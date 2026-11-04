Πάνος Καλίδης για τη σύζυγό του: Τον τελευταίο χρόνο μπήκε ένας γέροντας στη ζωή μας, όποτε έχουμε θέματα πηγαίνουμε και τα λύνουμε σε αυτόν
Πάνος Καλίδης για τη σύζυγό του: Τον τελευταίο χρόνο μπήκε ένας γέροντας στη ζωή μας, όποτε έχουμε θέματα πηγαίνουμε και τα λύνουμε σε αυτόν
Βάλαμε τον Θεό στην οικογένειά μας, τόνισε ο τραγουδιστής μιλώντας για τις αλλαγές στη σχέση του με τη σύζυγό του μετά από έναν χρόνο γάμου
Για τον έναν χρόνο γάμου που έκλεισε με τη Λεάννα Μάρκογλου μίλησε ο Πάνος Καλίδης, σημειώνοντας πως το μόνο που άλλαξε είναι το γεγονός πως έχει μπει ένας πνευματικός στη ζωή τους και όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα στη σχέση τους τον συμβουλεύονται για να τα λύνουν.
Ο τραγουδιστής, σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», όπως προβλήθηκε την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, ανέφερε αρχικά για την οικογένειά που έχει δημιουργήσει με τη σύζυγό του: «Είμαστε νεόνυμφοι. Παντρευτήκαμε πέρυσι, κλείσαμε έναν χρόνο φέτος. Έχουμε τρία πανέμορφα παιδιά. Να έχουν την υγεία τους, να είναι καλοί άνθρωποι στην κοινωνία. Προσπαθούμε να τα μεγαλώσουμε με τις καλύτερες συνθήκες».
Στη συνέχεια ο Πάνος Καλίδης απάντησε για τις αλλαγές στη ζωή τους έναν χρόνο αφού παντρεύτηκαν: «Δεν θα έλεγα ότι άλλαξε κάτι στον έναν χρόνο που είμαστε παντρεμένοι. Εκτός του ότι μπήκε στη ζωή μας και μία πνευματικότητα. Βάλαμε τον Θεό στην οικογένειά μας. Μεταξύ μας μπήκε και ένας σεβασμός και μπήκε και ένας γέροντας που είναι το λιμάνι μας. Αν έχουμε θέματα, πηγαίνουμε και τα λύνουμε».
Δείτε το βίντεο
Στην ίδια συνέντευξη, ο τραγουδίστης σχολίασε και τη διαμάχη ανάμεσα στην Άννα Βίσση και στον Νίκο Καρβέλα, εκφράζοντας τη διαφωνία του σχετικά με την απαγόρευση τραγουδιών από την πλευρά του συνθέτη: «Εγώ δεν είμαι υπέρ αυτής της απόφασης του Νίκου Καρβέλα. Για να ισχύσει ο νόμος, όπως είχε κάνει κάποια στιγμή για τον Νότη Σφακιανάκη, πρέπει να το κάνει δια παντός. Όμως αυτό, πυροδοτεί μία συμπεριφορά πάρα πολλών μουσικών - συνθετών που θα χρησιμοποιήσουν αυτό, αν περάσει τελικά, στο να αυξήσουν τα έσοδά τους ίσως. Δηλαδή, τι θα γίνει; Θα λέμε τώρα ένα τραγούδι και αν σε δέκα χρόνια κάτσει, θα μου ζητήσεις περισσότερα; Διακρίνω μία υπεροψία. Ας δώσει όλα τα τραγούδια και όλο το ρεπερτόριο στη Σούλα Μούλα και ας ανακοινώσει μία νύχτα στο ΟΑΚΑ με τη Σούλα Μούλα, με όλο το ρεπερτόριο της Άννας Βίσση για να δούμε αν θα έχει τέτοια απήχηση», είπε.
Ο τραγουδιστής, σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», όπως προβλήθηκε την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, ανέφερε αρχικά για την οικογένειά που έχει δημιουργήσει με τη σύζυγό του: «Είμαστε νεόνυμφοι. Παντρευτήκαμε πέρυσι, κλείσαμε έναν χρόνο φέτος. Έχουμε τρία πανέμορφα παιδιά. Να έχουν την υγεία τους, να είναι καλοί άνθρωποι στην κοινωνία. Προσπαθούμε να τα μεγαλώσουμε με τις καλύτερες συνθήκες».
Στη συνέχεια ο Πάνος Καλίδης απάντησε για τις αλλαγές στη ζωή τους έναν χρόνο αφού παντρεύτηκαν: «Δεν θα έλεγα ότι άλλαξε κάτι στον έναν χρόνο που είμαστε παντρεμένοι. Εκτός του ότι μπήκε στη ζωή μας και μία πνευματικότητα. Βάλαμε τον Θεό στην οικογένειά μας. Μεταξύ μας μπήκε και ένας σεβασμός και μπήκε και ένας γέροντας που είναι το λιμάνι μας. Αν έχουμε θέματα, πηγαίνουμε και τα λύνουμε».
Δείτε το βίντεο
Στην ίδια συνέντευξη, ο τραγουδίστης σχολίασε και τη διαμάχη ανάμεσα στην Άννα Βίσση και στον Νίκο Καρβέλα, εκφράζοντας τη διαφωνία του σχετικά με την απαγόρευση τραγουδιών από την πλευρά του συνθέτη: «Εγώ δεν είμαι υπέρ αυτής της απόφασης του Νίκου Καρβέλα. Για να ισχύσει ο νόμος, όπως είχε κάνει κάποια στιγμή για τον Νότη Σφακιανάκη, πρέπει να το κάνει δια παντός. Όμως αυτό, πυροδοτεί μία συμπεριφορά πάρα πολλών μουσικών - συνθετών που θα χρησιμοποιήσουν αυτό, αν περάσει τελικά, στο να αυξήσουν τα έσοδά τους ίσως. Δηλαδή, τι θα γίνει; Θα λέμε τώρα ένα τραγούδι και αν σε δέκα χρόνια κάτσει, θα μου ζητήσεις περισσότερα; Διακρίνω μία υπεροψία. Ας δώσει όλα τα τραγούδια και όλο το ρεπερτόριο στη Σούλα Μούλα και ας ανακοινώσει μία νύχτα στο ΟΑΚΑ με τη Σούλα Μούλα, με όλο το ρεπερτόριο της Άννας Βίσση για να δούμε αν θα έχει τέτοια απήχηση», είπε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα