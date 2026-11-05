Σοκαριστικό βίντεο από την επίθεση στην Πανεπιστημιούπολη: Φοιτητής καίγεται ολόκληρος από μολότοφ και τρέχει να σωθεί
Σοκαριστικό βίντεο από την επίθεση στην Πανεπιστημιούπολη: Φοιτητής καίγεται ολόκληρος από μολότοφ και τρέχει να σωθεί
Στο βίντεο ακούγονται ουρλιαχτά ενώ απεικονίζονται φωτιές και ένα άτομο που καίγεται και τρέχει - Διακρίνονται άτομα που φορούν κράνη
Βίντεο από την επίθεση που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (4/11) στo Μαθηματικό της Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου, με μολότοφ, ρόπαλα και τσεκούρι, κατά την διάρκεια φοιτητικής συνέλευσης, ήρθε στο φως της δημοσιότητας.
Στο βίντεο ακούγονται ουρλιαχτά ενώ απεικονίζονται φωτιές και ένα άτομο που καίγεται και τρέχει. Στο βίντεο διακρίνονται επίσης άτομα που φορούν κράνη. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα, ενώ το υπουργείο Παιδείας, μέσω ανακοίνωσής του, ζήτησε εξηγήσεις από την Πρυτανεία.
Δείτε το βίντεο από την επίθεση:
Υπενθυμίζεται πως φοιτητές που ήταν παρόντες στην επίθεση περιέγραψαν στιγμές τρόμου, με έναν πρωτοετή να δέχεται μολότοφ και τους συμφοιτητές του να προσπαθούν να τον σώσουν με πυροσβεστήρα.
«Κυνήγησαν πρωτοετή και του πέταξαν μολότοφ, πήραν πυροσβεστήρα για να τον βοηθήσουν να μην καεί» ανέφερε μάρτυρας για την επίθεση μιλώντας στο protothema.gr. «Πέταξαν μολότοφ σε ένα παιδί, συμφοιτητή μας» ανέφερε άλλη μάρτυρας για το περιστατικό δείχνοντας στο βίντεο το μπουφάν του νεαρού θύματος που έχει γίνει στάχτη.
Φοιτήτρια στο Φυσικό που ήταν παρούσα περιέγραψε: «Ήρθαν κάποιοι και έριξαν μολότοφ, πέτυχαν έναν πρωτοετή στο πρόσωπο. Ήρθαν και με τσεκούρι και έριξαν μία σε ένα παιδί και του σκίστηκε το πόδι. Ευτυχώς δεν τον πέτυχαν καλά, γιατί μπορεί να έχανε το πόδι του. Γινόταν εκείνη τη στιγμή συνέλευση στο Μαθηματικό, το οποίο είναι στο ίδιο κτίριο με το δικό μας, στον ίδιο διάδρομο που κάνω μάθημα. Από ό,τι έχω καταλάβει, ήταν για να γίνει η κατάληψη για το Πολυτεχνείο. Κυνήγησαν πρωτοετή και του πέταξαν μολότοφ, πήραν πυροσβεστήρα για να τον βοηθήσουν να μην καεί». «Πέταξαν μολότοφ σε ένα παιδί, συμφοιτητή μας» ανέφερε άλλη μάρτυρας.
«Σήμερα είχαμε προγραμματισμένη γενική συνέλευση ενόψει του τριημέρου του Πολυτεχνείου. Κατά τη διάρκεια αυτής ακούσαμε φασαρία, βγήκαμε έξω από το αμφιθέατρο και είδαμε ομάδα δεκάδων ατόμων, περίπου 50, με καλυμμένα χαρακτηριστικά και εξοπλισμό να πραγματοποιούν επίθεση στους φοιτητές», ανέφερε η Ναταλία Λαμπρινιάδη, μέλος του ΔΣ του Φοιτητικού Συλλόγου της σχολής.
«Η επίθεση με τσεκούρι, λοστάρι και μολότοφ μέσα σε κλειστούς χώρους είναι μια επίθεση φασιστική. Υπάρχουν τραυματίες συμφοιτητές μας με σπασίματα στα άκρα από τα τσεκούρια και τα λοστάρια. Ένας συμφοιτητής μας, 18 χρονών, έπιασε φωτιά», πρόσθεσε.
Η ίδια εξέφρασε την εκτίμηση ότι η επίθεση συνδέεται με τις επικείμενες κινητοποιήσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου, υποστηρίζοντας: «Αυτές οι επιθέσεις δεν είναι τυχαίες. Δεν είναι τυχαίο που γίνονται λίγες ημέρες πριν το Πολυτεχνείο. Πιστεύουμε ότι είναι πολιτικά καθοδηγούμενες».
«Καταλαβαίνετε ότι όταν κάποιος επιτίθεται με τσεκούρια και λοστούς μιλάμε για σοβαρούς τραυματισμούς. Ένα παιδί έχει εγκαύματα από μολότοφ γιατί είχε αρπάξει φωτιά μέσα στην ίδια του την σχολή», ανέφερε.
Ο Κυριάκος Καλαϊτζίδης, μέλους του ΔΣ του φοιτητικού συλλόγου, είπε στο Orange Press πως «αυτό που έγινε σήμερα είναι τρομερό. Ήρθαν ομάδες κουκουλοφόρων με πρωτοφανή εξοπλισμό για να διαλύσουν μια συνέλευση».
