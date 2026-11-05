Met Gala 2027: Ανακοινώθηκε το νέο θέμα μετά την ακύρωση της έκθεσης για τον Τζον Γκαλιάνο

Το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης είχε ακυρώσει τη μεγάλη αναδρομική έκθεση «John Galliano: Horizons» μετά τις αντιδράσεις λόγω των αντισημιτικών δηλώσεων του σχεδιαστή μόδας





Η Vogue ανακοίνωσε ότι το νέο θέμα θα είναι «extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday» («Το εξαιρετικό μέσα στο συνηθισμένο: Η μόδα και η ποιητική της καθημερινότητας»). Την επιμέλεια της έκθεσης θα αναλάβει ο επικεφαλής επιμελητής Άντριου Μπόλτον, σε συνεργασία με τη Στέφανι Κράμερ και την Έμιλι Μουσάμπεν. Μετά το Met Gala, που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Μαΐου, η έκθεση θα ανοίξει για το κοινό στις 9 Μαΐου 2027 και θα διαρκέσει έως τις 9 Ιανουαρίου 2028.







Αρχικά, θα διερευνά πώς οι σχεδιαστές μόδας έχουν επανεφεύρει και αναβαθμίσει κλασικά, καθημερινά ενδύματα, μετατρέποντάς τα σε δημιουργίες αντάξιες της πασαρέλας. Στη συνέχεια, θα αναδεικνύει πώς απλά, ακόμη και «αναλώσιμα» υλικά, όπως το χαρτί, το αλουμίνιο και το πλαστικό, μπορούν να μεταμορφωθούν σε έργα τέχνης που φοριούνται.



«Ήταν πραγματικά σημαντικό να δημιουργήσουμε μια έκθεση που δεν θα ήταν απλώς μια παρουσίαση αριστουργημάτων ή κάτι που θα μπορούσαμε να υλοποιήσουμε σχετικά εύκολα», ανέφερε ο Μπόλτον. «Αυτό είχε ιδιαίτερη σημασία για μένα: να καταλήξουμε σε μια ιδέα που δεν θα αποτελούσε απλώς υποκατάστατο της προηγούμενης. Και έπρεπε να έχει κάποια ουσιαστική σύνδεση με τη σύγχρονη εποχή», πρόσθεσε.



Σε εκτενέστερο δημοσίευμα της Vogue, ο Μπόλτον παραδέχτηκε ότι δεν διέθετε «εναλλακτικό σχέδιο», εξηγώντας ωστόσο ότι ήθελε η νέα έκθεση «να είναι εξίσου απαιτητική, προκλητική και όμορφη με εκείνη που θα ήταν αφιερωμένη στον Τζον».



Η ακύρωση της έκθεσης για τον Τζον Γκαλιάνο Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, το μουσείο και ο Τζον Γκαλιάνο ανακοίνωσαν από κοινού την απόφαση να μην προχωρήσουν στην αρχικά προγραμματισμένη έκθεση του 2027. Στις 31 Ιουλίου είχε ανακοινωθεί ότι η ανοιξιάτικη έκθεση θα είχε τίτλο «John Galliano: Horizons» και θα ήταν αφιερωμένη στο έργο του διάσημου σχεδιαστή.



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Ο Γκαλιάνο ξεκίνησε την καριέρα του στον οίκο Givenchy το 1995, προτού αναλάβει τη θέση του δημιουργικού διευθυντή του Dior, την οποία διατήρησε από το 1997 έως το 2011. Από το 2014 έως το 2024 διετέλεσε δημιουργικός διευθυντής του παρισινού οίκου Maison Margiela.



Η ανακοίνωση της έκθεσης προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, εξαιτίας των παλαιότερων περιστατικών στα οποία είχε εμπλακεί ο σχεδιαστής. Ο Γκαλιάνο υπήρξε ένα από τα πιο επιδραστικά ονόματα και τους σημαντικότερους δημιουργούς της υψηλής ραπτικής κατά τη δεκαετία του 1990 και τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Ωστόσο, το 2011 η καριέρα του κλονίστηκε σοβαρά, έπειτα από μια σειρά αντισημιτικών και ρατσιστικών περιστατικών.



