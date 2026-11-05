Γιάννης Μπέζος για Πέτρο Φιλιππίδη: Δεν δώσαμε τόση έκταση στη δικαίωσή του και είναι άδικο, εγώ θα ήθελα να τον ξαναδώ στο θέατρο
Γιάννης Μπέζος για Πέτρο Φιλιππίδη: Δεν δώσαμε τόση έκταση στη δικαίωσή του και είναι άδικο, εγώ θα ήθελα να τον ξαναδώ στο θέατρο
Ο ηθοποιός μίλησε για τη φυλάκιση 12 μηνών με αναστολή στη γυναίκα που είχε καταγγείλει τον Πέτρο Φιλιππίδη για βιασμό και για το ενδεχόμενο επιστροφής του στη σκηνή
Άδικο θεωρεί ο Γιάννης Μπέζος πως είναι το γεγονός ότι δεν δόθηκε έκταση στη δικαίωση του Πέτρου Φιλιππίδη μετά την καταδίκη της γυναίκας που τον κατήγγειλε για βιασμό σε φυλάκιση 12 μηνών με αναστολή. Παράλληλα, ανέφερε πως θα ήθελε να τον ξαναδεί στο θέατρο στο μέλλον.
Ο ηθοποιός επισήμανε στην εκπομπή «Πρωινό» την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου πως ο Πέτρος Φιλιππίδης κάνει μία προσπάθεια να αλλάξει την εικόνα που δημιουργήθηκε για εκείνον μετά τις καταγγελίες και την καταδίκη του για δύο απόπειρες βιασμού, γεγονός που θεωρεί σεβαστό και σωστή κίνηση. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο επιστροφής του στο θέατρο, επισήμανε πως μόνο ο κόσμος μπορεί να αποφασίσει εάν θα τον ακολουθήσει.
Ο Γιάννης Μπέζος είπε αναλυτικά για την απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με την καταγγελία του βιασμού κατ' εξακολούθηση: «Είναι μια δικαίωση. Σε αυτό όμως, δεν νομίζω ότι δώσαμε τόση έκταση. Ενώ τότε χαλούσε ο κόσμος, αυτό πέρασε λίγο έτσι... Άδικο για τον Πέτρο. Αλλά νομίζω ότι δίνει τον αγώνα του τον προσωπικό και πολύ καλά κάνει και προσπαθεί να βγάλει από πάνω του μια ρετσινιά. Αυτά όλα, αν γίνονται και στο πλαίσιο μίας γενικότερης αυτοκριτικής την οποία πρέπει όλοι να κάνουμε, όχι μόνο ο Πέτρος, το εγγράφω στο ως πολύ θετικό» και συμπλήρωσε: «Βέβαια, το γεγονός ότι προφυλακίστηκε αυτός ο άνθρωπος για αυτό το πράγμα, το θεωρώ απίστευτο».
Δείτε το βίντεο
Όπως δήλωσε, έπειτα, για την απουσία του Πέτρου Φιλιππίδη από το θέατρο: «Ο Πέτρος είναι ένας σπουδαίος ηθοποιός. Η επιστροφή του στο θέατρο είναι ένα πολύ σύνθετο πράγμα. Πρώτον, είναι προσωπικό θέμα του ίδιου, από τη στιγμή που ανεβαίνει στη σκηνή. Αν ο ίδιος αισθάνεται μέσα του πλήρης και ισχυρός να εκτεθεί ξανά στο κοινό, μετά από όλη αυτή την περιπέτεια. Το αν θα ακολουθήσει το κοινό, είναι απόφαση του κοινού. Θα πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι δεν έχουμε βάλει οι υπόλοιποι ένα φωτοστέφανο. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα καλλιτεχνών που μας ενδιαφέρει το έργο τους και όχι η προσωπική τους ζωή. Θα φέρω ως παράδειγμα τον Άκη Πάνου, ο οποίος είχε πάει φυλακή. Δηλαδή, δεν θα τραγουδάμε τα τραγούδια του επειδή πήγε φυλακή; Είναι τρελά πράγματα αυτά μερικές φορές. Βέβαια στην περίπτωση του Πέτρου επειδή εμφανίζεται ο ίδιος πάντα, είναι κάπως πιο ζόρικο αυτό. Αλλά νομίζω ότι ο χρόνος νομίζω τα αμβλύνει όλα. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να τον ξαναδώ στο θέατρο. Νομίζω ότι είναι ένα κεφάλαιο του θεάτρου πάρα πολύ ισχυρό που έμεινε αρκετά εκτός, αλλά αυτό θα το αποφασίσει ο κόσμος».
