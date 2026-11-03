Έλντα Πανοπούλου: Δεν παριστάνω τη σεμνή και την ταπεινή, μου αρέσει να με αγαπάει ο κόσμος - Τι είπε για την απουσία της από την τηλεόραση
Έλντα Πανοπούλου: Δεν παριστάνω τη σεμνή και την ταπεινή, μου αρέσει να με αγαπάει ο κόσμος - Τι είπε για την απουσία της από την τηλεόραση
«Αγαπώ πάρα πολύ να είμαι ηθοποιός, αλλά αυτό δεν είναι πάνω ούτε από τις ανθρώπινες σχέσεις μου, ούτε από τους ανθρώπους που αγαπώ, ούτε από τα παιδιά που ήθελα να στηρίξω», εξήγησε
Την αγάπη και την αποδοχή του κόσμου παραδέχτηκε πως απολαμβάνει η Έλντα Πανοπούλου, απαντώντας παράλληλα για την απουσία της από την τηλεόραση τα τελευταία χρόνια.
Η ηθοποιός, μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, με αφορμή την επιστροφή της στο θέατρο, εξήγησε αρχικά πως έχει ανάγκη να επικοινωνεί με τον κόσμο: «Έχουμε την ανάγκη να επικοινωνούμε με τον κόσμο. Δεν παριστάνω ούτε τη σεμνή, ούτε την ταπεινή. Μου αρέσει να με αγαπάει ο κόσμος», είπε χαρακτηριστικά.
Παρόλα αυτά, η Έλντα Πανοπούλου τόνισε πως δεν γνωρίζει γιατί απέχει από την τηλεόραση: «Δεν ξέρω να απαντήσω γιατί έχω χαθεί από την τηλεόραση. Αυτό που ξέρω είναι ότι εγώ την αγαπώ πολύ την τηλεόραση, της οφείλω σχεδόν τα πάντα, σχεδόν τα πάντα. Στον Δαλιανίδη οφείλω το όνομά μου. Αγαπώ πάρα πολύ να είμαι ηθοποιός, αλλά αυτό δεν είναι πάνω ούτε από τις ανθρώπινες σχέσεις μου, ούτε από τους ανθρώπους που αγαπώ, ούτε από τα παιδιά που ήθελα να στηρίξω. Επίσης, έχω μεγαλώσει και θέλω να συνεργάζομαι με ανθρώπους που μιλάνε στην ψυχή μου και μιλάμε και την ίδια γλώσσα και επικοινωνούμε», ανέφερε.
Δείτε το βίντεο
Η ηθοποιός επισήμανε πως είναι ανοιχτή σε προτάσεις: «Αν έρθει ένας παραγωγός και ένας σκηνοθέτης που θα μου πει “Κοιτάξτε, κυρία Πανοπούλου, εμείς εδώ όλοι θα μαθαίνουμε λόγια και θα μιλάμε ο ένας στον άλλον κοιτάζοντάς του τα μάτια”, με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση και με πολύ μεγάλη χαρά θα πάω και θα συμμετέχω».
Σχολιάζοντας τις πρωινές εκπομπές και τον τρόπο που έχουν διαμορφωθεί, η Έλντα Πανοπούλου δήλωσε: «Όταν εγώ ξεκίνησα να κάνω πρωινό και είχα καλεσμένο τον Γιάννη Πάριο, θα πω εγώ ότι θα μιλήσει ο Γιάννης Πάριος δώδεκα λεπτά; Μήπως έχουν μπερδευτεί πολύ; Αυτό είναι που με προβληματίζει εμένα. Θα μου πεις, τα παλιά τα χρόνια δεν ενδιαφερόταν ένας δημοσιογράφος για το πώς κοιμήθηκες, πώς έφαγες, με ποιον βγήκες, με ποιον κυκλοφόρησες, ποιος είναι ο άντρας σου, πότε θα χωρίσεις, πότε χώρισες, ποιος είναι ο επόμενος; Ενδιαφέρονταν, αλλά ήταν όλα λίγο πιο ευγενικά».
Κλείνοντας, μίλησε για τις δικαστικές υποθέσεις και τις διαμάχες ανάμεσα στους ηθοποιούς, με την Έλντα Πανοπούλου να σημειώνει πως κάθε άνθρωπος μπορεί να αντιληφθεί ποια είναι η αλήθεια εάν παρακολουθήσει με προσοχή πώς μιλάει και πώς συμπεριφέρεται κάθε πρόσωπο του χώρου στις συνεντεύξεις του: «Εγώ έχω να πω μόνο το εξής στο κοινό. Όταν βλέπουμε έναν καλλιτέχνη και τον αγαπούμε, καλό είναι και να τον προσέχουμε όταν δίνει μια συνέντευξη, όταν μιλάει για τον εαυτό του, όταν μιλάει για τους ανθρώπους του, για τους φίλους του. Αν θέλουμε να δούμε, βλέπουμε. Και μέσα στους ηθοποιούς υπάρχουν εξαιρετικά πλάσματα και υπάρχουν και πλάσματα λιγότερο εξαιρετικά και πλάσματα άθλια».
