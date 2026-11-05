Στη Βουλή ο Επίτροπος για το Κλίμα: «Η Ευρώπη πληρώνει φέτος 100 δισ. ευρώ παραπάνω για την ίδια ποσότητα καυσίμων»
Στη Βουλή ο Επίτροπος για το Κλίμα: «Η Ευρώπη πληρώνει φέτος 100 δισ. ευρώ παραπάνω για την ίδια ποσότητα καυσίμων»
Ταχύτερο εξηλεκτρισμό και συμφωνία για το ETS μέχρι τον Δεκέμβριο ζήτησε ο Βόπκε Χούκστρα - «Πράσινη μετάβαση χωρίς την κοινωνία δεν έχει νόημα» τόνισε ο Σταύρος Παπασταύρου
Περίπου 100 δισ. ευρώ περισσότερα από πέρυσι πληρώνει φέτος η ΕΕ για την ίδια ποσότητα καυσίμων, είπε στη Βουλή ο Ευρωπαίος Επίτροπος, αρμόδιος για το Κλίμα Βόπκε Χούκστρα, που πραγματοποιεί επίσκεψη στη χώρα μας, ενόψει και τις COP31 στην Αττάλεια.
Ο κ. Χούκστρα ανέφερε ότι η ΕΕ εισάγει περίπου το 80% του αερίου και το 90% του πετρελαίου που καταναλώνει σε συνθήκες γεωπολιτικής αναταραχής. Μιλώντας στην κοινή συνεδρίαση επιτροπών της Βουλής, τόνισε ότι κλίμα, ανταγωνιστικότητα και ανεξαρτησία, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από κοινού.
Ιδιαίτερη έμφαση έθεσε στην ανάγκη ταχύτερου εξηλεκτρισμού, με περισσότερη αιολική και ηλιακή ευρωπαϊκή ενέργεια, διασυνδέσεις μεταξύ των κρατών, αποθήκευση και τεχνολογίες. Εξήγησε ότι θα πρέπει «να διασφαλίσουμε το Made in Europe. Οι αντλίες θερμότητας θα πρέπει να κατασκευάζονται στην Ευρώπη. Γιατί θα έχουμε κι άλλο πρόβλημα εξάρτησης, χωρίς να δρέπουμε τα οφέλη».
Ο κ. Χούκστρα ανέφερε ότι θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία των κρατών μελών για την αναθεώρηση του ETS (Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της ΕΕ) μέχρι τον Δεκέμβριο, επί ιρλανδικής προεδρίας.
Για τις πυρκαγιές, ο Ευρωπαίος Επίτροπος ζήτησε περισσότερη δράση «λογοδοσία σε κυβερνητικό επίπεδο» και μεγαλύτερη ασφαλιστική κάλυψη. Όπως εξήγησε, τα 3/4 των Ευρωπαίων δεν είναι ασφαλισμένοι έναντι τέτοιων καταστροφών.
Για την COP31, που θα πραγματοποιηθεί στην Αττάλεια της Τουρκίας το διάστημα 9-20 Νοεμβρίου, 2026 προανήγγειλε πιέσεις της ΕΕ για φιλόδοξη κλιματική δράση αφού οι περισσότερες εκπομπές προέρχονται από χώρες εκτός ΕΕ. «Η κρίση δεν κάνει διακρίσεις», ανέφερε, θέτοντας ως ζητούμενο την ενιαία στάση των 27 κρατών - μελών.
Στη δευτερολογία του, ο Επίτροπος έθεσε ως στόχο την εξάλειψη των ορυκτών καυσίμων και την αντικατάσταση τους από κάτι πιο καθαρό και οικονομικό. «Ύψιστη προτεραιότητα είναι να συμβαδίσουν η ανταγωνιστικότητα και το κλίμα. Η Ευρώπη πρέπει να παράγει περισσότερη καθαρή ενέργεια σε χαμηλότερες τιμές», είπε.
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ανέφερε ότι οι κλιματικοί στόχοι θα πρέπει να συμβαδίζουν με την κοινωνική συνοχή και την ανταγωνιστικότητα. Η Ελλάδα, με την Ιταλία και την Πολωνία, πέτυχε πέρυσι συμβιβασμό, ώστε το ETS2 (σ.σ. το νέο σύστημα εμπορίας εκπομπών για τα καύσιμα κτιρίων και οδικών μεταφορών) να ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2028.
Επικαλούμενος την «κλιμάκωση τιμών και τη γεωπολιτική καταιγίδα», o κ. Παπασταύρου υποστήριξε ότι η εφαρμογή του ETS2 θα ήταν επαχθής.«Πράσινη μετάβαση χωρίς την κοινωνία δεν έχει νόημα», τόνισε, διευκρινίζοντας ότι η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που κατέθεσαν λεπτομερές σχέδιο στο Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα, με στόχο την προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών.
Ο κ. Παπασταύρου ευχαρίστησε τον Επίτροπο για τη στάση του στο ζήτημα της Κύπρου, όταν η Τουρκία που φιλοξενεί τη διάσκεψη προσπάθησε να την αποκλείσει από την COP31. «Ο κ. Χούκστρα είχε πει ότι θα συμμετέχουν “και οι 27 ή κανένας”», με αποτέλεσμα η πρόσκληση να απευθυνθεί σε όλα τα κράτη μέλη. Κάλεσε μάλιστα, σε εγρήγορση, προκσιμένου να αποφευχθεί νέα πρόκληση.
