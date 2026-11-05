Αντύπας: Πήραμε άδεια για να πω τα τραγούδια που μου έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας
Αντύπας: Πήραμε άδεια για να πω τα τραγούδια που μου έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας
Ο τραγουδιστής εξήγησε ότι κομμάτια όπως η «Καταιγίδα» και άλλα που του έχει γράψει ο συνθέτης θα συμπεριληφθούν κανονικά στο πρόγραμμά του
Στην άδεια που έχει εξασφαλίσει για να ερμηνεύει τα τραγούδια που του έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας αναφέρθηκε ο Αντύπας, εξηγώντας πως έχει τη δυνατότητα να τα συμπεριλαμβάνει στις εμφανίσεις του.
Ο τραγουδιστής λίγο πριν κάνει πρεμιέρα σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας με την Κέλλυ Κελεκίδου, προχώρησε σε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» που προβλήθηκε την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, σχολιάζοντας μεταξύ άλλων ότι στο πρόγραμμα θα εντάξει κομμάτια που του έχει γράψει ο συνθέτης, όπως είναι η «Καταιγίδα».
Μετά τη δημόσια κόντρα του Νίκου Καρβέλα με την Άννα Βίσση και την απόφαση του πρώτου να εγκρίνει πλέον εκείνος ποιος θα ερμηνεύει τα τραγούδια του, ο Αντύπας τόνισε ότι πήρε την απαραίτητη άδεια από τον δημιουργό. Όπως είπε: «Εμένα ο Νίκος Καρβέλας μου έχει γράψει την "Καταιγίδα". Την ερμηνεύω με τη δική του άδεια, όπως και το "Ορκίζομαι", το "Ζημιά". Έχουμε πάρει άδεια».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του ο τραγουδιστής σχολίασε την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, επισημαίνοντας πως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το πρώην ζευγάρι έρχεται σε αντιπαράθεση: «Φυσικά μας ξάφνιασε όλους αυτό που έγινε με την Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, αλλά πιστεύω ότι θα τα βρουν, γιατί είναι κάτι που το έχουν επαναλάβει στο παρελθόν πολλές φορές. Χωρίζουν, τα ξαναβρίσκουν, πιστεύω ότι θα τα βρουν».
Σε δελτίο τύπου που απέστειλε η δικηγόρος του Νίκου Καρβέλα, Αρχοντούλα Παπαπαναγιώτου στις 8 Οκτωβρίου διευκρινίζονται μεταξύ άλλων τα εξής:
«Λαμβανομένων υπόψιν των πρόσφατων γεγονότων και συμπεριφορών που περιγράφονται αναλυτικά στα ήδη εκδοθέντα Δελτία Τύπου του ίδιου του κ. Νίκου Καρβέλα, ενημερώνουμε με το παρόν ότι ο κ. Νίκος Καρβέλας, όπως έχει δικαίωμα, έχει ανακαλέσει από τον ΟΣΔ Αυτοδιαχείριση, κατ’ εφαρμογήν της διάταξης του άρθρου 12 παρ.2 του Ν. 4481/2017, την εξουσία -μεταξύ άλλων- δημόσιας εκτέλεσης του συνόλου των μουσικών του έργων δια ζωντανών ερμηνειών/εκτελέσεων (π.χ. συναυλία, ζωντανές εμφανίσεις σε κέντρα διασκέδασης κλπ), ήδη από την 30η-9-2026.
Συνακόλουθα, τα ως άνω ανακληθέντα δικαιώματα, εφεξής, δεν νομιμοποιείται ο ΟΣΔ Αυτοδιαχείριση να τα αδειοδοτεί σε τρίτους χρήστες, αλλά πλέον διατηρούνται και ασκούνται αποκλειστικά από τον ίδιο τον δημιουργό/δικαιούχο ατομικά.
Πρέπει να σημειωθεί ότι ο κ. Νίκος Καρβέλας παραμένει μέλος του ΟΣΔ για τη διαχείριση από τον τελευταίο άλλων περιουσιακών εξουσιών του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας επί των τραγουδιών του, όπως είναι η ραδιοφωνική, τηλεοπτική μετάδοση, δημόσια εκτέλεση μηχανικά αναπαραχθέντων έργων (δημόσια εκτέλεση χωρίς ζωντανή ερμηνεία σε καταστήματα υγειονομικού ή μη ενδιαφέροντος).
Συνακόλουθα, εφεξής ο κ. Νίκος Καρβέλας θα διαχειρίζεται και θα ασκεί τα απόλυτα δικαιώματά του επί των συνόλου των τραγουδιών του (συμπεριλαμβανομένων των τραγουδιών που έχει ερμηνεύσει η κα Άννα Βίσση) σε σχέση με την δημόσια εκτέλεσή τους με ζωντανή ερμηνεία (συναυλία, εμφανίσεις οιουδήποτε είδους και μορφής), αποκλειστικά ο ίδιος, σε ατομική βάση. Το εάν, πότε, υπό ποιες προϋποθέσεις και σε ποιόν θα χορηγεί τέτοιες άδειες, και, κυρίως, υπό ποιες συνθήκες θα παρουσιάζονται τα έργα του, θα αποφασίζεται αποκλειστικά από τον ίδιο».
