Έτοιμος να παραιτηθεί ο Ρούμπιο λέει ο Independent, ξεκινάει την καμπάνια του για την προεδρία το 2028

Πηγές που επικαλείται το βρετανικό μέσο θεωρούν πιθανό ο Ρούμπιο, να εγκαταλείψει τα κυβερνητικά του καθήκοντα προκειμένου να διεκδικήσει το προεδρικό χρίσμα των Ρεπουμπλικανών τον Νοέμβριο του 2028

των ΗΠΑ το 2028.



Σύμφωνα με τον Independent, πηγές από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και τη βρετανική κυβέρνηση θεωρούν πιθανό ο Ρούμπιο, ο οποίος κατέχει παράλληλα τη θέση του συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, να εγκαταλείψει τα κυβερνητικά του καθήκοντα, προκειμένου να διεκδικήσει το προεδρικό χρίσμα των Ρεπουμπλικανών τον Νοέμβριο του 2028.







«Πρέπει να αποστασιοποιηθεί από τον πόλεμο στο Ιράν» Ο Ρούμπιο φέρεται να είναι ένας από τους τέσσερις ή πέντε υπουργούς της κυβέρνησης Τραμπ που εξετάζουν την αποχώρησή τους μετά το δυσμενές εκλογικό αποτέλεσμα.



Πηγή που επικαλείται ο Independent τόνισε ότι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ χρειάζεται να απομακρυνθεί πολιτικά από τον πόλεμο στο Ιράν και να μεταφέρει την ευθύνη για τη σύγκρουση στον Αμερικανό πρόεδρο.



μόνο κακό θα κάνει στις προοπτικές του», πρόσθεσε η ίδια πηγή.



Ο Τζέι Ντι Βανς έσπευσε, αμέσως μετά την ανακοίνωση των εκλογικών αποτελεσμάτων, να αποδώσει την ήττα των Ρεπουμπλικανών στον πόλεμο με το Ιράν, επιχειρώντας να διαχωρίσει τη δική του πολιτική θέση από τις επιλογές της κυβέρνησης.



«Ο πραγματικός λόγος που χάσαμε είναι προφανής σχεδόν σε όλους... Ο λόγος που χάσαμε είναι ο πόλεμος. Ο ίδιος ο πρόεδρος το είπε χθες το βράδυ» δήλωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος. «Κάθε ειλικρινής συζήτηση για το πού πηγαίνουμε από εδώ και πέρα πρέπει να ξεκινά από αυτό», συμπλήρωσε.



Κλείσιμο Πιτ Χέγκσεθ. Ωστόσο, ανάμεσα στα πρόσωπα που ενδέχεται να βρεθούν στο στόχαστρο περιλαμβάνονται τόσο ο Ρούμπιο όσο και η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς.



Στελέχη της βρετανικής κυβέρνησης, αλλά και του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, έχουν παρατηρήσει ότι ο Ρούμπιο διατηρεί το τελευταίο διάστημα πιο διακριτικό ρόλο στις εξελίξεις γύρω από το Ιράν, παρά το γεγονός ότι είναι ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.



Ανώτερη πηγή της βρετανικής κυβέρνησης δήλωσε στον Independent ότι το Λονδίνο παρακολουθεί στενά τις επόμενες κινήσεις του Αμερικανού υπουργού: «Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Φαίνεται απίθανο να παραμείνει. Θα ήταν ένας ισχυρός υποψήφιος για την προεδρία και αναμένουμε ότι θα θέσει υποψηφιότητα», ανέφερε.



Αντίστοιχη εκτίμηση διατύπωσε και πηγή από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, η οποία προέβλεψε ευρύτερο κύμα αποχωρήσεων από την κυβέρνηση Τραμπ: «Ο Ρούμπιο θα έχει φύγει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Θα υπάρξουν περίπου τέσσερις ή πέντε που θα τρέξουν να σωθούν. Η χώρα έχει στραφεί εντελώς εναντίον του Τραμπ. Ο κόσμος δεν μπορεί καν να δείξει πού βρίσκεται το Ιράν στον χάρτη και δεν καταλαβαίνει αυτόν τον πόλεμο. Το κόστος της βενζίνης έχει εξοργίσει πραγματικά τους πολίτες» υποστήριξε.



