνία αποφυλάκισής του να έχει μετακινηθεί για μία ακόμη φορά
Στον Diddy θέλησε να ευχηθεί ο 50 Cent για τα 57α γενέθλιά του, ανεβάζοντας μία φωτογραφία που φέρεται πως έχει δημιουργηθεί με Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς παρουσιάζει τον μουσικό παραγωγό με γκρίζα μαλλιά.
Ενώ ο Diddy εκτίει την ποινή του στο FCI Allenwood της Πενσιλβάνια, ο ράπερ, ο οποίος εδώ και πολλά χρόνια βρίσκεται σε κόντρα μαζί του, δημοσίευσε την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου στο Instagram το στιγμιότυπο, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Χρόνια πολλά για τα 57α γενέθλιά σου, Diddy, σου εύχομαι πολλά ακόμα, LOL (γελάω)».
Την ανάρτηση συνόδευσε με το «Happy Birthday» από τον Στίβι Γουόντερ.
Δείτε τη φωτογραφία
Το post του 50 Cent ήρθε λίγες ημέρες μετά την αποκάλυψη ότι η ημερομηνία αποφυλάκισης του Diddy μετακινήθηκε εκ νέου, μετά τη μεταφορά του σε άλλη ομοσπονδιακή φυλακή, και πλέον αναμένεται να αποφυλακιστεί στις 6 Φεβρουαρίου 2028.
Η κόντρα του ράπερ με τον Σον Diddy Κομπς μετρά πολλά χρόνια, ωστόσο εντάθηκε μετά την κυκλοφορία του diss track «The Bomb» το 2006, κατά το οποίο ο 50 Cent είχε υποστηρίξει ότι ο μουσικός παραγωγός είχε εμπλοκή στη δολοφονία του ράπερ The Notorious B.I.G. το 1997.
Τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, ο 50 Cent κυκλοφόρησε επίσης στο Netflix το τετραμερές ντοκιμαντέρ «Sean Combs: The Reckoning», το οποίο περιλαμβάνει και τις πιο πρόσφατες εξελίξεις, ακόμη και μετά την καταδίκη του Diddy σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών και δύο μηνών, για αδικήματα που σχετίζονται με εμπορία ανθρώπων, ενώ τον έχει επανειλημμένα ειρωνευτεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ενώ ο Diddy εκτίει την ποινή του στο FCI Allenwood της Πενσιλβάνια, ο ράπερ, ο οποίος εδώ και πολλά χρόνια βρίσκεται σε κόντρα μαζί του, δημοσίευσε την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου στο Instagram το στιγμιότυπο, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Χρόνια πολλά για τα 57α γενέθλιά σου, Diddy, σου εύχομαι πολλά ακόμα, LOL (γελάω)».
Την ανάρτηση συνόδευσε με το «Happy Birthday» από τον Στίβι Γουόντερ.
Δείτε τη φωτογραφία
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Το post του 50 Cent ήρθε λίγες ημέρες μετά την αποκάλυψη ότι η ημερομηνία αποφυλάκισης του Diddy μετακινήθηκε εκ νέου, μετά τη μεταφορά του σε άλλη ομοσπονδιακή φυλακή, και πλέον αναμένεται να αποφυλακιστεί στις 6 Φεβρουαρίου 2028.
Η κόντρα του ράπερ με τον Σον Diddy Κομπς μετρά πολλά χρόνια, ωστόσο εντάθηκε μετά την κυκλοφορία του diss track «The Bomb» το 2006, κατά το οποίο ο 50 Cent είχε υποστηρίξει ότι ο μουσικός παραγωγός είχε εμπλοκή στη δολοφονία του ράπερ The Notorious B.I.G. το 1997.
Τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, ο 50 Cent κυκλοφόρησε επίσης στο Netflix το τετραμερές ντοκιμαντέρ «Sean Combs: The Reckoning», το οποίο περιλαμβάνει και τις πιο πρόσφατες εξελίξεις, ακόμη και μετά την καταδίκη του Diddy σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών και δύο μηνών, για αδικήματα που σχετίζονται με εμπορία ανθρώπων, ενώ τον έχει επανειλημμένα ειρωνευτεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
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