Στο βίντεο ακούγονται ουρλιαχτά ενώ απεικονίζονται φωτιές και ένα άτομο που καίγεται και τρέχει. Στο βίντεο διακρίνονται επίσης άτομα που φορούν κράνη. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα, ενώ το υπουργείο Παιδείας, μέσω ανακοίνωσής του, ζήτησε εξηγήσεις από την Πρυτανεία.
Δείτε το βίντεο από την επίθεση:
Υπενθυμίζεται πως φοιτητές που ήταν παρόντες στην επίθεση περιέγραψαν στιγμές τρόμου, με έναν πρωτοετή να δέχεται μολότοφ και τους συμφοιτητές του να προσπαθούν να τον σώσουν με πυροσβεστήρα.
«Κυνήγησαν πρωτοετή και του πέταξαν μολότοφ, πήραν πυροσβεστήρα για να τον βοηθήσουν να μην καεί» ανέφερε μάρτυρας για την επίθεση μιλώντας στο protothema.gr. «Πέταξαν μολότοφ σε ένα παιδί, συμφοιτητή μας» ανέφερε άλλη μάρτυρας για το περιστατικό δείχνοντας στο βίντεο το μπουφάν του νεαρού θύματος που έχει γίνει στάχτη.
Φοιτήτρια στο Φυσικό που ήταν παρούσα περιέγραψε: «Ήρθαν κάποιοι και έριξαν μολότοφ, πέτυχαν έναν πρωτοετή στο πρόσωπο. Ήρθαν και με τσεκούρι και έριξαν μία σε ένα παιδί και του σκίστηκε το πόδι. Ευτυχώς δεν τον πέτυχαν καλά, γιατί μπορεί να έχανε το πόδι του. Γινόταν εκείνη τη στιγμή συνέλευση στο Μαθηματικό, το οποίο είναι στο ίδιο κτίριο με το δικό μας, στον ίδιο διάδρομο που κάνω μάθημα. Από ό,τι έχω καταλάβει, ήταν για να γίνει η κατάληψη για το Πολυτεχνείο. Κυνήγησαν πρωτοετή και του πέταξαν μολότοφ, πήραν πυροσβεστήρα για να τον βοηθήσουν να μην καεί». «Πέταξαν μολότοφ σε ένα παιδί, συμφοιτητή μας» ανέφερε άλλη μάρτυρας.
«Σήμερα είχαμε προγραμματισμένη γενική συνέλευση ενόψει του τριημέρου του Πολυτεχνείου. Κατά τη διάρκεια αυτής ακούσαμε φασαρία, βγήκαμε έξω από το αμφιθέατρο και είδαμε ομάδα δεκάδων ατόμων, περίπου 50, με καλυμμένα χαρακτηριστικά και εξοπλισμό να πραγματοποιούν επίθεση στους φοιτητές», ανέφερε η Ναταλία Λαμπρινιάδη, μέλος του ΔΣ του Φοιτητικού Συλλόγου της σχολής.
«Η επίθεση με τσεκούρι, λοστάρι και μολότοφ μέσα σε κλειστούς χώρους είναι μια επίθεση φασιστική. Υπάρχουν τραυματίες συμφοιτητές μας με σπασίματα στα άκρα από τα τσεκούρια και τα λοστάρια. Ένας συμφοιτητής μας, 18 χρονών, έπιασε φωτιά», πρόσθεσε.
Η ίδια εξέφρασε την εκτίμηση ότι η επίθεση συνδέεται με τις επικείμενες κινητοποιήσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου, υποστηρίζοντας: «Αυτές οι επιθέσεις δεν είναι τυχαίες. Δεν είναι τυχαίο που γίνονται λίγες ημέρες πριν το Πολυτεχνείο. Πιστεύουμε ότι είναι πολιτικά καθοδηγούμενες».
«Καταλαβαίνετε ότι όταν κάποιος επιτίθεται με τσεκούρια και λοστούς μιλάμε για σοβαρούς τραυματισμούς. Ένα παιδί έχει εγκαύματα από μολότοφ γιατί είχε αρπάξει φωτιά μέσα στην ίδια του την σχολή», ανέφερε.
Ο Κυριάκος Καλαϊτζίδης, μέλους του ΔΣ του φοιτητικού συλλόγου, είπε στο Orange Press πως «αυτό που έγινε σήμερα είναι τρομερό. Ήρθαν ομάδες κουκουλοφόρων με πρωτοφανή εξοπλισμό για να διαλύσουν μια συνέλευση».
Πώς εισέβαλαν στο ΠανεπιστήμιοΣύμφωνα με πηγές από το Πανεπιστήμιο, η συνέλευση των φοιτητών γίνονταν ενόψει των κινητοποιήσεων για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Εικάζεται ότι οι κουκουλοφόροι μπήκαν στο χώρο από ανοίγματα στη φύλαξη του χώρου, με το πλησιέστερο να βρίσκεται σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από το Μαθηματικό, μιας και πλέον απαγορεύεται η είσοδος οχημάτων στον χώρο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα