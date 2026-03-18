Λασκαράκη για τον χωρισμό της με τον Τσιμιτσέλη: Ήταν μία πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, ζούσα σε μία αναμπουμπούλα
Λασκαράκη για τον χωρισμό της με τον Τσιμιτσέλη: Ήταν μία πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, ζούσα σε μία αναμπουμπούλα
Εκείνο το διάστημα η ηθοποιός είχε μόλις χάσει μία φίλη της και παράλληλα έκανε πολύωρα γυρίσματα για το «Σόι σου»
Μία πάρα πολύ δύσκολη χρονιά πέρασε η Βάσω Λασκαράκη όταν χώρισε με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, σημειώνοντας πως ένιωθε να ζει σε μία αναμπουμπούλα.
Όπως εξήγησε η ηθοποιός, το 2017, πήρε διαζύγιο μετά από πέντε χρόνια γάμου, έχασε μία καλή της φίλη και παράλληλα έπρεπε να ισορροπήσει τη ζωή της με τα πολύωρα γυρίσματα που έκανε για το «Σόι σου», γεγονός που την επηρέασε και την πίεσε πολύ. Παρόλα αυτά, οι δυσκολίες αυτές την έμαθαν πως η ζωή συνεχίζεται και πως πρέπει να διαχειρίζεται τις καταστάσεις με ψυχραιμία.
Η Βάσω Λασκαράκη στη συνέντευξη που έδωσε στο vidcast Rainbow Mermaids, επισήμανε πως είναι άνθρωπος που δεν μιλάει εύκολα για όσα περνάει, επομένως προσπαθούσε να κρύψει από τα οικεία της πρόσωπα πώς ένιωθε και τι συνέβαινε: «Ήταν μια χρονιά περίεργη. Τώρα που το βλέπω από μακριά αναρωτιέμαι πώς αισθανόμουν τότε και πώς το έκανα αυτό. Ήμουν φουλ πιεσμένη, αλλά έκανα εργασιοθεραπεία. Έλεγα ότι πρέπει να είμαι καλά και να μην καταρρακωθώ και να πέσω, οπότε αυτό με κρατούσε σε εγρήγορση. Γενικότερα είμαι άνθρωπος που δεν θέλω ο άλλος να ξέρει τι έχω. Δεν μου αρέσει και πολύ αυτό. Δεν τα λέω εύκολα. Οπότε έλεγα ότι έφταιγε η κούραση. Σίγουρα υπήρχαν μέρες που να ήμουν λίγο πιο πεσμένη και να ρωτούσαν στα γυρίσματα τι έχω αλλά μετά το κατάλαβαν. Ήταν μία χρονιά πάρα πολύ περίεργη, πάρα πολύ δύσκολη. Μου έμαθε ότι η ζωή συνεχίζεται, το τέλος έρχεται μόνο όταν έρχεται πραγματικά το τέλος. Όλα στη ζωή έρχονται για κάποιο λόγο, πρέπει να τα ξεπεράσεις και να τα διαχειρίζεσαι με ψυχραιμία. Αυτό που έμαθα εκείνη την χρονιά είναι ότι το μεγαλύτερο προτέρημα σε αυτή τη ζωή είναι να είσαι ευέλικτος για να μπορείς να διαχειριστείς τις καταστάσεις με ψυχραιμία και να μπορείς να επιβιώσεις μέσα στην ασάφεια. Είναι κάτι που όλους τους ανθρώπους τους βασανίζει και εγώ είμαι ένας άνθρωπος θέλω να ξέρω τι μου γίνεται και ζούσα σε μία ασάφεια, σε μία θολούρα και μία αναμπουμπούλα. Αυτό με βοήθησε να λέει πως ό,τι είναι να γίνει θα γίνει και ό,τι μπορώ κάνω, μέρα με τη μέρα. Νομίζω ότι λειτούργησε. Με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο θα λειτουργήσει», είπε.
Δείτε το βίντεο
Στην ίδια συνέντευξη, η ηθοποιός μίλησε και για την περίοδο που έπαιζε στη σειρά «Κλεμμένα Όνειρα», αποκαλύπτοντας πως η αμοιβή της ήταν «εξευτελιστική»: «Μια δουλειά που την ξεχωρίζω ως απόφαση είναι τα "Κλεμμένα Όνειρα", γιατί τότε ήταν η μοναδική δουλειά που υπήρχε στην ελληνική τηλεόραση λόγω της μεγάλης κρίσης. Μετά την "Πολυκατοικία" μου πρότειναν να πάω". Τα λεφτά που άκουσα ήταν εξευτελιστικά, γιατί ήξερα τι έπαιρναν στα καθημερινά. Είπα “Πλάκα μου κάνουν. Θα πηγαίνω κάθε μέρα, θα δουλεύω 10-15 ώρες και θα πάρω αυτά τα λεφτά;”. Δεν ήμουν πολύ διεκδικητικός άνθρωπος και προσπαθούσα πάντα να μην φαίνομαι και αχάριστη. Πάντα ζυγίζεις και το τι έχεις να κερδίσεις από μια δουλειά. Εκεί δεν ήταν ότι δεν ήθελα να το κάνω, αλλά σοκαρίστηκα. Άλλα ήταν και τόσες πολλές οι αλλαγές, γιατί μόλις είχε τελειώσει μια πολύ πετυχημένη δουλειά, η "Πολυκατοικία", ήδη είχαν τερματίσει από τα 47 σίριαλ τα 8 και έλεγες “τώρα τι να κάνω;”. Στην αρχή είχα πει “όχι”, αλλά μετά συζητούσα και το σκέφτηκα. Έλεγα “Είσαι σίγουρη πως θες να πεις όχι; Είναι η μοναδική δουλειά που θα παίζεται στην ελληνική τηλεόραση και θα είσαι στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Σκέψου το". Εκεί ήταν η απόφαση. Δηλαδή αν δεν έπαιρνα τη σωστή απόφαση να μείνω, δεν ξέρω τι θα γινόταν», είπε.
