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Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση δύο ετών σε 37χρονο που χτύπησε τη σύζυγό του με μπουκάλι μετά από καβγά για ένα live στο TikTok
Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση δύο ετών σε 37χρονο που χτύπησε τη σύζυγό του με μπουκάλι μετά από καβγά για ένα live στο TikTok
Καταθέτοντας στο δικαστήριο, η γυναίκα επιχείρησε να ανακαλέσει όσα ανέφερε προανακριτικά, υποστηρίζοντας ότι τραυματίστηκε όταν έπεσε στο μπάνιο του σπιτιού μόνη της
Στη φυλακή κατέληξε ένας 37χρονος Ρομά, που κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε τη σύζυγό του στη Θεσσαλονίκη, μετά από έντονο καβγά ο οποίος ξεκίνησε με αφορμή μια ζωντανή μετάδοση στην πλατφόρμα του TikTok.
Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο για επικίνδυνη ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή απειλή, με το δικαστήριο να του επιβάλλει συνολική ποινή φυλάκισης δύο ετών και τριών μηνών. Στον άνδρα δεν αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό, ενώ αποφασίστηκε η έφεσή του να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεση της ποινής και έτσι πήρε τον δρόμο για τη φυλακή.
Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η γυναίκα στους αστυνομικούς, όλα συνέβησαν το βράδυ της περασμένης Δευτέρας, μετά από σκηνή ζηλοτυπίας και καβγά που είχε με τον κατηγορούμενο. Η ίδια περιέγραψε προανακριτικά ότι τη χτύπησε με ένα μπουκάλι μπίρας στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να μεταβεί στο νοσοκομείο, ενώ εκτόξευσε και απειλές κατά της ζωής της. Μάλιστα, όπως είχε πει, δεν ήταν η πρώτη φορά που τον κατήγγειλε για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
Καταθέτοντας στο δικαστήριο, η παθούσα επιχείρησε να ανακαλέσει όσα ανέφερε προανακριτικά, υποστηρίζοντας ότι τραυματίστηκε όταν έπεσε στο μπάνιο του σπιτιού μόνη της.
«Όλα έγιναν για μια live μετάδοση στο TikTok» είπε αρχικά και περιέγραψε: «Έγινε για το TikTok, καθώς δεν θέλω να κάνει ζωντανή μετάδοση και ζήλεψα. Μαλώσαμε και όταν πήγα στο μπάνιο από τα νεύρα μου, γλίστρησα και έπεσα. Έτσι τραυματίστηκα, δεν είναι αλήθεια ότι με χτύπησε».
Σε ερωτήσεις της έδρας του δικαστηρίου, η γυναίκα απάντησε λέγοντας πως «δεν ήξερα τι έλεγα από τα νεύρα μου την ώρα που κατέθετα στην αστυνομία. Πήγα στο μαγαζί να πάρω δύο μπίρες που μου ζήτησε και όταν γύρισα σπίτι τον είδα να κάνει live μετάδοση και έτσι με έπιασαν τα νεύρα μου. Ύστερα πήγα να κάνω μπάνιο και δεν ξέρω πώς γλίστρησα, αλλά έπεσα και χτύπησα. Δεν με χτύπησε αυτός», υποστήριξε.
Στην απολογία του ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι η σύζυγός του πήγε στο μαγαζί για να αγοράσει μπίρες και τότε ο ίδιος πραγματοποίησε μια κλήση στο Viber. «Αυτή άκουσε ότι μιλάω και άρχισε να φωνάζει ότι πάλι μεταδίδω. Όταν μπήκε στο μπάνιο, άκουσα ένα "μπαμ". Τρόμαξα, κατάλαβα ότι κάτι έγινε. Δεν ήθελε να την πάω στο νοσοκομείο, αλλά πήγα και την πήρα στις 11 το βράδυ», είπε.
«Ήταν πεσμένη με τη μούρη όταν μπήκα στο μπάνιο. Τρελάθηκα. Δεν ξέρω πώς χτύπησε πίσω. Υπήρχε η ζήλια για το TikTok, αλλά δεν ανταλλάξαμε ούτε βαριά κουβέντα», είπε.
