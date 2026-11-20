Τι δήλωνε ο ηθοποιός για την σχέση του με την Κέιτι Πέρι, αλλά και για τα... γεννητικά του όργανα





Οι αποκαλύψεις έρχονται μετά την καταδίκη του 51χρονου σε ποινή φυλάκισης δέκα ετών και έξι μηνών για τον βιασμό μίας γυναίκας και τη σεξουαλική επίθεση σε τρεις ακόμη.







Ο Μπραντ εξετάστηκε ενόρκως στο Μανχάταν το 2025, ενώ μόνο ορισμένα αποσπάσματα της κατάθεσής του δημοσιοποιήθηκαν φέτος. Η γυναίκα υποστηρίζει ότι ο ηθοποιός εξέθεσε τα γεννητικά του όργανα μπροστά της, παρουσία ηθοποιών και μελών του κινηματογραφικού συνεργείου, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων στο εστιατόριο Le Cirque του Μανχάταν, τον Ιούλιο του 2010.



Σύμφωνα με την αγωγή, ο Μπραντ στη συνέχεια της επιτέθηκε σεξουαλικά μέσα σε τουαλέτα. Το περιστατικό φέρεται να συνέβη τρεις μήνες πριν από τον γάμο του με την Κέιτι Πέρι. Ο ηθοποιός έχει υποστηρίξει επανειλημμένα ότι όλες οι σεξουαλικές επαφές του ήταν συναινετικές.



«Δεν μπορώ να το αποκλείσω κατηγορηματικά» Κατά τη διάρκεια της εξέτασής του, οι δικηγόροι της γυναίκας ρώτησαν τον Μπραντ εάν είχε ποτέ επιδείξει τα γεννητικά του όργανα σε κάποιον χωρίς τη συγκατάθεσή του. Παρότι αρχικά υποστήριξε ότι δεν θυμόταν να έχει κάνει κάτι τέτοιο, τελικά παραδέχτηκε ότι δεν μπορούσε να το αποκλείσει.



«Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι αισθάνομαι πως πρέπει να το έχω κάνει, παρόλο που δεν το θυμάμαι πραγματικά και βρίσκω αυτή την ιδέα ντροπιαστική από πολλές απόψεις. Αλλά, ξέρετε, δεν μπορώ να το αποκλείσω με απόλυτο και κατηγορηματικό τρόπο», κατέθεσε.



Η συγκεκριμένη παραδοχή έγινε όταν ο Μπραντ κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με παλαιότερο περιστατικό στη ραδιοφωνική εκπομπή του. Κατά τη διάρκεια εκείνης της εκπομπής, ο συμπαρουσιαστής του, Ματ Μόργκαν, είχε αστειευτεί λέγοντας ότι ο Μπραντ είχε επιδείξει τα γεννητικά του όργανα σε μια γυναίκα μέσα στο στούντιο ηχογράφησης, μόλις 25 λεπτά νωρίτερα.

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Οι αναφορές στην Κέιτι Πέρι και τον γάμο τους Στην ίδια κατάθεση, ο Μπραντ δέχτηκε ερωτήσεις για το παρελθόν του, τις πολυάριθμες ερωτικές του σχέσεις και τον γάμο του με την Κέιτι Πέρι, με την οποία ήταν παντρεμένος από το 2010 έως το 2012.



Όταν ρωτήθηκε αν ήταν ήδη παντρεμένος κατά την περίοδο των γυρισμάτων της ταινίας «Arthur», φάνηκε να δυσκολεύεται να θυμηθεί το ακριβές χρονοδιάγραμμα της σχέσης τους. «Φυσικά, δεν θα ήταν δύσκολο να μάθω αν ήμουν παντρεμένος ή όχι, γιατί υποθέτω ότι αυτή η πληροφορία θα υπάρχει κάπου στο Διαδίκτυο», απάντησε.



«Αυτό που ξέρω είναι ότι βρισκόμουν σε σχέση με μια γυναίκα που, όπως γνωρίζετε, ήταν εξαιρετικά διάσημη. Και ακόμη κι όταν ήμουν παντρεμένος μαζί της, ήμουν κατά κάποιον τρόπο πλημμυρισμένος από αγάπη», πρόσθεσε.