Ο τραγουδιστής λίγο πριν κάνει πρεμιέρα σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας με την Κέλλυ Κελεκίδου, προχώρησε σε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» που προβλήθηκε την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, σχολιάζοντας μεταξύ άλλων ότι στο πρόγραμμα θα εντάξει κομμάτια που του έχει γράψει ο συνθέτης, όπως είναι η «Καταιγίδα».
Μετά τη δημόσια κόντρα του Νίκου Καρβέλα με την Άννα Βίσση και την απόφαση του πρώτου να εγκρίνει πλέον εκείνος ποιος θα ερμηνεύει τα τραγούδια του, ο Αντύπας τόνισε ότι πήρε την απαραίτητη άδεια από τον δημιουργό. Όπως είπε: «Εμένα ο Νίκος Καρβέλας μου έχει γράψει την "Καταιγίδα". Την ερμηνεύω με τη δική του άδεια, όπως και το "Ορκίζομαι", το "Ζημιά". Έχουμε πάρει άδεια».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του ο τραγουδιστής σχολίασε την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, επισημαίνοντας πως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το πρώην ζευγάρι έρχεται σε αντιπαράθεση: «Φυσικά μας ξάφνιασε όλους αυτό που έγινε με την Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, αλλά πιστεύω ότι θα τα βρουν, γιατί είναι κάτι που το έχουν επαναλάβει στο παρελθόν πολλές φορές. Χωρίζουν, τα ξαναβρίσκουν, πιστεύω ότι θα τα βρουν».
Σε δελτίο τύπου που απέστειλε η δικηγόρος του Νίκου Καρβέλα, Αρχοντούλα Παπαπαναγιώτου στις 8 Οκτωβρίου διευκρινίζονται μεταξύ άλλων τα εξής:
«Λαμβανομένων υπόψιν των πρόσφατων γεγονότων και συμπεριφορών που περιγράφονται αναλυτικά στα ήδη εκδοθέντα Δελτία Τύπου του ίδιου του κ. Νίκου Καρβέλα, ενημερώνουμε με το παρόν ότι ο κ. Νίκος Καρβέλας, όπως έχει δικαίωμα, έχει ανακαλέσει από τον ΟΣΔ Αυτοδιαχείριση, κατ’ εφαρμογήν της διάταξης του άρθρου 12 παρ.2 του Ν. 4481/2017, την εξουσία -μεταξύ άλλων- δημόσιας εκτέλεσης του συνόλου των μουσικών του έργων δια ζωντανών ερμηνειών/εκτελέσεων (π.χ. συναυλία, ζωντανές εμφανίσεις σε κέντρα διασκέδασης κλπ), ήδη από την 30η-9-2026.
Συνακόλουθα, τα ως άνω ανακληθέντα δικαιώματα, εφεξής, δεν νομιμοποιείται ο ΟΣΔ Αυτοδιαχείριση να τα αδειοδοτεί σε τρίτους χρήστες, αλλά πλέον διατηρούνται και ασκούνται αποκλειστικά από τον ίδιο τον δημιουργό/δικαιούχο ατομικά.
Πρέπει να σημειωθεί ότι ο κ. Νίκος Καρβέλας παραμένει μέλος του ΟΣΔ για τη διαχείριση από τον τελευταίο άλλων περιουσιακών εξουσιών του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας επί των τραγουδιών του, όπως είναι η ραδιοφωνική, τηλεοπτική μετάδοση, δημόσια εκτέλεση μηχανικά αναπαραχθέντων έργων (δημόσια εκτέλεση χωρίς ζωντανή ερμηνεία σε καταστήματα υγειονομικού ή μη ενδιαφέροντος).
Συνακόλουθα, εφεξής ο κ. Νίκος Καρβέλας θα διαχειρίζεται και θα ασκεί τα απόλυτα δικαιώματά του επί των συνόλου των τραγουδιών του (συμπεριλαμβανομένων των τραγουδιών που έχει ερμηνεύσει η κα Άννα Βίσση) σε σχέση με την δημόσια εκτέλεσή τους με ζωντανή ερμηνεία (συναυλία, εμφανίσεις οιουδήποτε είδους και μορφής), αποκλειστικά ο ίδιος, σε ατομική βάση. Το εάν, πότε, υπό ποιες προϋποθέσεις και σε ποιόν θα χορηγεί τέτοιες άδειες, και, κυρίως, υπό ποιες συνθήκες θα παρουσιάζονται τα έργα του, θα αποφασίζεται αποκλειστικά από τον ίδιο».
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