Πέθανε η Ελευθερία Σιφναίου, το πρώην μοντέλο που είχε αναδειχθεί «Europe Face of the Year»
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Ελευθερία Σιφναίου Μοντέλο Πέθανε

Πέθανε η Ελευθερία Σιφναίου, το πρώην μοντέλο που είχε αναδειχθεί «Europe Face of the Year»

Η Ελευθερία Σιφναίου είχε σημειώσει σημαντικές επιτυχίες ως μοντέλο τη δεκαετία του 2000, ενώ στη συνέχεια στράφηκε στην κεραμική

Πέθανε η Ελευθερία Σιφναίου, το πρώην μοντέλο που είχε αναδειχθεί «Europe Face of the Year»
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Έφυγε από τη ζωή η Ελευθερία Σιφναίου, η οποία είχε γίνει γνωστή μέσα από την παρουσία της στον χώρο της μόδας, καταγράφοντας σημαντικές επιτυχίες ως μοντέλο τη δεκαετία του 2000.

Ο θάνατός της έγινε γνωστός μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όταν η στενή της φίλη, Άντζελα Τράνταλη, την αποχαιρέτησε με μια συγκινητική ανάρτηση.

Η Ελευθερία Σιφναίου είχε διαγράψει τη δική της πορεία στο μόντελινγκ, με κορυφαία στιγμή την ανάδειξή της σε «Europe Face of the Year» το 2002. Στη συνέχεια, ωστόσο, επέλεξε να απομακρυνθεί από τις πασαρέλες και τις φωτογραφίσεις, προκειμένου να αφοσιωθεί σε μια διαφορετική μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης, την κεραμική, που αποτελούσε μεγάλη της αγάπη.

Η φίλη της Άντζελα Τράνταλη έκανε γνωστή την απώλεια της με μια ανάρτηση στο facebook, στην οποία έγραψε: «Γνωριστήκαμε στην agence, γίναμε φίλες, κάναμε διακοπές, βγαίναμε τα βράδια, χορεύαμε και γελάγαμε πολύ… Πάντα γελάγαμε πολύ… Μου έστειλες αυτό το Πολαρόιντ ένα βράδυ από τότε… Σε πήρα την Παρασκευή και δεν απάντησες…Σου έστειλα μήνυμα “όλα οκ κορίτσι;”. Δεν είπες τίποτα σε κανέναν… Απίστευτη. Απίστευτο», έγραψε στην ανάρτηση της.

Πέθανε η Ελευθερία Σιφναίου, το πρώην μοντέλο που είχε αναδειχθεί «Europe Face of the Year»

Ποια ήταν η Ελευθερία Σιφναίου

Γεννημένη στην Αθήνα, η Ελευθερία Σιφναίου επέλεξε να ακολουθήσει τον δρόμο της μόδας, πραγματοποιώντας σπουδές στο σχέδιο μόδας στο Μιλάνο, όπου ξεκίνησε και η επαγγελματική της ενασχόληση με το μόντελινγκ.

Σημαντική στιγμή στην πορεία της υπήρξε το 2002, όταν κατέκτησε τον τίτλο «Europe Face of the Year», ανοίγοντας τον δρόμο για συνεργασίες με καταξιωμένους εκπροσώπους της ελληνικής μόδας, ανάμεσά τους ο Λάκης Γαβαλάς και ο Βασίλειος Κωστέτσος.

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Παράλληλα με τη δραστηριότητά της στον χώρο της μόδας, είχε αποκτήσει γνώσεις στο μάρκετινγκ, τη διοίκηση επιχειρήσεων και τη διακόσμηση εσωτερικών χώρων. Σε μεταγενέστερο στάδιο της ζωής της, επέλεξε να αλλάξει επαγγελματική κατεύθυνση, αφήνοντας πίσω της την καριέρα του μοντέλου για να αφιερωθεί στην κεραμική.







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