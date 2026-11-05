Ισραήλ: Ο συνασπισμός των Αράβων στηρίζει Αϊζενκότ για την πρωθυπουργία «για να φύγει ο Νετανιάχου», ακόμα και χωρίς συμμετοχή στην κυβέρνηση
Ισραήλ: Ο συνασπισμός των Αράβων στηρίζει Αϊζενκότ για την πρωθυπουργία «για να φύγει ο Νετανιάχου», ακόμα και χωρίς συμμετοχή στην κυβέρνηση
Ο Άιζενκοτ ξεπερνά, πλέον, την απαιτούμενη πλειοψηφία των 61 εδρών για να λάβει το πρωθυπουργικό χρίσμα, τώρα διαθέτει 67 έδρες - «Επικρατεί ένα κλίμα διαρκούς υποκίνησης μίσους υπό την καθοδήγηση των Νετανιάχου και Μπεν Γκβιρ» είπαν οι Άραβες της Κοινής Λίστας στον Χέρτσογκ - Νωρίτερα και το επίσης αραβικό Ra'am είχε ταχθεί με τον Άιζενκοτ
Την απόφασή του να προτείνει τον πρόεδρο του Γιασάρ, Γκάντι Άιζενκοτ, ως επόμενο πρωθυπουργό του Ισραήλ, ανακοίνωσε ο αραβικός συνασπισμός Joint List (Κοινή Λίστα), ο οποίος συγκέντρωσε 11 έδρες στην Κνεσέτ, στις πρόσφατες εκλογές.
Ο Άιζενκοτ διέθετε ήδη τη στήριξη περισσότερων μελών της Κνεσέτ (μεταξύ τους και οι 8 του επίσης αραβικού Ra'am με επικεφαλής τον Μανσούρ Αμπάς) σε σχέση με τον νυν πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Με την απόφαση της Κοινής Λίστας, αναμένεται πλέον να συγκεντρώσει τις συστάσεις 67 βουλευτών στη νέα Κνεσέτ, εξασφαλίζοντας την πλειοψηφία του σώματος. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι όλα τα κόμματα που τον προτείνουν, θα συμμετάσχουν τελικά στον κυβερνητικό συνασπισμό του.
Η Κοινή Λίστα ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τις τρεις συνιστώσες της, «ανταποκρινόμενη στο αίτημα της κοινωνίας να αποτραπεί η επιστροφή του Νετανιάχου και της κυβέρνησής του στην εξουσία».
Το κόμμα υποστηρίζει ότι η στήριξη προς τον Άιζενκοτ είναι σημαντική, παρά το γεγονός ότι το μπλοκ της αντιπολίτευσης δεν έχει επιδείξει μέχρι στιγμής την απαιτούμενη βούληση «να αντιπαρατεθεί με την πορεία του Νετανιάχου, καθώς και να πολεμήσει την υποκίνηση κατά των Αράβων πολιτών και τις απόπειρες υπονόμευσης της νομιμότητας της πολιτικής τους επιλογής».
«Μολονότι ο Άιζενκοτ έχει λάβει περισσότερες συστάσεις από τον Νετανιάχου, θεωρούμε σημαντικό να διευρυνθεί η μεταξύ τους διαφορά», σημειώνει η Κοινή Λίστα, υποστηρίζοντας ότι η κίνηση αυτή μπορεί να ενισχύσει τις πιθανότητες αλλαγής της κυβέρνησης και να περιορίσει το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης εθνικής ενότητας που θα διατηρούσε τον Νετανιάχου στην εξουσία.
Νωρίτερα σήμερα, οι Υπερορθόδοξοι των έξι εδρών είχαν δηλώσει πως αποσύρουν τη στήριξή τους από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, αποφεύγοντας παράλληλα να στηρίξουν τον Άιζενκοτ.
«Θεωρώ ότι είναι δύσκολο να μιλάμε για την υψηλή συμμετοχή χωρίς να αναφερθούμε στα δύσκολα χρόνια που βιώνει η αραβική κοινότητα στο Ισραήλ, ιδίως υπό την κυβέρνηση των Νετανιάχου, Μπεν Γκβιρ και Σμότριχ. Η ηγεσία της αραβικής κοινότητας και οι επικεφαλής των τοπικών αρχών δηλώνουν ότι δεν θυμούνται ποτέ ξανά τόσο σκληρή περίοδο όσον αφορά τη μεταχείριση των πολιτών. Η εγκληματικότητα στην αραβική κοινωνία έχει εκτοξευθεί σε δυσθεώρητα επίπεδα, κατεδαφίζονται σπίτια στο Νεγκέβ αφήνοντας ανθρώπους άστεγους, ενώ επικρατούν διακρίσεις στην κατανομή των πόρων...» συνέχισε ο Τζαμπαρίν.
«Επικρατεί ένα κλίμα διαρκούς υποκίνησης μίσους, με πρωτεργάτες τον ίδιο τον πρωθυπουργό και τον Μπεν Γκβιρ. Πρόκειται για δηλώσεις που, εάν ακούγονταν σε μια ευρωπαϊκή χώρα και αντικαθιστούσε κανείς τη λέξη "Άραβας" με τη λέξη "Εβραίος", θα τις χαρακτηρίζαμε - και δικαίως - αντισημιτικές. Όταν ο υπουργός Οικονομικών ανακοινώνει ένα καθοριστικό σχέδιο με τίτλο "Ιουδαιοποίηση του Νεγκέβ και της Γαλιλαίας", αυτό σημαίνει ότι το σχέδιο είναι ρατσιστικό ήδη από την ονομασία του, καθώς πριμοδοτεί μία πληθυσμιακή ομάδα εις βάρος μιας άλλης».
Ο Τζαμπαρίν αναφέρθηκε επίσης στον γιο του πρωθυπουργού, Γιαΐρ Νετανιάχου: «Ο γιος του πρωθυπουργού, ο οποίος διαμένει στο Μαϊάμι, γράφει ότι οι Άραβες πολίτες θα προκαλέσουν την επόμενη 7η Οκτωβρίου. Πρόκειται για δηλώσεις που δεν μπορούν να περάσουν απαρατήρητες. Περιμέναμε μεγαλύτερη παρέμβαση από εσάς, ως Πρόεδρο του Κράτους».
Ο Πρόεδρος Χέρτσογκ απευθύνθηκε στους επικεφαλής της Κοινής Λίστας ρωτώντας πού στέκεται η αραβική κοινότητα από την 7η Οκτωβρίου και μετά. Ο βουλευτής Αχμέντ Τίμπι απάντησε: «Ολόκληρη η κοινωνία στη χώρα βρίσκεται σε κατάσταση μετατραυματικού σοκ. Η αραβική κοινότητα υπέστη αμέσως μετά την 7η Οκτωβρίου συλλήψεις, απειλές, υποκίνηση μίσους και επιθέσεις, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο — παρά το γεγονός ότι δεκάδες Άραβες πολίτες δολοφονήθηκαν στη συνοριακή ζώνη της Γάζας. Εκατοντάδες φοιτητές, εργαζόμενοι, ακαδημαϊκοί και γιατροί κλήθηκαν σε πειθαρχικά συμβούλια ή απολύθηκαν. Κατανοώ την οργή και τον πόνο, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ το ανθρωποκυνηγητό από την πλευρά του κατεστημένου, ιδίως από την ισραηλινή αστυνομία υπό την ηγεσία του αρμόδιου υπουργού Μπεν Γκβιρ, ο οποίος επεδίωξε έντονα να επιτεθεί στην αραβική κοινότητα και να μας στριμώξει στη γωνία».
«Η αραβική κοινότητα συνέχισε να εργάζεται με αξιοπρέπεια, ενίοτε υπό καθεστώς απειλών», πρόσθεσε ο Τίμπι. «Συνέχισε να κρατά όρθιο και να ενισχύει το σύστημα υγείας σε μια περίοδο κρίσης. Ωστόσο, το κρίσιμο είναι ότι ο πρωθυπουργός έκτοτε —συστηματικά— υποκινεί το μίσος κατά των Αράβων πολιτών και τους αντιμετωπίζει ως εχθρούς. Κι αυτό, παρότι είμαι βέβαιος ότι μέρος του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού που τον περιέθαλψε ήταν Άραβες».
Μετά την πρόσφατη εκλογική αναμέτρηση, η συμμαχία αναδείχθηκε εκ νέου σε σημαντική κοινοβουλευτική δύναμη υπό την ηγεσία του Γιουσέφ Τζαμπαρίν
Η Κοινή Λίστα αποτελείται αυτή τη στιγμή από τρεις βασικές πολιτικές παρατάξεις:
• Hadash: Εβραιο-αραβικό αριστερό/κομμουνιστικό μέτωπο.
• Ta'al: Κοσμικό παλαιστινιακό εθνικιστικό κόμμα.