Ανάμεσά τους ήταν και το διαβόητο βίντεο από εστιατόριο στο Παρίσι, στο οποίο εμφανιζόταν να δηλώνει την αγάπη του για τον Χίτλερ. Μετά τα επανειλημμένα ξεσπάσματά του, ο Γκαλιάνο κρίθηκε ένοχος για δύο εγκλήματα μίσους στο Παρίσι και του επιβλήθηκε πρόστιμο που αντιστοιχούσε σε 8.500 δολάρια.



Το Ινστιτούτο Κοστουμιού του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε τη νέα του έκθεση για την άνοιξη του 2027, καθώς και το θέμα του Met Gala , μετά την ακύρωση της αναδρομικής έκθεσης για τον Τζον Γκαλιάνο Η Vogue ανακοίνωσε ότι το νέο θέμα θα είναι «extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday» («Το εξαιρετικό μέσα στο συνηθισμένο: Η μόδα και η ποιητική της καθημερινότητας»). Την επιμέλεια της έκθεσης θα αναλάβει ο επικεφαλής επιμελητής Άντριου Μπόλτον, σε συνεργασία με τη Στέφανι Κράμερ και την Έμιλι Μουσάμπεν. Μετά το Met Gala, που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Μαΐου, η έκθεση θα ανοίξει για το κοινό στις 9 Μαΐου 2027 και θα διαρκέσει έως τις 9 Ιανουαρίου 2028.Σύμφωνα με το περιοδικό, η έκθεση «θα είναι αφιερωμένη στην παραγνωρισμένη ομορφιά και γοητεία των καθημερινών ενδυμάτων, όπως τα μπλουζάκια και τα τζιν, αλλά και τα αδιάβροχα, οι φούτερ μπλούζες, τα φουσκωτά μπουφάν και πολλά ακόμη». Όπως αναφέρεται στην περιγραφή της, η έκθεση «θα προσκαλεί τους επισκέπτες να δουν την καθημερινότητα με μια νέα ματιά», εξηγεί ο Μπόλτον, προσεγγίζοντας το θέμα από δύο διαφορετικές οπτικές.Αρχικά, θα διερευνά πώς οι σχεδιαστές μόδας έχουν επανεφεύρει και αναβαθμίσει κλασικά, καθημερινά ενδύματα, μετατρέποντάς τα σε δημιουργίες αντάξιες της πασαρέλας. Στη συνέχεια, θα αναδεικνύει πώς απλά, ακόμη και «αναλώσιμα» υλικά, όπως το χαρτί, το αλουμίνιο και το πλαστικό, μπορούν να μεταμορφωθούν σε έργα τέχνης που φοριούνται.«Ήταν πραγματικά σημαντικό να δημιουργήσουμε μια έκθεση που δεν θα ήταν απλώς μια παρουσίαση αριστουργημάτων ή κάτι που θα μπορούσαμε να υλοποιήσουμε σχετικά εύκολα», ανέφερε ο Μπόλτον. «Αυτό είχε ιδιαίτερη σημασία για μένα: να καταλήξουμε σε μια ιδέα που δεν θα αποτελούσε απλώς υποκατάστατο της προηγούμενης. Και έπρεπε να έχει κάποια ουσιαστική σύνδεση με τη σύγχρονη εποχή», πρόσθεσε.Σε εκτενέστερο δημοσίευμα της Vogue, ο Μπόλτον παραδέχτηκε ότι δεν διέθετε «εναλλακτικό σχέδιο», εξηγώντας ωστόσο ότι ήθελε η νέα έκθεση «να είναι εξίσου απαιτητική, προκλητική και όμορφη με εκείνη που θα ήταν αφιερωμένη στον Τζον».Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, το μουσείο και ο Τζον Γκαλιάνο ανακοίνωσαν από κοινού την απόφαση να μην προχωρήσουν στην αρχικά προγραμματισμένη έκθεση του 2027. Στις 31 Ιουλίου είχε ανακοινωθεί ότι η ανοιξιάτικη έκθεση θα είχε τίτλο «John Galliano: Horizons» και θα ήταν αφιερωμένη στο έργο του διάσημου σχεδιαστή.Θα επρόκειτο μόλις για την τρίτη φορά στην ιστορία του θεσμού που μια έκθεση θα επικεντρωνόταν σε εν ζωή σχεδιαστή μόδας. Η πρώτη ήταν αφιερωμένη στον Ιβ Σεν Λοράν το 1983 και η δεύτερη στη Ρέι Καβακούμπο του οίκου Comme des Garçons το 2017.Ο Γκαλιάνο ξεκίνησε την καριέρα του στον οίκο Givenchy το 1995, προτού αναλάβει τη θέση του δημιουργικού διευθυντή του Dior, την οποία διατήρησε από το 1997 έως το 2011. Από το 2014 έως το 2024 διετέλεσε δημιουργικός διευθυντής του παρισινού οίκου Maison Margiela.Η ανακοίνωση της έκθεσης προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, εξαιτίας των παλαιότερων περιστατικών στα οποία είχε εμπλακεί ο σχεδιαστής. Ο Γκαλιάνο υπήρξε ένα από τα πιο επιδραστικά ονόματα και τους σημαντικότερους δημιουργούς της υψηλής ραπτικής κατά τη δεκαετία του 1990 και τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Ωστόσο, το 2011 η καριέρα του κλονίστηκε σοβαρά, έπειτα από μια σειρά αντισημιτικών και ρατσιστικών περιστατικών.Ανάμεσά τους ήταν και το διαβόητο βίντεο από εστιατόριο στο Παρίσι, στο οποίο εμφανιζόταν να δηλώνει την αγάπη του για τον Χίτλερ. Μετά τα επανειλημμένα ξεσπάσματά του, ο Γκαλιάνο κρίθηκε ένοχος για δύο εγκλήματα μίσους στο Παρίσι και του επιβλήθηκε πρόστιμο που αντιστοιχούσε σε 8.500 δολάρια.