Το ενδεχόμενο αποχώρησης του Μάρκο Ρούμπιο από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης φημολογίας, καθώς πληθαίνουν οι εκτιμήσεις ότι ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών προετοιμάζει την υποψηφιότητά του για την προεδρίαΣύμφωνα με τον Independent, πηγές από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και τη βρετανική κυβέρνηση θεωρούν πιθανό ο Ρούμπιο, ο οποίος κατέχει παράλληλα τη θέση του συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, να εγκαταλείψει τα κυβερνητικά του καθήκοντα, προκειμένου να διεκδικήσει το προεδρικό χρίσμα των Ρεπουμπλικανών τον Νοέμβριο του 2028.Οι πληροφορίες για ενδεχόμενη παραίτηση του Ρούμπιο είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, στις οποίες οι Ρεπουμπλικανοί έχασαν τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας. Ωστόσο, μετά τη μεγάλη εκλογική ήττα και τις νίκες των Δημοκρατικών ακόμη και σε παραδοσιακά ρεπουμπλικανικά προπύργια, όπως το Κάνσας και το Τέξας, οι σχετικές εκτιμήσεις έχουν ενισχυθεί.Ο Ρούμπιο φέρεται να είναι ένας από τους τέσσερις ή πέντε υπουργούς της κυβέρνησης Τραμπ που εξετάζουν την αποχώρησή τους μετά το δυσμενές εκλογικό αποτέλεσμα.Πηγή που επικαλείται ο Independent τόνισε ότι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ χρειάζεται να απομακρυνθεί πολιτικά από τον πόλεμο στο Ιράν και να μεταφέρει την ευθύνη για τη σύγκρουση στον Αμερικανό πρόεδρο.«Είναι απολύτως λογικό να παραιτηθεί και να αποχωρήσει από την κυβέρνηση» ανέφερε πρόσωπο από το περιβάλλον του Ρούμπιο. «Ο Ρούμπιο είναι αυτή τη στιγμή ο επικρατέστερος υποψήφιος για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών. Βρίσκεται σίγουρα μπροστά από τον Βανς. Ωστόσο, δεν μπορεί να διεκδικήσει την προεδρία όσο παραμένει υπουργός Εξωτερικών και, σε κάθε περίπτωση, η σύνδεσή του με την κυβέρνησηθα κάνει στις προοπτικές του», πρόσθεσε η ίδια πηγή.Ο Τζέι Ντι Βανς έσπευσε, αμέσως μετά την ανακοίνωση των εκλογικών αποτελεσμάτων, να αποδώσει την ήττα των Ρεπουμπλικανών στονεπιχειρώντας να διαχωρίσει τη δική του πολιτική θέση από τις επιλογές της κυβέρνησης.«Ο πραγματικός λόγος που χάσαμε είναι προφανής σχεδόν σε όλους... Ο λόγος που χάσαμε είναι ο πόλεμος. Ο ίδιος ο πρόεδρος το είπε χθες το βράδυ» δήλωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος. «Κάθε ειλικρινής συζήτηση για το πού πηγαίνουμε από εδώ και πέρα πρέπει να ξεκινά από αυτό», συμπλήρωσε.Σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν αποκλείεται ο Τραμπ να επιχειρήσει να μεταφέρει την ευθύνη για τον πόλεμο και τις εκλογικές απώλειες στον υπουργό ΆμυναςΩστόσο, ανάμεσα στα πρόσωπα που ενδέχεται να βρεθούν στο στόχαστρο περιλαμβάνονται τόσο ο Ρούμπιο όσο και η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς.Στελέχη της βρετανικής κυβέρνησης, αλλά και του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, έχουν παρατηρήσει ότι ο Ρούμπιο διατηρεί το τελευταίο διάστημα πιο διακριτικό ρόλο στις εξελίξεις γύρω από το, παρά το γεγονός ότι είναι ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.Ανώτερη πηγή της βρετανικής κυβέρνησης δήλωσε στον Independent ότι το Λονδίνο παρακολουθεί στενά τις επόμενες κινήσεις του Αμερικανού υπουργού: «Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Φαίνεται απίθανο να παραμείνει. Θα ήταν ένας ισχυρός υποψήφιος για την προεδρία και αναμένουμε ότι», ανέφερε.Αντίστοιχη εκτίμηση διατύπωσε και πηγή από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, η οποία προέβλεψεαπό την κυβέρνηση Τραμπ: «Ο Ρούμπιο θα έχει φύγει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Θα υπάρξουν περίπου τέσσερις ή πέντε που θα τρέξουν να σωθούν. Η χώρα έχει στραφεί εντελώς εναντίον του Τραμπ. Ο κόσμος δεν μπορεί καν να δείξει πού βρίσκεται το Ιράν στον χάρτη και δεν καταλαβαίνει αυτόν τον πόλεμο. Το κόστος της βενζίνης έχει εξοργίσει πραγματικά τους πολίτες» υποστήριξε.