Ο κ. Χούκστρα ανέφερε ότι η ΕΕ εισάγει περίπου το 80% του αερίου και το 90% του πετρελαίου που καταναλώνει σε συνθήκες γεωπολιτικής αναταραχής. Μιλώντας στην κοινή συνεδρίαση επιτροπών της Βουλής, τόνισε ότι κλίμα, ανταγωνιστικότητα και ανεξαρτησία, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από κοινού.
Ιδιαίτερη έμφαση έθεσε στην ανάγκη ταχύτερου εξηλεκτρισμού, με περισσότερη αιολική και ηλιακή ευρωπαϊκή ενέργεια, διασυνδέσεις μεταξύ των κρατών, αποθήκευση και τεχνολογίες. Εξήγησε ότι θα πρέπει «να διασφαλίσουμε το Made in Europe. Οι αντλίες θερμότητας θα πρέπει να κατασκευάζονται στην Ευρώπη. Γιατί θα έχουμε κι άλλο πρόβλημα εξάρτησης, χωρίς να δρέπουμε τα οφέλη».
Ο κ. Χούκστρα ανέφερε ότι θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία των κρατών μελών για την αναθεώρηση του ETS (Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της ΕΕ) μέχρι τον Δεκέμβριο, επί ιρλανδικής προεδρίας.
Για τις πυρκαγιές, ο Ευρωπαίος Επίτροπος ζήτησε περισσότερη δράση «λογοδοσία σε κυβερνητικό επίπεδο» και μεγαλύτερη ασφαλιστική κάλυψη. Όπως εξήγησε, τα 3/4 των Ευρωπαίων δεν είναι ασφαλισμένοι έναντι τέτοιων καταστροφών.
Για την COP31, που θα πραγματοποιηθεί στην Αττάλεια της Τουρκίας το διάστημα 9-20 Νοεμβρίου, 2026 προανήγγειλε πιέσεις της ΕΕ για φιλόδοξη κλιματική δράση αφού οι περισσότερες εκπομπές προέρχονται από χώρες εκτός ΕΕ. «Η κρίση δεν κάνει διακρίσεις», ανέφερε, θέτοντας ως ζητούμενο την ενιαία στάση των 27 κρατών - μελών.
Στη δευτερολογία του, ο Επίτροπος έθεσε ως στόχο την εξάλειψη των ορυκτών καυσίμων και την αντικατάσταση τους από κάτι πιο καθαρό και οικονομικό. «Ύψιστη προτεραιότητα είναι να συμβαδίσουν η ανταγωνιστικότητα και το κλίμα. Η Ευρώπη πρέπει να παράγει περισσότερη καθαρή ενέργεια σε χαμηλότερες τιμές», είπε.
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ανέφερε ότι οι κλιματικοί στόχοι θα πρέπει να συμβαδίζουν με την κοινωνική συνοχή και την ανταγωνιστικότητα. Η Ελλάδα, με την Ιταλία και την Πολωνία, πέτυχε πέρυσι συμβιβασμό, ώστε το ETS2 (σ.σ. το νέο σύστημα εμπορίας εκπομπών για τα καύσιμα κτιρίων και οδικών μεταφορών) να ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2028.
Παπασταύρου: Πράσινη μετάβαση χωρίς την κοινωνία δεν έχει νόημα
Επικαλούμενος την «κλιμάκωση τιμών και τη γεωπολιτική καταιγίδα», o κ. Παπασταύρου υποστήριξε ότι η εφαρμογή του ETS2 θα ήταν επαχθής.«Πράσινη μετάβαση χωρίς την κοινωνία δεν έχει νόημα», τόνισε, διευκρινίζοντας ότι η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που κατέθεσαν λεπτομερές σχέδιο στο Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα, με στόχο την προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών.
Ο κ. Παπασταύρου ευχαρίστησε τον Επίτροπο για τη στάση του στο ζήτημα της Κύπρου, όταν η Τουρκία που φιλοξενεί τη διάσκεψη προσπάθησε να την αποκλείσει από την COP31. «Ο κ. Χούκστρα είχε πει ότι θα συμμετέχουν “και οι 27 ή κανένας”», με αποτέλεσμα η πρόσκληση να απευθυνθεί σε όλα τα κράτη μέλη. Κάλεσε μάλιστα, σε εγρήγορση, προκσιμένου να αποφευχθεί νέα πρόκληση.
Στο κλείσιμο της ομιλίας του, ο κ. Παπασταύρου επισήμανε ότι από τα 77 έργα που ανακοίνωσε η Κομισιόν ότι θα λάβουν συνολικές επιχορηγήσεις 3,4 δισ ευρώ από το Ταμείο Καινοτομίας, τα 4 είναι ελληνικών εταιρειών, με αντικείμενο πλωτά αιολικά πάρκα, απανθράκωση στο τσιμέντο και νέες μπαταρίες.
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