Ο ηθοποιός επισήμανε στην εκπομπή «Πρωινό» την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου πως ο Πέτρος Φιλιππίδης κάνει μία προσπάθεια να αλλάξει την εικόνα που δημιουργήθηκε για εκείνον μετά τις καταγγελίες και την καταδίκη του για δύο απόπειρες βιασμού, γεγονός που θεωρεί σεβαστό και σωστή κίνηση. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο επιστροφής του στο θέατρο, επισήμανε πως μόνο ο κόσμος μπορεί να αποφασίσει εάν θα τον ακολουθήσει.
Ο Γιάννης Μπέζος είπε αναλυτικά για την απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με την καταγγελία του βιασμού κατ' εξακολούθηση: «Είναι μια δικαίωση. Σε αυτό όμως, δεν νομίζω ότι δώσαμε τόση έκταση. Ενώ τότε χαλούσε ο κόσμος, αυτό πέρασε λίγο έτσι... Άδικο για τον Πέτρο. Αλλά νομίζω ότι δίνει τον αγώνα του τον προσωπικό και πολύ καλά κάνει και προσπαθεί να βγάλει από πάνω του μια ρετσινιά. Αυτά όλα, αν γίνονται και στο πλαίσιο μίας γενικότερης αυτοκριτικής την οποία πρέπει όλοι να κάνουμε, όχι μόνο ο Πέτρος, το εγγράφω στο ως πολύ θετικό» και συμπλήρωσε: «Βέβαια, το γεγονός ότι προφυλακίστηκε αυτός ο άνθρωπος για αυτό το πράγμα, το θεωρώ απίστευτο».
Δείτε το βίντεο
Όπως δήλωσε, έπειτα, για την απουσία του Πέτρου Φιλιππίδη από το θέατρο: «Ο Πέτρος είναι ένας σπουδαίος ηθοποιός. Η επιστροφή του στο θέατρο είναι ένα πολύ σύνθετο πράγμα. Πρώτον, είναι προσωπικό θέμα του ίδιου, από τη στιγμή που ανεβαίνει στη σκηνή. Αν ο ίδιος αισθάνεται μέσα του πλήρης και ισχυρός να εκτεθεί ξανά στο κοινό, μετά από όλη αυτή την περιπέτεια. Το αν θα ακολουθήσει το κοινό, είναι απόφαση του κοινού. Θα πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι δεν έχουμε βάλει οι υπόλοιποι ένα φωτοστέφανο. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα καλλιτεχνών που μας ενδιαφέρει το έργο τους και όχι η προσωπική τους ζωή. Θα φέρω ως παράδειγμα τον Άκη Πάνου, ο οποίος είχε πάει φυλακή. Δηλαδή, δεν θα τραγουδάμε τα τραγούδια του επειδή πήγε φυλακή; Είναι τρελά πράγματα αυτά μερικές φορές. Βέβαια στην περίπτωση του Πέτρου επειδή εμφανίζεται ο ίδιος πάντα, είναι κάπως πιο ζόρικο αυτό. Αλλά νομίζω ότι ο χρόνος νομίζω τα αμβλύνει όλα. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να τον ξαναδώ στο θέατρο. Νομίζω ότι είναι ένα κεφάλαιο του θεάτρου πάρα πολύ ισχυρό που έμεινε αρκετά εκτός, αλλά αυτό θα το αποφασίσει ο κόσμος».
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