Στο ντοκιμαντέρ του Κέβιν Μακντόναλντ «High & Low — John Galliano», που κυκλοφόρησε το 2024 και περιλαμβάνει πλάνα από τα δύο περιστατικά, ο σχεδιαστής παραδέχεται: «Ήταν κάτι αηδιαστικό, κάτι αποκρουστικό αυτό που έκανα. Ήταν απλώς φρικτό».



Αναλογιζόμενος όσα συνέβησαν, ο σχεδιαστής, ο οποίος γεννήθηκε στο Γιβραλτάρ, βρετανικό υπερπόντιο έδαφος, προσθέτει: «Μπορώ να πω ότι δεν είμαι ρατσιστής, αλλά κάθε μέρα συνειδητοποιείς ότι όλοι μας είμαστε λίγο. Πρέπει, όμως, να αποβάλουμε αυτές τις αντιλήψεις και να συμπαθούμε τους μετανάστες. Είμαι κι εγώ ένας από αυτούς. Ήμουν κι εγώ».



Η δήλωση του Τζον Γκαλιάνο και η αντίδραση της Άννας Γουίντουρ Ο Γκαλιάνο δήλωσε σχετικά με την απόφασή του να ακυρωθεί η έκθεση: «Έπειτα από πολλή σκέψη και συζητήσεις με το Met και όλους τους εμπλεκόμενους, αποφάσισα, με μεγάλη θλίψη, ότι το καλύτερο είναι να μην πραγματοποιηθεί η έκθεση αυτή τη χρονική στιγμή».



Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Εξακολουθώ να αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για τον πόνο που προκάλεσαν τα λόγια μου στο παρελθόν, ιδιαίτερα για την οδύνη που προξένησα στην εβραϊκή και την ασιατική κοινότητα, και παραμένω βαθιά μετανιωμένος γι' αυτό. Κατανοώ ότι η ουσιαστική εξιλέωση δεν επιτυγχάνεται μέσα από μια έκθεση, την αναγνώριση ενός θεσμού ή μια μεμονωμένη δημόσια χειρονομία. Είναι μια διαρκής ευθύνη, η οποία αποδεικνύεται μέσα από την προθυμία να ακούς, να μαθαίνεις και μέσα από τη συμπεριφορά σου με την πάροδο του χρόνου».



Από την πλευρά της, η Άννα Γουίντουρ ανέφερε σε δήλωσή της: «Η απόφαση του Τζον να ζητήσει από το μουσείο να αναβάλει την έκθεση που θα ήταν αφιερωμένη στο έργο του είναι πολύ γενναία και δείχνει τον χαρακτήρα του. Πιστεύω ότι είναι η σωστή απόφαση και τόσο ο ίδιος όσο και το μουσείο έχουν την πλήρη υποστήριξή μου».