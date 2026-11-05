Γιώργος Περρής: Θέλω να πάω στη Eurovision με μπαλάντα, σε αυτό ειδικεύομαι
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Γιώργος Περρής Eurovision Κύπρος Eurovision 2027

Γιώργος Περρής: Θέλω να πάω στη Eurovision με μπαλάντα, σε αυτό ειδικεύομαι

Όταν έμαθα ότι θα εκπροσωπήσω την Κύπρο με άκουσε όλος ο Εθνικός Κήπος να ουρλιάζω, είπε ο τραγουδιστής

Γιώργος Περρής: Θέλω να πάω στη Eurovision με μπαλάντα, σε αυτό ειδικεύομαι
Γεωργία Κοτζιά
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Με μπαλάντα επιθυμεί να εκπροσωπήσει την Κύπρο στη φετινή Eurovision ο Γιώργος Περρής, καθώς σε αυτό «ειδικεύεται», όπως δήλωσε.

Ο τραγουδιστής μίλησε στο ΡΙΚ την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου μετά την ανακοίνωση για τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό, εξηγώντας πως είχε στείλει και την περασμένη χρονιά πρόταση και καθώς δεν επιλέχθηκε, δεν είχε υψηλές προσδοκίες αυτή τη φορά: «Είχαμε καταθέσει και πέρυσι πρόταση και είχα στεναχωρηθεί αρκετά. Φέτος, όταν μου είπαν από την εταιρεία μου ότι θα το κάνουν, εγώ αποφάσισα ότι δεν θα έχω καμία ελπίδα. Θα το αφήσω και ό,τι γίνει έγινε. Οπότε δεν είχα καμία προσδοκία. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που ήρθε αυτό και πολύ συγκινημένος και ανυπομονώ πραγματικά να εκπροσωπήσω την Κύπρο, που είναι το δεύτερό μου σπίτι εδώ και πάρα πολλά χρόνια», είπε.

«Τώρα έχουμε πολλή δουλειά. Εγώ έχω αρχίσει και έχω κάποιες ιδέες, έχω κάποια πράγματα στο κεφάλι μου, αλλά τώρα πρέπει να συγκεντρωθούμε και να πέσουμε με τα μούτρα», πρόσθεσε έπειτα ο Γιώργος Περρής και παραδέχτηκε πως, όπως και οι θαυμαστές του περιμένουν να ανέβει στη σκηνή και να τραγουδήσει μπαλάντα, το ίδιο περιμένει και εκείνος: «Και εγώ αυτό θέλω, γιατί αυτό είναι το στοιχείο μου. Σε αυτό "ειδικεύομαι". Είναι κάτι που αγαπώ πολύ. Αν βρεθεί η κατάλληλη μπαλάντα, με κάτι τέτοιο θα θέλω να πάω», δήλωσε.

Δείτε το βίντεο


Όταν ρωτήθηκε πώς αισθάνθηκε όταν έμαθε ότι επιλέχθηκε, ο τραγουδιστής εξομολογήθηκε: «Με βρήκε σε μια πολύ ωραία κατάσταση, σε μία βόλτα στον Εθνικό Κήπο στην Αθήνα. Νομίζω ότι με άκουσε όλος ο Εθνικός Κήπος εδώ πέρα να ουρλιάζω λίγο».
Γεωργία Κοτζιά
4 ΣΧΟΛΙΑ

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