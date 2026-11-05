Η κόρη του διευθυντή της Πολεοδομίας Κατερίνης στο κύκλωμα: «Ότι σας είχε πει ο μπαμπάς μου, αμοιβή δυο εφτακόσια περίπου θα βγει»

Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι φωτίζουν τον τρόπο με τον οποίο γίνονταν οι συνεννοήσεις για αμοιβές και το κόστος διεκπεραίωσης πολεοδομικών υποθέσεων, ενώ η κόρη, μετά την απολογία της, αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους





Οι αποκαλυπτικοί







Ο διάλογος:



Κόρη: Για… για ποιο πράγμα;



Πελάτης: Δεν ξέρω. Τι άλλο τώρα πρέπει να κάνω;







Πελάτης: Ναι.



Κόρη: … που σας είχε πει γύρω στα δύο εφτακόσια που θα βγει θα το αφήσουμε όλο ε… στα …στα δύο.



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Κόρη: Δύο χιλιάρικα.



Πελάτης: Ε…αυτό τι είναι; Τι κόστος είναι για ποιο πράγμα;



Κόρη: Είναι για τη τακτοποίηση των αυθαιρεσιών η αμοιβή.



Η κόρη του διευθυντή της Πολεοδομίας Κατερίνης φέρεται να είχε ενεργό ρόλο στη διαχείριση υποθέσεων και στις οικονομικές συνεννοήσεις με πελάτες, ακολουθώντας, σύμφωνα με τις συνομιλίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, τις οδηγίες του πατέρα της.Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι φωτίζουν τον τρόπο με τον οποίο γίνονταν οι συνεννοήσεις για αμοιβές και το κόστος διεκπεραίωσης πολεοδομικών υποθέσεων, ενώ η ίδια, μετά την απολογία της, αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.Σύμφωνα με πληροφορίες, η κόρη του διευθυντή φαίνεται να ενεργεί βάσει των οδηγιών του πατέρας της στη διαχείριση υποθέσεων αλλά και στις συναντήσεις ή επικοινωνίες με πελάτες.Κόρη: Για… για ποιο πράγμα;Πελάτης: Δεν ξέρω. Τι άλλο τώρα πρέπει να κάνω;Κόρη: Ε γι’ αυτό που τελειώσαμε είμαστε εντάξει, οπότε το κόστος, μου είπε κιόλας ο μπαμπάς…Πελάτης: Ναι.Κόρη: … που σας είχε πει γύρω στα δύο εφτακόσια που θα βγει θα το αφήσουμε όλο ε… στα …στα δύο.Πελάτης: Τι εννοείς;Κόρη: Δύο χιλιάρικα.Πελάτης: Ε…αυτό τι είναι; Τι κόστος είναι για ποιο πράγμα;Κόρη: Είναι για τη τακτοποίηση των αυθαιρεσιών η αμοιβή.

Πελάτης: Εγώ…α τώρα λίγο μπερδεύτηκα …η αμοιβή για…



Κόρη: Τι είχατε πει, τι είχατε πει με τον μπαμπά μου; Τι αμοιβή είχατε πει;



Πελάτης: Εγώ είχα στο μυαλό εφτακόσια ευρώ κάτι τέτοιο.



Κόρη: Έχω την εντύπωση…



Πελάτης: Είναι κάτι άλλο.



Κόρη: …ότι σας είχε πει ο μπαμπάς μου αμοιβή δυο εφτακόσια περίπου ότι θα βγει.



Πελάτης: Δύο…αμοιβή του μπαμπά; Αυτό εννοείς;



Κόρη: Ναι και είπε να τ’ αφήσουμε στα δύο.



Πελάτης: Αααα.



Διάλογος που μιλάει ο διευθυντής με την κόρη του:



Διευθυντής: Έλα, σκεφτόμουνα γι’ αυτό εδώ πέρα για την άδεια, καταρχήν ξέρει το κοστολόγιο αυτός εδώ πέρα; Πόσο θα βγει μια άδεια;



Κόρη: Για τον Τ. Λες;



Διευθυντής: Για τον Τ..



Κόρη: Ε όχι δεν ξέρει, με ρώτησε του λέω δεν μπορώ να…να πω ακόμα, τι να τον πω;



Διευθυντής: Ναι. Ε…γύρω στο ενάμισι χιλιάρικο θα βγει το κοστολόγιο θα του πούμε.



Κόρη: Για να βγάλει άδεια αποπεράτωσης;



Διευθυντής: Μμ, άδεια…



Κόρη: Σε εμάς θα βγει ενάμισι χιλιάρικο ή σ’ αυ…, να πληρώσει εμάς ή γενικά για την άδεια;



Διευθυντής: Γενικά για την άδεια.



Κόρη: Α.



Διευθυντής: Γιατί έχει και φορολογικά η άδεια, άντε να το κάνουμε χίλια διακόσια που λέει ο λόγος.



Κόρη: Ναι.



Διευθυντής: Κατάλαβες; Οπότε το πρώτο ας πούμε πες του ότι ξέρεις αυτό εδώ πέρα γύρω στο ενάμισι χιλιάρικο θα βγει το κοστολόγιο της άδειας.



Κόρη: Για την άδεια αποπεράτωσης…



Διευθυντής: Ναι.



Κόρη: …ενάμισι χιλιάρικο.



Διευθυντής: Ναι, ναι. Όλα μαζί μελέτη επίβλεψη και έτσι θα βάλουμε κάποιον άλλον τώρα να το κάνει την επίβλεψη, θα το σφραγίσουμε με κάποιον άλλο κωδικό θα δούμε.



Κόρη: Μμμ.



Διευθυντής: Αλλά μελέτη επίβλεψης πες του θα βγει γύρω στο… χίλια πεντακόσια, κάπου εκεί πέρα πες, κατάλαβες να δούμε και αντιδράσεις, άντε να…



Κόρη: Μελέτη επίβλεψης, έτσι θα το πω;



Διευθυντής: Μελέτη επίβλεψης, ναι, ναι άντε να κατεβείς μέχρι τα χίλια διακόσια που λέει ο λόγος, αλλά πρέπει να το ξέρει.



Κόρη: Για την άδεια αποπεράτωσης, ναι.



Διευθυντής: Είναι κανονική άδεια.



Κόρη: Οκέι, κατάλαβα, εντάξει θα τον πάρω να τον ενημερώσω.



Διευθυντής: Ένα τηλέφωνο να το ξέρει ας πούμε και από εκεί και πέρα το συνεχίζουμε και θα βγει στο όνομα του Σ. του Σ. στον πεθερό του.



Κόρη: Ναι.{..}.



Διευθυντής: Και στον άλλονε στο Σ. πες του τιμή, πες του γύρω στα χίλια πεντακόσια γιατί είναι αποπεράτωση θα αρχίσει μελέτες, πες του το έτσι, άντε να κατεβούμε πες κάνα δυο κατοστάρικα.