Όπως εξήγησε η ηθοποιός, το 2017, πήρε διαζύγιο μετά από πέντε χρόνια γάμου, έχασε μία καλή της φίλη και παράλληλα έπρεπε να ισορροπήσει τη ζωή της με τα πολύωρα γυρίσματα που έκανε για το «Σόι σου», γεγονός που την επηρέασε και την πίεσε πολύ. Παρόλα αυτά, οι δυσκολίες αυτές την έμαθαν πως η ζωή συνεχίζεται και πως πρέπει να διαχειρίζεται τις καταστάσεις με ψυχραιμία.
Η Βάσω Λασκαράκη στη συνέντευξη που έδωσε στο vidcast Rainbow Mermaids, επισήμανε πως είναι άνθρωπος που δεν μιλάει εύκολα για όσα περνάει, επομένως προσπαθούσε να κρύψει από τα οικεία της πρόσωπα πώς ένιωθε και τι συνέβαινε: «Ήταν μια χρονιά περίεργη. Τώρα που το βλέπω από μακριά αναρωτιέμαι πώς αισθανόμουν τότε και πώς το έκανα αυτό. Ήμουν φουλ πιεσμένη, αλλά έκανα εργασιοθεραπεία. Έλεγα ότι πρέπει να είμαι καλά και να μην καταρρακωθώ και να πέσω, οπότε αυτό με κρατούσε σε εγρήγορση. Γενικότερα είμαι άνθρωπος που δεν θέλω ο άλλος να ξέρει τι έχω. Δεν μου αρέσει και πολύ αυτό. Δεν τα λέω εύκολα. Οπότε έλεγα ότι έφταιγε η κούραση. Σίγουρα υπήρχαν μέρες που να ήμουν λίγο πιο πεσμένη και να ρωτούσαν στα γυρίσματα τι έχω αλλά μετά το κατάλαβαν. Ήταν μία χρονιά πάρα πολύ περίεργη, πάρα πολύ δύσκολη. Μου έμαθε ότι η ζωή συνεχίζεται, το τέλος έρχεται μόνο όταν έρχεται πραγματικά το τέλος. Όλα στη ζωή έρχονται για κάποιο λόγο, πρέπει να τα ξεπεράσεις και να τα διαχειρίζεσαι με ψυχραιμία. Αυτό που έμαθα εκείνη την χρονιά είναι ότι το μεγαλύτερο προτέρημα σε αυτή τη ζωή είναι να είσαι ευέλικτος για να μπορείς να διαχειριστείς τις καταστάσεις με ψυχραιμία και να μπορείς να επιβιώσεις μέσα στην ασάφεια. Είναι κάτι που όλους τους ανθρώπους τους βασανίζει και εγώ είμαι ένας άνθρωπος θέλω να ξέρω τι μου γίνεται και ζούσα σε μία ασάφεια, σε μία θολούρα και μία αναμπουμπούλα. Αυτό με βοήθησε να λέει πως ό,τι είναι να γίνει θα γίνει και ό,τι μπορώ κάνω, μέρα με τη μέρα. Νομίζω ότι λειτούργησε. Με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο θα λειτουργήσει», είπε.
Δείτε το βίντεο
Στην ίδια συνέντευξη, η ηθοποιός μίλησε και για την περίοδο που έπαιζε στη σειρά «Κλεμμένα Όνειρα», αποκαλύπτοντας πως η αμοιβή της ήταν «εξευτελιστική»: «Μια δουλειά που την ξεχωρίζω ως απόφαση είναι τα "Κλεμμένα Όνειρα", γιατί τότε ήταν η μοναδική δουλειά που υπήρχε στην ελληνική τηλεόραση λόγω της μεγάλης κρίσης. Μετά την "Πολυκατοικία" μου πρότειναν να πάω". Τα λεφτά που άκουσα ήταν εξευτελιστικά, γιατί ήξερα τι έπαιρναν στα καθημερινά. Είπα “Πλάκα μου κάνουν. Θα πηγαίνω κάθε μέρα, θα δουλεύω 10-15 ώρες και θα πάρω αυτά τα λεφτά;”. Δεν ήμουν πολύ διεκδικητικός άνθρωπος και προσπαθούσα πάντα να μην φαίνομαι και αχάριστη. Πάντα ζυγίζεις και το τι έχεις να κερδίσεις από μια δουλειά. Εκεί δεν ήταν ότι δεν ήθελα να το κάνω, αλλά σοκαρίστηκα. Άλλα ήταν και τόσες πολλές οι αλλαγές, γιατί μόλις είχε τελειώσει μια πολύ πετυχημένη δουλειά, η "Πολυκατοικία", ήδη είχαν τερματίσει από τα 47 σίριαλ τα 8 και έλεγες “τώρα τι να κάνω;”. Στην αρχή είχα πει “όχι”, αλλά μετά συζητούσα και το σκέφτηκα. Έλεγα “Είσαι σίγουρη πως θες να πεις όχι; Είναι η μοναδική δουλειά που θα παίζεται στην ελληνική τηλεόραση και θα είσαι στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Σκέψου το". Εκεί ήταν η απόφαση. Δηλαδή αν δεν έπαιρνα τη σωστή απόφαση να μείνω, δεν ξέρω τι θα γινόταν», είπε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα