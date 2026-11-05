Φίλος της Μάγδας Τσαγγάνη αποκαλύπτει: Άκουσα ότι θα μεσολαβήσει ο Γιώργος Καπουτζίδης για τη μεταφορά της σε κέντρο αποκατάστασης, θέλει να αναλάβει όλα τα έξοδα
Φίλος της Μάγδας Τσαγγάνη αποκαλύπτει: Άκουσα ότι θα μεσολαβήσει ο Γιώργος Καπουτζίδης για τη μεταφορά της σε κέντρο αποκατάστασης, θέλει να αναλάβει όλα τα έξοδα
Η ηθοποιός είχε πέσει σε κώμα για περίπου 4,5 μήνες - «Μόνο αναπνοή είχε κι αυτό με οξυγόνο, οι γιατροί σήκωσαν τα χέρια κάποια στιγμή», ανέφερε ο Πάντης Κούσης
Τις τελευταίες εξελίξεις για την κατάσταση υγείας της Μάγδας Τσαγγάνη μετέφερε ο καλός της φίλος και συνάδελφος Πάντης Κούσης, αποκαλύπτοντας πως σύντομα θα μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης, τα έξοδα του οποίου φέρεται πως θα καλύψει ο Γιώργος Καπουτζίδης.
Η ηθοποιός, μετά από μία εγχείρηση που πραγματοποίησε στο ισχίο της, οδηγήθηκε στην εντατική έπειτα από επιπλοκές που παρουσιάστηκαν και για πάνω από 4 μήνες ήταν σε κώμα. Πλέον, όπως δήλωσε ο ηθοποιός, έχει ανακτήσει τις αισθήσεις της και επικοινωνεί, ωστόσο χρειάζεται χρόνος για να επανέλθει πλήρως.
Ο Πάντης Κούσης είπε αναλυτικά στο «Πρωινό» την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου: «Η κυρία Τσαγγάνη πηγαίνει πολύ καλύτερα, δόξα τω Θεώ. Έχει γίνει ένα μικρό θαύμα, για να μην μεγάλο θαύμα, γιατί μετά από 4 - 4,5 μήνες που ήταν κατάκοιτη, σχεδόν σε κώμα -μόνο αναπνοή είχε κι εκείνο με οξυγόνο, οι γιατροί σήκωσαν τα χέρια κάποια στιγμή- κανείς δεν περίμενε ότι μόλις βγάλουν την τραχειοστομία που της είχαν κάνει, θα άνοιγε τα μάτια και θα μίλαγε. Είναι πολύ καλά, απλά επειγόντως πρέπει να φύγει από το ΝΙΜΙΤΣ και να πάει σε κέντρο αποκατάστασης. Σε αυτό άκουσα ότι θα μεσολαβήσει ο Καπουτζίδης, ο οποίος τη λετρεύει, την αγαπάει και θέλει να αναλάβει όλα τα έξοδα. Σήμερα, αύριο λογικά θα πρέπει να τη μεταφέρουν στο κέντρο αποκατάστασης και θα περπατήσει και θα μιλήσει κανονικά».
Δείτε το βίντεο
Ο Πάντης Κούσης ήταν εκείνος που αποκάλυψε την περιπέτεια υγείας της ηθοποιού μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου. Όπως ανέφερε, η Μάγδα Τσαγγάνη είχε σπάσει το ισχίο της μετά από πτώση στην Αίγινα και παρόλο που όλα έδειχναν να κυλούν ομαλά μετά την επέμβαση που έκανε, τα πράγματα πήραν μία διαφορετική τροπή.
Ο ίδιος είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Η κυρία Τσαγγάνη πριν από 5 μήνες στην Αίγινα ήταν, έπεσε και έσπασε το ισχίο της την πήγαμε επειγόντως στο κρατικό Νίκαιας της έκαναν εγχείρηση κι επέστρεψε στο σπίτι της. Σε 3-4 μέρες μετά παρουσιάστηκαν κάποιες επιπλοκές με το συκώτι με διάφορα τέτοια. Από ότι άκουσα έκαναν λάθος οι γιατροί τα χάπια της πίεσης και την πήγαν στην εντατική, στο ΝΙΜΤΣ. 4,5 μήνες περίπου ήταν σε κώμα. Την ξυπνούσαν για λίγο και την νάρκωναν ξανά. Εμείς της μιλούσαμε, μας άκουγε, αλλά δεν μπορούσε να ανταποκριθεί. Της έκαναν και τραχειοστομία και τώρα άνοιξε τα μάτια, κάνει κάποιες κινήσεις με τα χέρια και χρειάζεται επειγόντως να πάει σε κέντρο αποκατάστασης. Η Άννα Φόνσου βρήκε μία λύση να την πάνε στο Άσυλο Ανιάτων. Είναι πολύ καλύτερα και αν πάει εκεί περιμένω ότι θα γίνει το θαύμα. 5,5 μήνες ήταν σε αυτή την κατάσταση και τώρα ξαναζωντάνεψε. Μιλάει, κινεί τα χέρια της και η ίδια ζητάει τώρα να πάει σε κέντρο αποκατάστασης. Τα έχει 400. Θυμάται, τώρα άρχισε να μιλάει κιόλας, θυμάται τα πάντα».