Η ίδια πηγή εκτίμησε ότι η επικράτηση των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο θα μπορούσε να οδηγήσει σε προσπάθειες παραπομπής του προέδρου σε διαδικασία καθαίρεσης.



Οι δημόσιες διαψεύσεις και τα διαφορετικά σενάρια Παρά τις πληροφορίες για τις προεδρικές του φιλοδοξίες, ο ίδιος ο Ρούμπιο έχει επιχειρήσει να υποβαθμίσει τα σενάρια υποψηφιότητάς του.



Τον Σεπτέμβριο είχε δηλώσει σε δημοσιογράφους ότι δεν έχει «κανένα σχέδιο αυτή τη στιγμή» να διεκδικήσει τον Λευκό Οίκο, επισημαίνοντας ότι παραμένει «100% προσηλωμένος» στα κυβερνητικά του καθήκοντα. Παράλληλα, έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα αποσυρόταν από την κούρσα εάν αποφάσιζε να θέσει υποψηφιότητα ο Τζέι Ντι Βανς.



Έμπειρο πολιτικό στέλεχος με μακρά δραστηριότητα στη Φλόριντα δήλωσε στο βρετανικό μέσο ότι δεν θα αποτελούσε έκπληξη η αποχώρηση του Ρούμπιο από την κυβέρνηση.



Ωστόσο, εκτίμησε ότι ο υπουργός Εξωτερικών ενδέχεται να καθυστερήσει μια τέτοια απόφαση, εφόσον θεωρήσει ότι μπορεί να συμβάλει στην ανατροπή του κομμουνιστικού καθεστώτος στην Κούβα.



Από την άλλη πλευρά, πρόσωπο εντός της αμερικανικής κυβέρνησης υποστήριξε ότι ο Ρούμπιο δεν έχει δώσει καμία ένδειξη πως επιθυμεί να εγκαταλείψει τη θέση του. Η ίδια πηγή παραδέχθηκε, πάντως, ότι οι συνθήκες θα μπορούσαν να μεταβληθούν ανάλογα με το κλίμα που θα επικρατήσει στον Λευκό Οίκο μετά την εκλογική ήττα.



Άλλη πηγή με γνώση των εξελίξεων εκτίμησε ότι το αρνητικό αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών θα μπορούσε ακόμη και να οδηγήσει τον Ρούμπιο στην απόφαση να παραμείνει, προκειμένου να συμβάλει στη διατήρηση της κυβερνητικής σταθερότητας.



Οργισμένη αντίδραση Λευκού Οίκου και Στέιτ Ντιπάρτμεντ Το δημοσίευμα προκάλεσε έντονη αντίδραση από τον Λευκό Οίκο και το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, που απέρριψαν κατηγορηματικά τα σενάρια παραίτησης.



Όταν ρωτήθηκε εάν ο Τραμπ γνωρίζει ότι ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας σχεδιάζει ενδεχόμενη αποχώρηση, ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Ντέιβις Ίνγκλ απάντησε με προσωπικές επιθέσεις εναντίον του Independent, κατηγορώντας την εφημερίδα ότι διακινεί «αβάσιμες, ψευδείς θεωρίες συνωμοσίας... για τον πρόεδρο Τραμπ και την κυβέρνησή του».



Σε ανάλογο ύφος κινήθηκε και η απάντηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Σε δήλωση που αποδόθηκε στον υφυπουργό Εξωτερικών Ντίλαν Τζόνσον, το αμερικανικό υπουργείο χαρακτήρισε το ρεπορτάζ «εντελώς αβάσιμες ψευδείς ειδήσεις από επινοημένες ανώνυμες "πηγές"».