Το καλύτερο εστιατόριο στον κόσμο για το 2026 είναι... μια ψησταριά στη χώρα των Βάσκων: Το κτίσμα του 18ου αιώνα και τα μόλις οκτώ τραπέζια

Γίνεται το καλύτερο εστιατόριο στον κόσμο για το 2026 να είναι μια... ψησταριά σε ένα χωριό στη χώρα των Βάσκων; Κι όμως γίνεται!Στα «50 Best Awards» που έγιναν στη Λίμα του Περού, το Asador Etxebarri κατάφερε μετά από πολλά χρόνια που πλασάρεται στις κορυφαίες θέσεις, να κατακτήσει την πρωτιά και λογίζεται πλέον ως το κορυφαίο του κόσμου για φέτος. Ήταν μια διαδρομή 18 ετών προς την κορυφή, καθώς το Asador Etxebarri αποτελεί σταθερή αξία στη λίστα «The World’s 50 Best Restaurants» από το 2008, ξεκινώντας από την 44η θέση.Μόλις ένα εστιατόριο κερδίσει το πολυπόθητο τρόπαιο της πρώτης θέσης, δεν μπορεί να υποβληθεί ξανά για υποψηφιότητα τα επόμενα χρόνια — με σκοπό να δοθεί η ευκαιρία σε άλλα εστιατόρια να κατακτήσουν την κορυφή. Τα εστιατόρια που καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις εντάσσονται στη συνέχεια σε μια νέα λίστα, που ονομάζεται «Best of the Best». Αυτή η λίστα περιλαμβάνει θρυλικά εστιατόρια όπως το «The French Laundry» του σεφ Τόμας Κέλερ στο Γιούντβιλ της Καλιφόρνιας και το «Disfrutar» στη Βαρκελώνη της Ισπανίας. Ο περσινός νικητής, το «Maido» στη Λίμα του Περού, είναι η πιο πρόσφατη προσθήκη σε αυτή την περίφημη λίστα.Στο μικρό χωριό Άξπε, στη Χώρα των Βάσκων της βόρειας Ισπανίας, περίπου 45 λεπτά με το αυτοκίνητο από το Μπιλμπάο, βρίσκεται το Asador Etxebarri, ένα από τα πιο γνωστά και δυσεύρετα εστιατόρια του κόσμου. Με σταθερή παρουσία στις διεθνείς λίστες κορυφαίων εστιατορίων, έχει αποκτήσει παγκόσμια φήμη για τη μαγειρική του πάνω σε φωτιά και κάρβουνα.Το εστιατόριο στεγάζεται σε ένα πέτρινο κτίσμα του 18ου αιώνα, περιτριγυρισμένο από καταπράσινους λόφους, το οποίο ανακαίνισε πριν από περισσότερα από 30 χρόνια ο ιδιοκτήτης και σεφ Βίκτορ Αργκινθονίθ. Λειτουργεί από το 1990 και διαθέτει μόλις οκτώ τραπέζια, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την εξασφάλιση κράτησης. Το μενού γευσιγνωσίας κοστίζει περίπου 300 ευρώ, με την πληρωμή να πραγματοποιείται εκ των προτέρων.Η κουζίνα του Etxebarri βασίζεται αποκλειστικά στη χρήση ξύλου και κάρβουνου, με περίπου το 40% του μενού να αλλάζει καθημερινά, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των πρώτων υλών.