Η ηθοποιός, μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, με αφορμή την επιστροφή της στο θέατρο, εξήγησε αρχικά πως έχει ανάγκη να επικοινωνεί με τον κόσμο: «Έχουμε την ανάγκη να επικοινωνούμε με τον κόσμο. Δεν παριστάνω ούτε τη σεμνή, ούτε την ταπεινή. Μου αρέσει να με αγαπάει ο κόσμος», είπε χαρακτηριστικά.
Παρόλα αυτά, η Έλντα Πανοπούλου τόνισε πως δεν γνωρίζει γιατί απέχει από την τηλεόραση: «Δεν ξέρω να απαντήσω γιατί έχω χαθεί από την τηλεόραση. Αυτό που ξέρω είναι ότι εγώ την αγαπώ πολύ την τηλεόραση, της οφείλω σχεδόν τα πάντα, σχεδόν τα πάντα. Στον Δαλιανίδη οφείλω το όνομά μου. Αγαπώ πάρα πολύ να είμαι ηθοποιός, αλλά αυτό δεν είναι πάνω ούτε από τις ανθρώπινες σχέσεις μου, ούτε από τους ανθρώπους που αγαπώ, ούτε από τα παιδιά που ήθελα να στηρίξω. Επίσης, έχω μεγαλώσει και θέλω να συνεργάζομαι με ανθρώπους που μιλάνε στην ψυχή μου και μιλάμε και την ίδια γλώσσα και επικοινωνούμε», ανέφερε.
Δείτε το βίντεο
Η ηθοποιός επισήμανε πως είναι ανοιχτή σε προτάσεις: «Αν έρθει ένας παραγωγός και ένας σκηνοθέτης που θα μου πει “Κοιτάξτε, κυρία Πανοπούλου, εμείς εδώ όλοι θα μαθαίνουμε λόγια και θα μιλάμε ο ένας στον άλλον κοιτάζοντάς του τα μάτια”, με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση και με πολύ μεγάλη χαρά θα πάω και θα συμμετέχω».
Σχολιάζοντας τις πρωινές εκπομπές και τον τρόπο που έχουν διαμορφωθεί, η Έλντα Πανοπούλου δήλωσε: «Όταν εγώ ξεκίνησα να κάνω πρωινό και είχα καλεσμένο τον Γιάννη Πάριο, θα πω εγώ ότι θα μιλήσει ο Γιάννης Πάριος δώδεκα λεπτά; Μήπως έχουν μπερδευτεί πολύ; Αυτό είναι που με προβληματίζει εμένα. Θα μου πεις, τα παλιά τα χρόνια δεν ενδιαφερόταν ένας δημοσιογράφος για το πώς κοιμήθηκες, πώς έφαγες, με ποιον βγήκες, με ποιον κυκλοφόρησες, ποιος είναι ο άντρας σου, πότε θα χωρίσεις, πότε χώρισες, ποιος είναι ο επόμενος; Ενδιαφέρονταν, αλλά ήταν όλα λίγο πιο ευγενικά».
Κλείνοντας, μίλησε για τις δικαστικές υποθέσεις και τις διαμάχες ανάμεσα στους ηθοποιούς, με την Έλντα Πανοπούλου να σημειώνει πως κάθε άνθρωπος μπορεί να αντιληφθεί ποια είναι η αλήθεια εάν παρακολουθήσει με προσοχή πώς μιλάει και πώς συμπεριφέρεται κάθε πρόσωπο του χώρου στις συνεντεύξεις του: «Εγώ έχω να πω μόνο το εξής στο κοινό. Όταν βλέπουμε έναν καλλιτέχνη και τον αγαπούμε, καλό είναι και να τον προσέχουμε όταν δίνει μια συνέντευξη, όταν μιλάει για τον εαυτό του, όταν μιλάει για τους ανθρώπους του, για τους φίλους του. Αν θέλουμε να δούμε, βλέπουμε. Και μέσα στους ηθοποιούς υπάρχουν εξαιρετικά πλάσματα και υπάρχουν και πλάσματα λιγότερο εξαιρετικά και πλάσματα άθλια».
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