Την ενοχή του κατηγορουμένου πρότεινε και η εισαγγελέας της έδρας, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι οι καταγγελλόμενες πράξεις αποδεικνύονται από την πρώτη κατάθεση της παθούσας στην αστυνομία, τις φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, αλλά και τις άλλες καταγγελίες για παρόμοιες πράξεις που έχουν γίνει σε βάρος του κατηγορουμένου.
Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο για επικίνδυνη ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή απειλή, με το δικαστήριο να του επιβάλλει συνολική ποινή φυλάκισης δύο ετών και τριών μηνών. Στον άνδρα δεν αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό, ενώ αποφασίστηκε η έφεσή του να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεση της ποινής και έτσι πήρε τον δρόμο για τη φυλακή.
Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η γυναίκα στους αστυνομικούς, όλα συνέβησαν το βράδυ της περασμένης Δευτέρας, μετά από σκηνή ζηλοτυπίας και καβγά που είχε με τον κατηγορούμενο. Η ίδια περιέγραψε προανακριτικά ότι τη χτύπησε με ένα μπουκάλι μπίρας στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να μεταβεί στο νοσοκομείο, ενώ εκτόξευσε και απειλές κατά της ζωής της. Μάλιστα, όπως είχε πει, δεν ήταν η πρώτη φορά που τον κατήγγειλε για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
Καταθέτοντας στο δικαστήριο, η παθούσα επιχείρησε να ανακαλέσει όσα ανέφερε προανακριτικά, υποστηρίζοντας ότι τραυματίστηκε όταν έπεσε στο μπάνιο του σπιτιού μόνη της.
«Όλα έγιναν για μια live μετάδοση στο TikTok» είπε αρχικά και περιέγραψε: «Έγινε για το TikTok, καθώς δεν θέλω να κάνει ζωντανή μετάδοση και ζήλεψα. Μαλώσαμε και όταν πήγα στο μπάνιο από τα νεύρα μου, γλίστρησα και έπεσα. Έτσι τραυματίστηκα, δεν είναι αλήθεια ότι με χτύπησε».
Σε ερωτήσεις της έδρας του δικαστηρίου, η γυναίκα απάντησε λέγοντας πως «δεν ήξερα τι έλεγα από τα νεύρα μου την ώρα που κατέθετα στην αστυνομία. Πήγα στο μαγαζί να πάρω δύο μπίρες που μου ζήτησε και όταν γύρισα σπίτι τον είδα να κάνει live μετάδοση και έτσι με έπιασαν τα νεύρα μου. Ύστερα πήγα να κάνω μπάνιο και δεν ξέρω πώς γλίστρησα, αλλά έπεσα και χτύπησα. Δεν με χτύπησε αυτός», υποστήριξε.
Στην απολογία του ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι η σύζυγός του πήγε στο μαγαζί για να αγοράσει μπίρες και τότε ο ίδιος πραγματοποίησε μια κλήση στο Viber. «Αυτή άκουσε ότι μιλάω και άρχισε να φωνάζει ότι πάλι μεταδίδω. Όταν μπήκε στο μπάνιο, άκουσα ένα "μπαμ". Τρόμαξα, κατάλαβα ότι κάτι έγινε. Δεν ήθελε να την πάω στο νοσοκομείο, αλλά πήγα και την πήρα στις 11 το βράδυ», είπε.
«Ήταν πεσμένη με τη μούρη όταν μπήκα στο μπάνιο. Τρελάθηκα. Δεν ξέρω πώς χτύπησε πίσω. Υπήρχε η ζήλια για το TikTok, αλλά δεν ανταλλάξαμε ούτε βαριά κουβέντα», είπε.
Την ενοχή του κατηγορουμένου πρότεινε και η εισαγγελέας της έδρας, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι οι καταγγελλόμενες πράξεις αποδεικνύονται από την πρώτη κατάθεση της παθούσας στην αστυνομία, τις φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, αλλά και τις άλλες καταγγελίες για παρόμοιες πράξεις που έχουν γίνει σε βάρος του κατηγορουμένου.
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