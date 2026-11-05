«Μόνο 5 άνθρωποι σας βλέπουν εδώ»: Η αντιπαράθεση του πρώτου μουσουλμάνου γερουσιαστή των ΗΠΑ με ρεπόρτερ του Sky News που έγινε viral

«Γιατί να σου μιλήσω αφού δεν με ψηφίζεις;» ρώτησε ο Αμπντούλ Ελ Σαγέντ τον Βρετανό δημοσιογράφο την ημέρα των εκλογών, πριν ανακοινωθεί η νίκη του - Η απάντηση του Τζέιμς Μάθιους σε άρθρο του στο βρετανικό μέσο