• Balad: Παλαιστινιακό εθνικιστικό κόμμα, το οποίο είχε κατέβει αυτόνομα σε προηγούμενες αναμετρήσεις αλλά επανεντάχθηκε στη συμμαχία για τις εκλογές του 2026.
Ο Άιζενκοτ διέθετε ήδη τη στήριξη περισσότερων μελών της Κνεσέτ (μεταξύ τους και οι 8 του επίσης αραβικού Ra'am με επικεφαλής τον Μανσούρ Αμπάς) σε σχέση με τον νυν πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Με την απόφαση της Κοινής Λίστας, αναμένεται πλέον να συγκεντρώσει τις συστάσεις 67 βουλευτών στη νέα Κνεσέτ, εξασφαλίζοντας την πλειοψηφία του σώματος. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι όλα τα κόμματα που τον προτείνουν, θα συμμετάσχουν τελικά στον κυβερνητικό συνασπισμό του.
Η Κοινή Λίστα ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τις τρεις συνιστώσες της, «ανταποκρινόμενη στο αίτημα της κοινωνίας να αποτραπεί η επιστροφή του Νετανιάχου και της κυβέρνησής του στην εξουσία».
Το κόμμα υποστηρίζει ότι η στήριξη προς τον Άιζενκοτ είναι σημαντική, παρά το γεγονός ότι το μπλοκ της αντιπολίτευσης δεν έχει επιδείξει μέχρι στιγμής την απαιτούμενη βούληση «να αντιπαρατεθεί με την πορεία του Νετανιάχου, καθώς και να πολεμήσει την υποκίνηση κατά των Αράβων πολιτών και τις απόπειρες υπονόμευσης της νομιμότητας της πολιτικής τους επιλογής».
«Μολονότι ο Άιζενκοτ έχει λάβει περισσότερες συστάσεις από τον Νετανιάχου, θεωρούμε σημαντικό να διευρυνθεί η μεταξύ τους διαφορά», σημειώνει η Κοινή Λίστα, υποστηρίζοντας ότι η κίνηση αυτή μπορεί να ενισχύσει τις πιθανότητες αλλαγής της κυβέρνησης και να περιορίσει το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης εθνικής ενότητας που θα διατηρούσε τον Νετανιάχου στην εξουσία.
Νωρίτερα σήμερα, οι Υπερορθόδοξοι των έξι εδρών είχαν δηλώσει πως αποσύρουν τη στήριξή τους από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, αποφεύγοντας παράλληλα να στηρίξουν τον Άιζενκοτ.
«Επικρατεί ένα κλίμα διαρκούς υποκίνησης μίσους υπό την καθοδήγηση των Νετανιάχου και Μπεν Γκβιρ»Στην έναρξη των συνομιλιώνμε τον Ισάακ Χέρτσογκ για την ανακοίνωση στήριξης στον Άιζενκοτ, ο πρόεδρος της Κοινής Λίστας, Γιουσέφ Τζαμπαρίν, αναφέρθηκε στην εκλογική επιτυχία της 27ης Οκτωβρίου: «Είμαστε μια κοινοβουλευτική ομάδα 11 βουλευτών. Η συμμετοχή στην αραβική κοινωνία ήταν πρωτοφανής, αγγίζοντας σχεδόν το 80% — πρόκειται για τίτλο τιμής για τους πολίτες που μας στήριξαν».
«Θεωρώ ότι είναι δύσκολο να μιλάμε για την υψηλή συμμετοχή χωρίς να αναφερθούμε στα δύσκολα χρόνια που βιώνει η αραβική κοινότητα στο Ισραήλ, ιδίως υπό την κυβέρνηση των Νετανιάχου, Μπεν Γκβιρ και Σμότριχ. Η ηγεσία της αραβικής κοινότητας και οι επικεφαλής των τοπικών αρχών δηλώνουν ότι δεν θυμούνται ποτέ ξανά τόσο σκληρή περίοδο όσον αφορά τη μεταχείριση των πολιτών. Η εγκληματικότητα στην αραβική κοινωνία έχει εκτοξευθεί σε δυσθεώρητα επίπεδα, κατεδαφίζονται σπίτια στο Νεγκέβ αφήνοντας ανθρώπους άστεγους, ενώ επικρατούν διακρίσεις στην κατανομή των πόρων...» συνέχισε ο Τζαμπαρίν.
