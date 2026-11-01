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Σάκης Τανιμανίδης: «Δεν υπάρχει τίποτα πιο λαϊκό από το δικαίωμα στο όνειρο» - Το Dragons' Den, η επιτυχία και η οικογένειά του
Σάκης Τανιμανίδης: «Δεν υπάρχει τίποτα πιο λαϊκό από το δικαίωμα στο όνειρο» - Το Dragons' Den, η επιτυχία και η οικογένειά του
Ο γνωστός παρουσιαστής και επιχειρηματίας μιλά για την επιχειρηματική κουλτούρα στην Ελλάδα και τη δική του διαδρομή από τις επιχειρήσεις στην τηλεόραση - Τι λέει για τη σύζυγό του Χριστίνα Μπόμπα και τις κόρες τους
Για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, τον φόβο της αποτυχίας, την κουλτούρα του εύκολου κέρδους αλλά και την προσωπική του διαδρομή από τον χώρο των επιχειρήσεων στην τηλεόραση μίλησε ο Σάκης Τανιμανίδης, καλεσμένος του Direct με τον Γιώργο Ευγενίδη, στο protothema.
Ο παρουσιαστής και δημιουργός του ελληνικού Dragon’s Den εξήγησε γιατί αποφάσισε να φέρει το δημοφιλές τηλεοπτικό πρότζεκτ στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι, τέσσερα χρόνια μετά, έχει συμβάλει στο να γίνει η επιχειρηματικότητα περισσότερο οικεία στο ευρύ κοινό. Όπως ανέφερε, οι Έλληνες δεν στερούνται επιχειρηματικών ιδεών και ικανοτήτων, αλλά χρειάζεται να ξεπεράσουν τον φόβο της αποτυχίας και να αποκτήσουν τη νοοτροπία του «think big». Όπως σημείωσε, το ελληνικό περιβάλλον εξακολουθεί να παρουσιάζει δυσκολίες για την επιβίωση και την ανάπτυξη μιας startup, τονίζοντας πως ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα δεν μπορεί από μόνο του να δημιουργήσει τον επόμενο Έλον Μασκ, μπορεί όμως να εμπνεύσει νέους ανθρώπους να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους.
Αναφέρθηκε επίσης στην καχυποψία με την οποία αντιμετωπίζεται συχνά η επιχειρηματική επιτυχία στην Ελλάδα. Μάλιστα, μοιράστηκε και τη δική του εμπειρία, λέγοντας ότι πολλές φορές έχει ακούσει πως πίσω από την επαγγελματική του πορεία θα πρέπει να υπήρχε κάποια γνωριμία, βοήθεια ή απλώς τύχη. Όπως είπε, εξακολουθεί να υπάρχει η αντίληψη ότι πίσω από μια επιτυχημένη επαγγελματική διαδρομή «κάτι κρύβεται», εκτιμά όμως ότι αυτή η στάση αρχίζει σταδιακά να αλλάζει. Επικαλέστηκε το αυξανόμενο ενδιαφέρον των νέων για τη δημιουργία startups και την ενίσχυση των επενδύσεων στον συγκεκριμένο χώρο ως ενδείξεις μιας διαφορετικής επιχειρηματικής κουλτούρας. «Δεν υπάρχει κάτι πιο λαϊκό από το να έχεις δικαίωμα στο όνειρο», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τη σημασία της δυνατότητας κάθε ανθρώπου να επιδιώκει την επαγγελματική και προσωπική του εξέλιξη.
Ο Σάκης Τανιμανίδης μίλησε ακόμη για την απόφασή του να ασχοληθεί με την τηλεόραση, αποκαλύπτοντας ότι το World Party ξεκίνησε ως μια δική του επιχειρηματική ιδέα, με αφετηρία το όνειρό του να ταξιδέψει σε ολόκληρο τον κόσμο. Όπως τόνισε, η επιχειρηματικότητα παραμένει στο DNA του, παρά το γεγονός ότι έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από την τηλεοπτική του παρουσία.
