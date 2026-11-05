Ισραήλ: Ο συνασπισμός των Αράβων στηρίζει Αϊζενκότ για την πρωθυπουργία «για να φύγει ο Νετανιάχου», ακόμα και χωρίς συμμετοχή στην κυβέρνηση

Ο Άιζενκοτ ξεπερνά, πλέον, την απαιτούμενη πλειοψηφία των 61 εδρών για να λάβει το πρωθυπουργικό χρίσμα, τώρα διαθέτει 67 έδρες - «Επικρατεί ένα κλίμα διαρκούς υποκίνησης μίσους υπό την καθοδήγηση των Νετανιάχου και Μπεν Γκβιρ» είπαν οι Άραβες της Κοινής Λίστας στον Χέρτσογκ - Νωρίτερα και το επίσης αραβικό Ra'am είχε ταχθεί με τον Άιζενκοτ