Η ηθοποιός, μετά από μία εγχείρηση που πραγματοποίησε στο ισχίο της, οδηγήθηκε στην εντατική έπειτα από επιπλοκές που παρουσιάστηκαν και για πάνω από 4 μήνες ήταν σε κώμα. Πλέον, όπως δήλωσε ο ηθοποιός, έχει ανακτήσει τις αισθήσεις της και επικοινωνεί, ωστόσο χρειάζεται χρόνος για να επανέλθει πλήρως.
Ο Πάντης Κούσης είπε αναλυτικά στο «Πρωινό» την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου: «Η κυρία Τσαγγάνη πηγαίνει πολύ καλύτερα, δόξα τω Θεώ. Έχει γίνει ένα μικρό θαύμα, για να μην μεγάλο θαύμα, γιατί μετά από 4 - 4,5 μήνες που ήταν κατάκοιτη, σχεδόν σε κώμα -μόνο αναπνοή είχε κι εκείνο με οξυγόνο, οι γιατροί σήκωσαν τα χέρια κάποια στιγμή- κανείς δεν περίμενε ότι μόλις βγάλουν την τραχειοστομία που της είχαν κάνει, θα άνοιγε τα μάτια και θα μίλαγε. Είναι πολύ καλά, απλά επειγόντως πρέπει να φύγει από το ΝΙΜΙΤΣ και να πάει σε κέντρο αποκατάστασης. Σε αυτό άκουσα ότι θα μεσολαβήσει ο Καπουτζίδης, ο οποίος τη λετρεύει, την αγαπάει και θέλει να αναλάβει όλα τα έξοδα. Σήμερα, αύριο λογικά θα πρέπει να τη μεταφέρουν στο κέντρο αποκατάστασης και θα περπατήσει και θα μιλήσει κανονικά».
Δείτε το βίντεο
Ο Πάντης Κούσης ήταν εκείνος που αποκάλυψε την περιπέτεια υγείας της ηθοποιού μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου. Όπως ανέφερε, η Μάγδα Τσαγγάνη είχε σπάσει το ισχίο της μετά από πτώση στην Αίγινα και παρόλο που όλα έδειχναν να κυλούν ομαλά μετά την επέμβαση που έκανε, τα πράγματα πήραν μία διαφορετική τροπή.
Ο ίδιος είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Η κυρία Τσαγγάνη πριν από 5 μήνες στην Αίγινα ήταν, έπεσε και έσπασε το ισχίο της την πήγαμε επειγόντως στο κρατικό Νίκαιας της έκαναν εγχείρηση κι επέστρεψε στο σπίτι της. Σε 3-4 μέρες μετά παρουσιάστηκαν κάποιες επιπλοκές με το συκώτι με διάφορα τέτοια. Από ότι άκουσα έκαναν λάθος οι γιατροί τα χάπια της πίεσης και την πήγαν στην εντατική, στο ΝΙΜΤΣ. 4,5 μήνες περίπου ήταν σε κώμα. Την ξυπνούσαν για λίγο και την νάρκωναν ξανά. Εμείς της μιλούσαμε, μας άκουγε, αλλά δεν μπορούσε να ανταποκριθεί. Της έκαναν και τραχειοστομία και τώρα άνοιξε τα μάτια, κάνει κάποιες κινήσεις με τα χέρια και χρειάζεται επειγόντως να πάει σε κέντρο αποκατάστασης. Η Άννα Φόνσου βρήκε μία λύση να την πάνε στο Άσυλο Ανιάτων. Είναι πολύ καλύτερα και αν πάει εκεί περιμένω ότι θα γίνει το θαύμα. 5,5 μήνες ήταν σε αυτή την κατάσταση και τώρα ξαναζωντάνεψε. Μιλάει, κινεί τα χέρια της και η ίδια ζητάει τώρα να πάει σε κέντρο αποκατάστασης. Τα έχει 400. Θυμάται, τώρα άρχισε να μιλάει κιόλας, θυμάται τα πάντα».
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