Έλενα Χαραλαμπούδη: Έκανα μία φορά stand-up comedy με πολύ μεγάλη αποτυχία
Έλενα Χαραλαμπούδη: Έκανα μία φορά stand-up comedy με πολύ μεγάλη αποτυχία
Γιατί είμαι ηθοποιός, δεν μπορώ, εξήγησε σε συνέντευξή της
Μία φορά επιχείρησε να καταπιαστεί με το stand-up comedy η Έλενα Χαραλαμπούδη, αλλά όπως είπε, η προσπάθειά της αποδείχτηκε αποτυχής. Η ίδια απέδωσε την αποτυχία στο ότι είναι ηθοποιός, πράγμα που σημαίνει πως έχει ανάγκη από έναν ρόλο και καθοδήγηση.
«Έκανα μία φορά stand up comedy, με πολύ μεγάλη αποτυχία, και δεν θα το ξανακάνω», αποκάλυψε η Έλενα Χαραλαμπούδη στην εκπομπή «Studio στις 3», στην οποία ήταν καλεσμένη, τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου.
Εξηγώντας τον λόγο που η προσπάθειά της δεν υπήρξε επιτυχημένη, τόνισε: «Γιατί είμαι ηθοποιός, δεν μπορώ. Ήθελα να το δοκιμάσω. Θέλω ρόλο, γιατί το stand-up comedy είναι κείμενο. Θέλω ρόλο, θέλω καθοδήγηση και θέλω ρόλο. Μου αρέσει πολύ ο ρόλος».
Δείτε το βίντεο
Στην ίδια συνέντευξη, η ηθοποιός επισήμανε πως τα τελευταία δύο χρόνια δέχεται προτάσεις όχι μόνο για κωμικούς ρόλους, αλλά και για διαφορετικές τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές, γεγονός που την κάνει ιδιαίτερα χαρούμενη.
Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι: «Τα τελευταία δύο χρόνια οι προτάσεις δεν είναι μόνο για κωμωδία και είμαι πολύ χαρούμενη γι’ αυτό. Μου έχουν κάνει προτάσεις και για σειρές και για ταινίες. Μου έχουν κάνει διαφορετικές προτάσεις, τις ακούω με πολλή ψυχραιμία και χαρά και κάνω μικρά, σταθερά βήματα για να διατηρήσω αυτό που έχω. Κάθε φορά λέω “πω πω, πραγματικά αυτό είναι δώρο, είμαι πολύ τυχερή”. Είναι δώρο αλλά ταυτόχρονα ξέρεις ότι την επόμενη ημέρα μπορεί να μην είναι».
«Έκανα μία φορά stand up comedy, με πολύ μεγάλη αποτυχία, και δεν θα το ξανακάνω», αποκάλυψε η Έλενα Χαραλαμπούδη στην εκπομπή «Studio στις 3», στην οποία ήταν καλεσμένη, τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου.
Εξηγώντας τον λόγο που η προσπάθειά της δεν υπήρξε επιτυχημένη, τόνισε: «Γιατί είμαι ηθοποιός, δεν μπορώ. Ήθελα να το δοκιμάσω. Θέλω ρόλο, γιατί το stand-up comedy είναι κείμενο. Θέλω ρόλο, θέλω καθοδήγηση και θέλω ρόλο. Μου αρέσει πολύ ο ρόλος».
Δείτε το βίντεο
Στην ίδια συνέντευξη, η ηθοποιός επισήμανε πως τα τελευταία δύο χρόνια δέχεται προτάσεις όχι μόνο για κωμικούς ρόλους, αλλά και για διαφορετικές τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές, γεγονός που την κάνει ιδιαίτερα χαρούμενη.
Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι: «Τα τελευταία δύο χρόνια οι προτάσεις δεν είναι μόνο για κωμωδία και είμαι πολύ χαρούμενη γι’ αυτό. Μου έχουν κάνει προτάσεις και για σειρές και για ταινίες. Μου έχουν κάνει διαφορετικές προτάσεις, τις ακούω με πολλή ψυχραιμία και χαρά και κάνω μικρά, σταθερά βήματα για να διατηρήσω αυτό που έχω. Κάθε φορά λέω “πω πω, πραγματικά αυτό είναι δώρο, είμαι πολύ τυχερή”. Είναι δώρο αλλά ταυτόχρονα ξέρεις ότι την επόμενη ημέρα μπορεί να μην είναι».
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