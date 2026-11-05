Έλενα Τσαγκρινού: Ο Γιώργος Περρής είναι ό,τι καλύτερο για φέτος στη Eurovision, πιστεύω ότι θα μας καθηλώσει
Έλενα Τσαγκρινού: Ο Γιώργος Περρής είναι ό,τι καλύτερο για φέτος στη Eurovision, πιστεύω ότι θα μας καθηλώσει
Πιστεύω ότι είναι πραγματικά η πιο ιδανική επιλογή, σχολίασε η τραγουδίστρια που στο παρελθόν είχε επίσης εκπροσωπήσει την Κύπρο
Τη στήριξή της στον Γιώργο Περρή, ο οποίος επιλέχθηκε να εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision το 2027, εξέφρασε η Έλενα Τσαγκρινού. H τραγουδίστρια που στο παρελθόν είχε βρεθεί στην ίδια θέση αναφέρθηκε με θετικά λόγια στον συνάδελφό της, επισημαίνοντας την πολυετή εμπειρία του και τις φωνητικές του ικανότητες.
Μιλώντας στον Λάμπρο Κωνσταντάρα και την Έλενα Κώνστα, μέσα από τη συχνότητα του Σφαίρα Κύπρου 96,8, η Έλενα Τσαγκρινού που το 2021 είχε εκπροσωπήσει την Κύπρο στον Διαγωνισμού Τραγουδιού με το κομμάτι El Diablo, ανέφερε σχετικά: «Πιστεύω ότι είναι πραγματικά η ιδανικότερη επιλογή. Γιατί ο άνθρωπος αυτός έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία και, εντάξει, πάντα το ΡΙΚ επιλέγει τους σωστούς ανθρώπους για τη Eurovision. Πιστεύω ότι είναι ό,τι καλύτερο για φέτος».
Σε ερώτηση του Λάμπρου Κωνσταντάρα σχετικά με τη διαφορετική μουσική προσέγγιση που σηματοδοτεί η συγκεκριμένη επιλογή, η Έλενα Τσαγκρινού στάθηκε στην εκφραστικότητα του Γιώργου Περρή και στην ικανότητά του να μεταδίδει συναίσθημα μέσα από το τραγούδι του.
«Ο άνθρωπος αυτός έχει την ικανότητα να ερμηνεύει με καθηλωτική άνεση τα τραγούδια, οπότε πιστεύω ότι σίγουρα θα μας καθηλώσει. Αυτό περιμένω να δω. Έχει πάρα πολύ συναίσθημα, έχει πολλές γνώσεις πάνω στη μουσική», σημείωσε, προσθέτοντας πως πιστεύει ότι «θα ερμηνεύσει με την ψυχή του».
Ακούστε απόσπασμα με όσα είπε
Μιλώντας στον Λάμπρο Κωνσταντάρα και την Έλενα Κώνστα, μέσα από τη συχνότητα του Σφαίρα Κύπρου 96,8, η Έλενα Τσαγκρινού που το 2021 είχε εκπροσωπήσει την Κύπρο στον Διαγωνισμού Τραγουδιού με το κομμάτι El Diablo, ανέφερε σχετικά: «Πιστεύω ότι είναι πραγματικά η ιδανικότερη επιλογή. Γιατί ο άνθρωπος αυτός έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία και, εντάξει, πάντα το ΡΙΚ επιλέγει τους σωστούς ανθρώπους για τη Eurovision. Πιστεύω ότι είναι ό,τι καλύτερο για φέτος».
Σε ερώτηση του Λάμπρου Κωνσταντάρα σχετικά με τη διαφορετική μουσική προσέγγιση που σηματοδοτεί η συγκεκριμένη επιλογή, η Έλενα Τσαγκρινού στάθηκε στην εκφραστικότητα του Γιώργου Περρή και στην ικανότητά του να μεταδίδει συναίσθημα μέσα από το τραγούδι του.
«Ο άνθρωπος αυτός έχει την ικανότητα να ερμηνεύει με καθηλωτική άνεση τα τραγούδια, οπότε πιστεύω ότι σίγουρα θα μας καθηλώσει. Αυτό περιμένω να δω. Έχει πάρα πολύ συναίσθημα, έχει πολλές γνώσεις πάνω στη μουσική», σημείωσε, προσθέτοντας πως πιστεύει ότι «θα ερμηνεύσει με την ψυχή του».
Ακούστε απόσπασμα με όσα είπε
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