Το εστιατόριο στη Μπανγκόκ, το ιστορικό Alchemist και τα ειδικά βραβεία

Τα 50 κορυφαία εστιατόρια για το 2026

Asador Etxebarri, Atxondo Gaggan, Μπανγκόκ Alchemist, Κοπεγχάγη Quintonil, Πόλη του Μεξικού Wing, Χονγκ Κονγκ The Chairman, Χονγκ Κονγκ Kjolle, Λίμα Kadeau, Κοπεγχάγη DiverXO, Μαδρίτη Plénitude, Παρίσι Atomix, Νέα Υόρκη Sorn, Μπανγκόκ Mérito, Λίμα Sühring, Μπανγκόκ Odette, Σιγκαπούρη Tuju, Σάο Πάολο Mingles, Σεούλ Nusara, Μπανγκόκ Jan, Μόναχο Piazza Duomo, Άλμπα Meet the Bund, Σαγκάη Boragó, Σαντιάγο Vyn, Skillinge Al Gatto Verde, Μόντενα Lasai, Ρίο ντε Τζανέιρο Masque, Μουμπάι Reale, Castel di Sangro Trèsind Studio, Ντουμπάι Enigma, Βαρκελώνη Steirereck, Βιέννη Celele, Καρταχένα Potong, Μπανγκόκ Elkano, Getaria Le Coquillage, Saint-Méloir-des-Ondes La Colombe, Κέιπ Τάουν Ru Yuan, Χανγκζού Nuema, Κίτο Atelier Moessmer Norbert Niederkofler, Brunico Schloss Schauenstein, Fürstenau Jordnær, Κοπεγχάγη Onjium, Σεούλ Bozar, Βρυξέλλες Le Calandre, Rubano Don Julio, Μπουένος Άιρες Mayta, Λίμα El Chato, Μπογκοτά Le Louis XV Alain Ducasse, Μόντε Κάρλο Ikoyi, Λονδίνο Naar, Kasauli Saint Peter, Σίδνεϊ



