Έλντα Πανοπούλου: Δεν παριστάνω τη σεμνή και την ταπεινή, μου αρέσει να με αγαπάει ο κόσμος - Τι είπε για την απουσία της από την τηλεόραση

«Αγαπώ πάρα πολύ να είμαι ηθοποιός, αλλά αυτό δεν είναι πάνω ούτε από τις ανθρώπινες σχέσεις μου, ούτε από τους ανθρώπους που αγαπώ, ούτε από τα παιδιά που ήθελα να στηρίξω», εξήγησε