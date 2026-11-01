Σάκης Τανιμανίδης: «Δεν υπάρχει τίποτα πιο λαϊκό από το δικαίωμα στο όνειρο» - Το Dragons' Den, η επιτυχία και η οικογένειά του

Ο γνωστός παρουσιαστής και επιχειρηματίας μιλά για την επιχειρηματική κουλτούρα στην Ελλάδα και τη δική του διαδρομή από τις επιχειρήσεις στην τηλεόραση - Τι λέει για τη σύζυγό του Χριστίνα Μπόμπα και τις κόρες τους