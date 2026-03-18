Λασκαράκη για τον χωρισμό της με τον Τσιμιτσέλη: Ήταν μία πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, ζούσα σε μία αναμπουμπούλα

Στην ίδια συνέντευξη, η ηθοποιός μίλησε και για την περίοδο που έπαιζε στη σειρά «Κλεμμένα Όνειρα», αποκαλύπτοντας πως η αμοιβή της ήταν «εξευτελιστική»: «Μια δουλειά που την ξεχωρίζω ως απόφαση είναι τα "Κλεμμένα Όνειρα", γιατί τότε ήταν η μοναδική δουλειά που υπήρχε στην ελληνική τηλεόραση λόγω της μεγάλης κρίσης. Μετά την "Πολυκατοικία" μου πρότειναν να πάω". Τα λεφτά που άκουσα ήταν εξευτελιστικά, γιατί ήξερα τι έπαιρναν στα καθημερινά. Είπα “Πλάκα μου κάνουν. Θα πηγαίνω κάθε μέρα, θα δουλεύω 10-15 ώρες και θα πάρω αυτά τα λεφτά;”. Δεν ήμουν πολύ διεκδικητικός άνθρωπος και προσπαθούσα πάντα να μην φαίνομαι και αχάριστη. Πάντα ζυγίζεις και το τι έχεις να κερδίσεις από μια δουλειά. Εκεί δεν ήταν ότι δεν ήθελα να το κάνω, αλλά σοκαρίστηκα. Άλλα ήταν και τόσες πολλές οι αλλαγές, γιατί μόλις είχε τελειώσει μια πολύ πετυχημένη δουλειά, η "Πολυκατοικία", ήδη είχαν τερματίσει από τα 47 σίριαλ τα 8 και έλεγες “τώρα τι να κάνω;”. Στην αρχή είχα πει “όχι”, αλλά μετά συζητούσα και το σκέφτηκα. Έλεγα “Είσαι σίγουρη πως θες να πεις όχι; Είναι η μοναδική δουλειά που θα παίζεται στην ελληνική τηλεόραση και θα είσαι στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Σκέψου το". Εκεί ήταν η απόφαση. Δηλαδή αν δεν έπαιρνα τη σωστή απόφαση να μείνω, δεν ξέρω τι θα γινόταν», είπε.