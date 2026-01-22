Έλενα Χαραλαμπούδη: Δεν μου έλεγε κανένας ότι έχω ταλέντο, πριν δέκα χρόνια ήμουν εντελώς βαρετή
Έλενα Χαραλαμπούδη: Δεν μου έλεγε κανένας ότι έχω ταλέντο, πριν δέκα χρόνια ήμουν εντελώς βαρετή
Δεν μου έδινε κάποιος σημασία, συμπλήρωσε η ηθοποιός
Τα πρώτα της χρόνια ως ηθοποιός θυμήθηκε η Έλενα Χαραλαμπούδη, υποστηρίζοντας ότι οι άνθρωποι του χώρου δεν αναγνώριζαν το ταλέντο της. Η ίδια μάλιστα δεν θεωρούσε τον εαυτό της καθόλου ενδιαφέροντα. Αντιθέτως, πιστεύει ότι ήταν μία βαρετή προσωπικότητα που δεν ξεχώριζε ούτε κατά τη διάρκεια των σπουδών της σε δραματική σχολή.
Η Έλενα Χαραλαμπούδη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4», την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, και μεταξύ άλλων ανέφερε: «Δεν μου έλεγε κανένας ότι έχω ταλέντο, εκτός από τη μαμά μου, τον μπαμπά μου και τον άντρα μου. Με τον άντρα μου γνωριστήκαμε πριν από 10 χρόνια. Πριν από 10 χρόνια όμως, εγώ ήμουν εντελώς διαφορετική. Ήμουν εντελώς βαρετή, αν με έβλεπες στο δρόμο δεν θα με πρόσεχες. Δεν μου έδινε κάποιος σημασία».
Σπουδάζοντας οικονομικά, συνειδητοποίησε ότι το συγκεκριμένο αντικείμενο δεν της προσφέρει ικανοποίηση. Τότε ήταν που αποφάσισε να στραφεί στην υποκριτική. Πιο αναλυτικά, είπε: «Εγώ σπούδαζα στο οικονομικό της νομικής αλλά κάτι μέσα μου μου έλεγε ότι δεν μου ταιριάζει και έτσι αποφάσισα να σπουδάσω υποκριτική. Το είπα στους γονείς μου και με στήριξαν. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο οι γονείς σου να είναι στο πλευρό σου σε ότι θέλεις, παρόλα αυτά πιστεύω ότι κάποια πράγματα πρέπει να μας τα πουν και άτομα που είναι έξω από την οικογένεια».
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
Όσον αφορά στο πώς προέκυψε η παρουσία της στα βίντεο του «5 minute mum» που την έκαναν γνωστή, εξήγησε ότι είχε να κάνει με την ανάγκη της να συμπληρώσει ένσημα. «Εμένα λοιπόν όταν ήμουνα στο ''5 minute mum'', με βρήκε η Λίζα Αποστολοπούλου. Πήγα εκεί γιατί ήθελα να συμπληρώσω κάποια ένσημα και αρχικά με πήραν στην παραγωγή. Εκεί δέσαμε η μια με την άλλη και έτσι φτιάχτηκε το ''5 minute mum''. Με τον καιρό εγώ άρχισα να πατάω καλύτερα στα πόδια μου και μου έδωσε τεράστια δύναμη μητρότητα, μου έδωσε μεγάλη αυτοπεποίθηση», πρόσθεσε.
Η Έλενα Χαραλαμπούδη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4», την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, και μεταξύ άλλων ανέφερε: «Δεν μου έλεγε κανένας ότι έχω ταλέντο, εκτός από τη μαμά μου, τον μπαμπά μου και τον άντρα μου. Με τον άντρα μου γνωριστήκαμε πριν από 10 χρόνια. Πριν από 10 χρόνια όμως, εγώ ήμουν εντελώς διαφορετική. Ήμουν εντελώς βαρετή, αν με έβλεπες στο δρόμο δεν θα με πρόσεχες. Δεν μου έδινε κάποιος σημασία».
Σπουδάζοντας οικονομικά, συνειδητοποίησε ότι το συγκεκριμένο αντικείμενο δεν της προσφέρει ικανοποίηση. Τότε ήταν που αποφάσισε να στραφεί στην υποκριτική. Πιο αναλυτικά, είπε: «Εγώ σπούδαζα στο οικονομικό της νομικής αλλά κάτι μέσα μου μου έλεγε ότι δεν μου ταιριάζει και έτσι αποφάσισα να σπουδάσω υποκριτική. Το είπα στους γονείς μου και με στήριξαν. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο οι γονείς σου να είναι στο πλευρό σου σε ότι θέλεις, παρόλα αυτά πιστεύω ότι κάποια πράγματα πρέπει να μας τα πουν και άτομα που είναι έξω από την οικογένεια».
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα