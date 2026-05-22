Έλενα Χαραλαμπούδη: Όλο αυτό που συμβαίνει δεν το φανταζόμουν και δεν το ονειρευόμουν ποτέ
Έλενα Χαραλαμπούδη: Όλο αυτό που συμβαίνει δεν το φανταζόμουν και δεν το ονειρευόμουν ποτέ
Απλά ήθελα να κάνω πράγματα που αγαπώ, διευκρίνισε η ηθοποιός
Κάνοντας μία ανασκόπηση της διαδρομής της, η Έλενα Χαραλαμπούδη εξομολογήθηκε ότι ποτέ δεν φανταζόταν την πορεία που έχει πάρει πλέον η ζωή της. Άλλωστε, το μόνο που την ενδιέφερε, όπως τόνισε η ηθοποιός ήταν να κάνει πράγματα που αγαπά και τη γεμίζουν.
Καλεσμένη στην εκπομπή «Happy Day», την Παρασκευή 22 Μαΐου, η Έλενα Χαραλαμπούδη είπε για τη μέχρι τώρα διαδρομή της: «Δεν το φανταζόμουν ποτέ. Δεν το ονειρευόμουν ποτέ όλο αυτό που συμβαίνει, δεν το σκεφτόμουν καν. Απλά ήθελα να κάνω πράγματα που αγαπώ. Ήθελα δηλαδή να κάνω πράγματα που με γεμίζουν, πράγματα που γεμίζουν τους υπόλοιπους. Μου αρέσει που βλέπω τους ανθρώπους να γελάνε, μου αρέσει που βλέπω τους ανθρώπους, όταν είμαι στο θέατρο από κάτω στο κοινό, να ονειρεύονται, να τους κάνω να ονειρεύονται».
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 04:40
Στη συνέχεια, αναγνώρισε ότι η επιλογή της να μπει στο Οικονομικό της Νομικής αποδείχθηκε λάθος. Όπως εξήγησε, εκείνο που την ενδιέφερε πραγματικά ήταν το μάρκετινγκ, χωρίς τότε να γνωρίζει ακριβώς τι περιλαμβάνει, ενώ ο επαγγελματικός προσανατολισμός στο σχολείο της είχε δείξει δύο δρόμους που τελικά την εξέφραζαν περισσότερο: το Μάρκετινγκ-Επικοινωνία και την Υποκριτική.
«Μπήκα στο Οικονομικό της Νομικής αλλά δεν πήρα ποτέ το πτυχίο. Νομίζω ότι ήταν ένα λάθος προσανατολισμού καθαρά. Δηλαδή, εμένα μου άρεσε το μάρκετινγκ. Έτσι όπως άκουγα από δεξιά κι αριστερά, δεν ήξερα τι είναι το μάρκετινγκ. Έλεγα, όπως λέγανε παλιά ας πούμε «Α, θα μπω στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή μηχανολόγος μηχανικός», ας πούμε. Δεν ήξερα τι είναι, αλλά μου άρεσε. Όταν, λοιπόν, έκανα αυτόν τον επαγγελματικό προσανατολισμό που έχουν στα σχολεία, μου έβγαλε Μάρκετινγκ-Επικοινωνία και Υποκριτική», σημείωσε.
Με τον δικό της τρόπο κατάφερε τελικά να συνδυάσει την αγάπη της για την υποκριτική με το μάρκετινγκ: «Και μου είπαν όλοι «Πήγαινε σε μία γενική σχολή που είναι το Οικονομικό της Νομικής και μετά αν θέλεις να κάνεις κάτι σε σχέση με το μάρκετινγκ, ένα μεταπτυχιακό, κάν’ το». Και τελικά τα έκανα μόνη μου και τα δύο. Με έναν τρόπο».
Καλεσμένη στην εκπομπή «Happy Day», την Παρασκευή 22 Μαΐου, η Έλενα Χαραλαμπούδη είπε για τη μέχρι τώρα διαδρομή της: «Δεν το φανταζόμουν ποτέ. Δεν το ονειρευόμουν ποτέ όλο αυτό που συμβαίνει, δεν το σκεφτόμουν καν. Απλά ήθελα να κάνω πράγματα που αγαπώ. Ήθελα δηλαδή να κάνω πράγματα που με γεμίζουν, πράγματα που γεμίζουν τους υπόλοιπους. Μου αρέσει που βλέπω τους ανθρώπους να γελάνε, μου αρέσει που βλέπω τους ανθρώπους, όταν είμαι στο θέατρο από κάτω στο κοινό, να ονειρεύονται, να τους κάνω να ονειρεύονται».
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 04:40
Στη συνέχεια, αναγνώρισε ότι η επιλογή της να μπει στο Οικονομικό της Νομικής αποδείχθηκε λάθος. Όπως εξήγησε, εκείνο που την ενδιέφερε πραγματικά ήταν το μάρκετινγκ, χωρίς τότε να γνωρίζει ακριβώς τι περιλαμβάνει, ενώ ο επαγγελματικός προσανατολισμός στο σχολείο της είχε δείξει δύο δρόμους που τελικά την εξέφραζαν περισσότερο: το Μάρκετινγκ-Επικοινωνία και την Υποκριτική.
«Μπήκα στο Οικονομικό της Νομικής αλλά δεν πήρα ποτέ το πτυχίο. Νομίζω ότι ήταν ένα λάθος προσανατολισμού καθαρά. Δηλαδή, εμένα μου άρεσε το μάρκετινγκ. Έτσι όπως άκουγα από δεξιά κι αριστερά, δεν ήξερα τι είναι το μάρκετινγκ. Έλεγα, όπως λέγανε παλιά ας πούμε «Α, θα μπω στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή μηχανολόγος μηχανικός», ας πούμε. Δεν ήξερα τι είναι, αλλά μου άρεσε. Όταν, λοιπόν, έκανα αυτόν τον επαγγελματικό προσανατολισμό που έχουν στα σχολεία, μου έβγαλε Μάρκετινγκ-Επικοινωνία και Υποκριτική», σημείωσε.
Με τον δικό της τρόπο κατάφερε τελικά να συνδυάσει την αγάπη της για την υποκριτική με το μάρκετινγκ: «Και μου είπαν όλοι «Πήγαινε σε μία γενική σχολή που είναι το Οικονομικό της Νομικής και μετά αν θέλεις να κάνεις κάτι σε σχέση με το μάρκετινγκ, ένα μεταπτυχιακό, κάν’ το». Και τελικά τα έκανα μόνη μου και τα δύο. Με έναν τρόπο».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα