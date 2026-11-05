Στη Βουλή ο Επίτροπος για το Κλίμα: «Η Ευρώπη πληρώνει φέτος 100 δισ. ευρώ παραπάνω για την ίδια ποσότητα καυσίμων»

Ταχύτερο εξηλεκτρισμό και συμφωνία για το ETS μέχρι τον Δεκέμβριο ζήτησε ο Βόπκε Χούκστρα - «Πράσινη μετάβαση χωρίς την κοινωνία δεν έχει νόημα» τόνισε ο Σταύρος Παπασταύρου