Ο Ντέιβ Γκρολ συγκινήθηκε μετά την εμφάνισή του με τους AC/DC: Έκλαιγα με λυγμούς σαν μωρό

Σημειώνεται, ότι κατά τη διάρκεια της εμφάνισης των AC/DC εκείνο το βράδυ, ο τραγουδιστής τους, Μπράιαν Τζόνσον αποκάλυψε ότι ο Γκρολ είχε εκφράσει την επιθυμία να ανέβει στη σκηνή μαζί τους για να παίξει το κλασικό τραγούδι του 1979, «Highway To Hell». Στη συνέχεια, τον κάλεσε να συμμετάσχει στην ερμηνεία, αναλαμβάνοντας την κιθάρα και τα φωνητικά.





Τη συγκίνησή του μετά την κοινή εμφάνισή του με τους AC/DC , κατά την οποία ερμήνευσε το «Highway To Hell», περιέγραψε ο Ντέιβ Γκρολ , αναφέροντας πως μόλις κατέβηκε από τη σκηνή «έκλαψε με λυγμούς σαν μωρό».Ο τραγουδιστής και κιθαρίστας των Foo Fighters αποκάλυψε ότι η συγκίνησή του προκλήθηκε από τη δυσκολία του να πιστέψει αυτό που είχε μόλις ζήσει. Η συνεργασία των δύο συγκροτημάτων ξεκίνησε στις 8 Σεπτεμβρίου, όταν οι Foo Fighters αντικατέστησαν τους The Pretty Reckless ως opening act στη συναυλία των AC/DC στο Σεντ Λούις. Αυτό που αρχικά επρόκειτο να είναι μια συνεργασία για μία μόνο βραδιά επαναλήφθηκε και στη δεύτερη εμφάνιση των AC/DC στο στάδιο MetLife του Νιου Τζέρσεϊ, τον περασμένο μήνα. Η συναυλία είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 25 Σεπτεμβρίου, αλλά μεταφέρθηκε λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό The Rock της Νέας Ζηλανδίας, ο Ντέιβ Γκρολ αναφέρθηκε σε αυτή την εμφάνιση, περιγράφοντας πόσο έντονα βίωσε τη στιγμή. «Ήταν απίστευτο το ότι έπαιξα για χάρη τους» δήλωσε, εξηγώντας ότι η εμπειρία του να βρίσκεται ζωντανά στη σκηνή μαζί με τους AC/DC ήταν κάτι που δύσκολα μπορούσε να περιγράψει. «Ήταν κάτι το τρελό, γιατί η σύζυγός μου βρισκόταν στην άκρη της σκηνής την ώρα που παίζαμε το "Highway To Hell". Όταν κατέβηκα από τη σκηνή, ξέσπασα σε κλάματα, έκλαιγα με λυγμούς, σαν μωρό» πρόσθεσε.«Έκλαιγα με λυγμούς και δεν μπορούσα να το πιστέψω. Σκέφτηκα: "Αυτή είναι μια από τις πιο ολοκληρωμένες στιγμές της ζωής μου" δεν πρόκειται να την ξεχάσω ποτέ» τόνισε.Ο frontman των Foo Fighters στάθηκε επίσης στον ήχο των AC/DC, αποκαλύπτοντας ότι η σκηνή τους ήταν η πιο δυνατή πάνω στην οποία έχει βρεθεί ποτέ. Όπως σημείωσε, το συγκρότημα έδινε την αίσθηση πως ήταν «το πιο δυνατό συγκρότημα στον κόσμο».: Shutterstock