Σε πιο προσωπικό τόνο, μίλησε για τη σύζυγό του, Χριστίνα Μπόμπα, τις δίδυμες κόρες τους και την οικογένεια που, όπως είπε, αποτελούσε από μικρή ηλικία έναν από τους σημαντικότερους στόχους της ζωής του. Δήλωσε μάλιστα ότι η μεγαλύτερη χαρά του είναι να επιστρέφει στο σπίτι, ενώ περιέγραψε τον εαυτό του ως «σπιτόγατο».
Ο παρουσιαστής και δημιουργός του ελληνικού Dragon’s Den εξήγησε γιατί αποφάσισε να φέρει το δημοφιλές τηλεοπτικό πρότζεκτ στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι, τέσσερα χρόνια μετά, έχει συμβάλει στο να γίνει η επιχειρηματικότητα περισσότερο οικεία στο ευρύ κοινό. Όπως ανέφερε, οι Έλληνες δεν στερούνται επιχειρηματικών ιδεών και ικανοτήτων, αλλά χρειάζεται να ξεπεράσουν τον φόβο της αποτυχίας και να αποκτήσουν τη νοοτροπία του «think big». Όπως σημείωσε, το ελληνικό περιβάλλον εξακολουθεί να παρουσιάζει δυσκολίες για την επιβίωση και την ανάπτυξη μιας startup, τονίζοντας πως ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα δεν μπορεί από μόνο του να δημιουργήσει τον επόμενο Έλον Μασκ, μπορεί όμως να εμπνεύσει νέους ανθρώπους να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους.
Αναφέρθηκε επίσης στην καχυποψία με την οποία αντιμετωπίζεται συχνά η επιχειρηματική επιτυχία στην Ελλάδα. Μάλιστα, μοιράστηκε και τη δική του εμπειρία, λέγοντας ότι πολλές φορές έχει ακούσει πως πίσω από την επαγγελματική του πορεία θα πρέπει να υπήρχε κάποια γνωριμία, βοήθεια ή απλώς τύχη. Όπως είπε, εξακολουθεί να υπάρχει η αντίληψη ότι πίσω από μια επιτυχημένη επαγγελματική διαδρομή «κάτι κρύβεται», εκτιμά όμως ότι αυτή η στάση αρχίζει σταδιακά να αλλάζει. Επικαλέστηκε το αυξανόμενο ενδιαφέρον των νέων για τη δημιουργία startups και την ενίσχυση των επενδύσεων στον συγκεκριμένο χώρο ως ενδείξεις μιας διαφορετικής επιχειρηματικής κουλτούρας. «Δεν υπάρχει κάτι πιο λαϊκό από το να έχεις δικαίωμα στο όνειρο», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τη σημασία της δυνατότητας κάθε ανθρώπου να επιδιώκει την επαγγελματική και προσωπική του εξέλιξη.
Ο Σάκης Τανιμανίδης μίλησε ακόμη για την απόφασή του να ασχοληθεί με την τηλεόραση, αποκαλύπτοντας ότι το World Party ξεκίνησε ως μια δική του επιχειρηματική ιδέα, με αφετηρία το όνειρό του να ταξιδέψει σε ολόκληρο τον κόσμο. Όπως τόνισε, η επιχειρηματικότητα παραμένει στο DNA του, παρά το γεγονός ότι έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από την τηλεοπτική του παρουσία.
Σε πιο προσωπικό τόνο, μίλησε για τη σύζυγό του, Χριστίνα Μπόμπα, τις δίδυμες κόρες τους και την οικογένεια που, όπως είπε, αποτελούσε από μικρή ηλικία έναν από τους σημαντικότερους στόχους της ζωής του. Δήλωσε μάλιστα ότι η μεγαλύτερη χαρά του είναι να επιστρέφει στο σπίτι, ενώ περιέγραψε τον εαυτό του ως «σπιτόγατο».
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