«Επικρατεί ένα κλίμα διαρκούς υποκίνησης μίσους, με πρωτεργάτες τον ίδιο τον πρωθυπουργό και τον Μπεν Γκβιρ. Πρόκειται για δηλώσεις που, εάν ακούγονταν σε μια ευρωπαϊκή χώρα και αντικαθιστούσε κανείς τη λέξη "Άραβας" με τη λέξη "Εβραίος", θα τις χαρακτηρίζαμε - και δικαίως - αντισημιτικές. Όταν ο υπουργός Οικονομικών ανακοινώνει ένα καθοριστικό σχέδιο με τίτλο "Ιουδαιοποίηση του Νεγκέβ και της Γαλιλαίας", αυτό σημαίνει ότι το σχέδιο είναι ρατσιστικό ήδη από την ονομασία του, καθώς πριμοδοτεί μία πληθυσμιακή ομάδα εις βάρος μιας άλλης».
Ο Τζαμπαρίν αναφέρθηκε επίσης στον γιο του πρωθυπουργού, Γιαΐρ Νετανιάχου: «Ο γιος του πρωθυπουργού, ο οποίος διαμένει στο Μαϊάμι, γράφει ότι οι Άραβες πολίτες θα προκαλέσουν την επόμενη 7η Οκτωβρίου. Πρόκειται για δηλώσεις που δεν μπορούν να περάσουν απαρατήρητες. Περιμέναμε μεγαλύτερη παρέμβαση από εσάς, ως Πρόεδρο του Κράτους».
Ο Πρόεδρος Χέρτσογκ απευθύνθηκε στους επικεφαλής της Κοινής Λίστας ρωτώντας πού στέκεται η αραβική κοινότητα από την 7η Οκτωβρίου και μετά. Ο βουλευτής Αχμέντ Τίμπι απάντησε: «Ολόκληρη η κοινωνία στη χώρα βρίσκεται σε κατάσταση μετατραυματικού σοκ. Η αραβική κοινότητα υπέστη αμέσως μετά την 7η Οκτωβρίου συλλήψεις, απειλές, υποκίνηση μίσους και επιθέσεις, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο — παρά το γεγονός ότι δεκάδες Άραβες πολίτες δολοφονήθηκαν στη συνοριακή ζώνη της Γάζας. Εκατοντάδες φοιτητές, εργαζόμενοι, ακαδημαϊκοί και γιατροί κλήθηκαν σε πειθαρχικά συμβούλια ή απολύθηκαν. Κατανοώ την οργή και τον πόνο, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ το ανθρωποκυνηγητό από την πλευρά του κατεστημένου, ιδίως από την ισραηλινή αστυνομία υπό την ηγεσία του αρμόδιου υπουργού Μπεν Γκβιρ, ο οποίος επεδίωξε έντονα να επιτεθεί στην αραβική κοινότητα και να μας στριμώξει στη γωνία».
«Η αραβική κοινότητα συνέχισε να εργάζεται με αξιοπρέπεια, ενίοτε υπό καθεστώς απειλών», πρόσθεσε ο Τίμπι. «Συνέχισε να κρατά όρθιο και να ενισχύει το σύστημα υγείας σε μια περίοδο κρίσης. Ωστόσο, το κρίσιμο είναι ότι ο πρωθυπουργός έκτοτε —συστηματικά— υποκινεί το μίσος κατά των Αράβων πολιτών και τους αντιμετωπίζει ως εχθρούς. Κι αυτό, παρότι είμαι βέβαιος ότι μέρος του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού που τον περιέθαλψε ήταν Άραβες».
Η ταυτότητα της Κοινής ΛίσταςΗ Κοινή Λίστα είναι μια πολιτική συμμαχία κομμάτων της αραβικής μειονότητας στο Ισραήλ, η οποία επανιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2026 και εξασφάλισε 11 έδρες στην Κνεσέτ στις βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου 2026.
Μετά την πρόσφατη εκλογική αναμέτρηση, η συμμαχία αναδείχθηκε εκ νέου σε σημαντική κοινοβουλευτική δύναμη υπό την ηγεσία του Γιουσέφ Τζαμπαρίν
Η Κοινή Λίστα αποτελείται αυτή τη στιγμή από τρεις βασικές πολιτικές παρατάξεις:
• Hadash: Εβραιο-αραβικό αριστερό/κομμουνιστικό μέτωπο.
• Ta'al: Κοσμικό παλαιστινιακό εθνικιστικό κόμμα.
• Balad: Παλαιστινιακό εθνικιστικό κόμμα, το οποίο είχε κατέβει αυτόνομα σε προηγούμενες αναμετρήσεις αλλά επανεντάχθηκε στη συμμαχία για τις εκλογές του 2026.
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