Πώς επιλέγονται τα 50 Καλύτερα Εστιατόρια του Κόσμου

Ο Αργκινθονίθ επιλέγει διαφορετικά είδη ξύλου ανάλογα με την εποχή και τα υλικά. Για παράδειγμα, χρησιμοποιεί ξύλο αριάς για ψάρια και λαχανικά, καθώς καίγεται αργά χωρίς να προσδίδει υπερβολικά έντονη γεύση. Στα πιάτα περιλαμβάνονται τοπικά μανιτάρια με διακριτικό άρωμα καπνού, ψητές μπριζόλες, αλλά και μικρά χέλια, γνωστά ως angulas.Παρά τη διεθνή αναγνώριση, περίπου το 70% των επισκεπτών είναι τακτικοί πελάτες, οι οποίοι επιστρέφουν μία ή δύο φορές τον χρόνο. Ορισμένοι επισκέπτονται το εστιατόριο επί 15 έως 20 χρόνια. Η ομάδα είναι μικρή, με οικογενειακό χαρακτήρα. Η σύζυγος του σεφ υποδέχεται τους επισκέπτες, ενώ ο ίδιος ξεκινά καθημερινά στις 7 το πρωί, ανάβοντας τη φωτιά και παρασκευάζοντας ψωμί και τυρί από γάλα βουβαλιού.Παρά τη διεθνή δημοσιότητα, το Asador Etxebarri διατηρεί την παραδοσιακή φιλοσοφία και τον τρόπο λειτουργίας του.Στη δεύτερη θέση, τοανέβηκε τέσσερα σκαλοπάτια σε σχέση με πέρυσι, με τον Gaggan Anand να συνεχίζει στηντη δική του εκδοχή της σύγχρονης ινδικής κουζίνας με μπόλικο . Τοτουπου ανέβηκε από το Νο 5 στο Νο 3, ενώKadeau του Nicolai Nørregaard κέρδισε το Highest Climber Award, καθώς πέρασε από το Νο 41 στο Νο 8, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη άνοδο της χρονιάς. Στο Μόναχο, ο Jan Hartwig είδε το Jan να ανεβαίνει από την πεντηκοστή στη δέκατη ένατη θέση, μόλις έναν χρόνο μετά την πρώτη του εμφάνιση στην πενηντάδα, πετυχαίνοντας μία από τις μεγαλύτερες ανόδους της φετινής κατάταξης.Η Μπανγκόκ έχει συνολικά πέντε εστιατόρια στη λίστα, με το Sorn στο Νο 12 και το Sühring στο Νο 14, πέρα από το δεύτερο Gaggan, ενώ το Χονγκ Κονγκ έβαλε το Wing και το The Chairman στην πέμπτη και την έκτη θέση αντίστοιχα. Στη Λίμα, το Kjolle ανέβηκε από το Νο 9 στο Νο 7 και το Mérito από το Νο 26 στο Νο 13. Το Don Julio του Μπουένος Άιρες πέρασε από το Νο 10 στο Νο 44, ενώ το Frantzén της Στοκχόλμης βρίσκεται φέτος στο Νο 58, το Hiša Franko στο Νο 60 και το Septime του Παρισιού στο Νο 81. Για την Ιαπωνία, η καλύτερη θέση είναι η 52η του La Cime στην Οσάκα, με το Sazenka στο Νο 56 και το Narisawa στο Νο 59. Για τις ΗΠΑ, το Atomix της Νέας Υόρκης βρίσκεται ενδέκατο και είναι η μοναδική αμερικανική παρουσία στηνΣτα ειδικά βραβεία, τώρα, το Tuju του Ivan Ralston πήρε το Highest New Entry Award για την είσοδό του στο Νο 16 και το Art of Hospitality Award για τη φιλοξενία του. Η Jessica Rosval απέσπασε το Best Female Chef Award, τη χρονιά που το Al Gatto Verde μπήκε στο Νο 24, προσθέτοντας μία ακόμη διάκριση στη δουλειά της Καναδής σεφ στον ξενώνα Casa Maria Luigia των Massimo Bottura και Lara Gilmore, κοντά στη Μόντενα.Δείτε τη λίστα των 50 κορυφαίων εστιατορίων για το 2026 από τα βραβεία «50 Best»Είναι δελεαστικό να φανταστεί κανείς την αξιοζήλευτη δουλειά μιας επιτροπής κριτών που δοκιμάζει κάθε εστιατόριο στον κόσμο. Όμως, δεν λειτουργεί ακριβώς έτσι το «50 Best». Πρόκειται μάλλον για μια διεθνή εταιρεία μέσων ενημέρωσης που αξιοποιεί την εμπειρογνωμοσύνη περισσότερων από χίλιων ειδικών του κλάδου της φιλοξενίας από όλο τον κόσμο, ώστε να αξιολογήσουν τον κλάδο που γνωρίζουν καλύτερα.Σεφ, ιδιοκτήτες εστιατορίων, δημοσιογράφοι γαστρονομίας και πολυταξιδεμένοι γκουρμέ προτείνουν ανώνυμα εστιατόρια στα οποία έχουν δειπνήσει τους τελευταίους 18 μήνες. Τα μέλη δεν μπορούν να ψηφίσουν εστιατόριο στο οποίο έχουν οικονομικό συμφέρον. Η εταιρεία συμβούλων επαγγελματικών υπηρεσιών Deloitte έχει πρόσβαση στα δεδομένα της ψηφοφορίας για να διασφαλίσει την εγκυρότητα και τη δικαιοσύνη της διαδικασίας.Λόγω της φύσης των βραβείων, που βασίζεται σε ψηφοφορία, ένα εστιατόριο μπορεί να βγει από τη λίστα μια χρονιά, για να επιστρέψει αργότερα. Φέτος, εστιατόρια που είχαν συμπεριληφθεί στο παρελθόν στη λίστα, όπως το The Ledbury —ένα υπέροχο εστιατόριο υψηλής γαστρονομίας στο Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, όπου ο σεφ Brett Graham συνδυάζει βρετανικά προϊόντα, ιαπωνικές γεύσεις και γαλλικές γαστρονομικές τεχνικές—επιστρέφει στη λίστα στην 83η θέση. Ομοίως, το πολυτελές Mosu στη Σεούλ, Νότια Κορέα —όπου ο σεφ Sung Anh προσφέρει εκλεπτυσμένες ερμηνείες της παραδοσιακής κορεατικής κουζίνας—επιστρέφει στη λίστα στην 78η θέση.«Κάθε χρόνο, η λίστα των 50 Καλύτερων Εστιατορίων μας δίνει μια εικόνα για το πού περισσότεροι από 1.100 άνθρωποι που ζουν και αναπνέουν για αυτόν τον κλάδο έζησαν τις πιο αξέχαστες γαστρονομικές εμπειρίες τους κατά τους προηγούμενους 18 μήνες», εξηγεί ο Rikki Tidball, διευθύνων σύμβουλος βραβείων και κατατάξεων για το The 50. «Και νομίζω ότι αυτό είναι που την κάνει τόσο ξεχωριστή. Κάθε μέλος της Ακαδημίας ψηφίζει ανεξάρτητα, οπότε κανείς στο The 50 ή σε οποιονδήποτε από τους συνεργάτες μας δεν έχει λόγο ως προς το ποιος θα συμπεριληφθεί στη λίστα, ενώ τα εστιατόρια δεν μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για τον εαυτό τους. Αυτό σημαίνει ότι κάθε εστιατόριο στη λίστα το έχει κερδίσει πραγματικά.»