Νέα στοιχεία για τη σεξουαλική συμπεριφορά του Ράσελ Μπραντ στο παρελθόν έρχονται στο φως μέσα από ένορκη κατάθεση που είχε δώσει ο ηθοποιός και κωμικός στη Νέα Υόρκη, στην οποία παραδέχτηκε ότι δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο να είχε επιδείξει τα γεννητικά του όργανα σε άλλα άτομα χωρίς τη συγκατάθεσή τους.Οι αποκαλύψεις έρχονται μετά την καταδίκη του 51χρονου σε ποινή φυλάκισης δέκα ετών και έξι μηνών για τον βιασμό μίας γυναίκας και τη σεξουαλική επίθεση σε τρεις ακόμη.Σύμφωνα με τη Daily Mail, η παραδοχή περιλαμβάνεται σε δικαστικά έγγραφα που αφορούν αστική αγωγή στη Νέα Υόρκη, την οποία έχει καταθέσει γυναίκα που εργαζόταν ως κομπάρσος στην ταινία «Arthur» του 2011 και καταγγέλλει ότι ο Μπραντ τη σεξουαλικά κακοποίησε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.Ο Μπραντ εξετάστηκε ενόρκως στο Μανχάταν το 2025, ενώ μόνο ορισμένα αποσπάσματα της κατάθεσής του δημοσιοποιήθηκαν φέτος. Η γυναίκα υποστηρίζει ότι ο ηθοποιός εξέθεσε τα γεννητικά του όργανα μπροστά της, παρουσία ηθοποιών και μελών του κινηματογραφικού συνεργείου, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων στο εστιατόριο Le Cirque του Μανχάταν, τον Ιούλιο του 2010.Σύμφωνα με την αγωγή, ο Μπραντ στη συνέχεια της επιτέθηκε σεξουαλικά μέσα σε τουαλέτα. Το περιστατικό φέρεται να συνέβη τρεις μήνες πριν από τον γάμο του με την Κέιτι Πέρι. Ο ηθοποιός έχει υποστηρίξει επανειλημμένα ότι όλες οι σεξουαλικές επαφές του ήταν συναινετικές.Κατά τη διάρκεια της εξέτασής του, οι δικηγόροι της γυναίκας ρώτησαν τον Μπραντ εάν είχε ποτέ επιδείξει τα γεννητικά του όργανα σε κάποιον χωρίς τη συγκατάθεσή του. Παρότι αρχικά υποστήριξε ότι δεν θυμόταν να έχει κάνει κάτι τέτοιο, τελικά παραδέχτηκε ότι δεν μπορούσε να το αποκλείσει.«Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι αισθάνομαι πως πρέπει να το έχω κάνει, παρόλο που δεν το θυμάμαι πραγματικά και βρίσκω αυτή την ιδέα ντροπιαστική από πολλές απόψεις. Αλλά, ξέρετε, δεν μπορώ να το αποκλείσω με απόλυτο και κατηγορηματικό τρόπο», κατέθεσε.Η συγκεκριμένη παραδοχή έγινε όταν ο Μπραντ κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με παλαιότερο περιστατικό στη ραδιοφωνική εκπομπή του. Κατά τη διάρκεια εκείνης της εκπομπής, ο συμπαρουσιαστής του, Ματ Μόργκαν, είχε αστειευτεί λέγοντας ότι ο Μπραντ είχε επιδείξει τα γεννητικά του όργανα σε μια γυναίκα μέσα στο στούντιο ηχογράφησης, μόλις 25 λεπτά νωρίτερα.Στην ίδια κατάθεση, ο Μπραντ δέχτηκε ερωτήσεις για το παρελθόν του, τις πολυάριθμες ερωτικές του σχέσεις και τον γάμο του με την Κέιτι Πέρι, με την οποία ήταν παντρεμένος από το 2010 έως το 2012.Όταν ρωτήθηκε αν ήταν ήδη παντρεμένος κατά την περίοδο των γυρισμάτων της ταινίας «Arthur», φάνηκε να δυσκολεύεται να θυμηθεί το ακριβές χρονοδιάγραμμα της σχέσης τους. «Φυσικά, δεν θα ήταν δύσκολο να μάθω αν ήμουν παντρεμένος ή όχι, γιατί υποθέτω ότι αυτή η πληροφορία θα υπάρχει κάπου στο Διαδίκτυο», απάντησε.«Αυτό που ξέρω είναι ότι βρισκόμουν σε σχέση με μια γυναίκα που, όπως γνωρίζετε, ήταν εξαιρετικά διάσημη. Και ακόμη κι όταν ήμουν παντρεμένος μαζί της, ήμουν κατά κάποιον τρόπο πλημμυρισμένος από αγάπη», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, ένας από τους δικηγόρους τού υπενθύμισε ότι η βρετανική εφημερίδα The Sun τον είχε ανακηρύξει τρεις συνεχόμενες χρονιές «Shagger of the Year», έναν τίτλο που αναφερόταν στις πολυάριθμες ερωτικές του κατακτήσεις. Ο Μπραντ φάνηκε να θυμάται με ικανοποίηση τη συγκεκριμένη διάκριση. «Έξω από το πλαίσιο αυτής της συζήτησης, ήταν ένας τίτλος για τον οποίο αισθανόμουν πολύ περήφανος», παραδέχτηκε.



Ωστόσο, αναγνώρισε ότι η συμπεριφορά του ακολουθούσε, όπως ο ίδιος τη χαρακτήρισε, μια «πορεία επιδείνωσης» κάθε φορά που δεν ήταν ερωτευμένος. Εξήγησε ότι αυτό το μοτίβο συνεχίστηκε για περίπου μία δεκαετία, μέχρι το 2015, πριν από τον γάμο του με τη σημερινή σύζυγό του, Λόρα Γκάλαχερ, την οποία παντρεύτηκε το 2017.



«Αν δεν ήμουν ερωτευμένος με κάποια, πιθανότατα μέχρι τον γάμο μου με τη Λόρα, υπήρχε αυτή η τάση επιδείνωσης, περίοδοι αυτού του είδους της έντονης διέγερσης για μεγάλο χρονικό διάστημα, ίσως μέχρι το 2015», κατέθεσε. «Ήταν μια περίοδος περίπου δέκα ετών. Μια δεκαετία, πραγματικά», συμπλήρωσε.



Η παράξενη συζήτηση για τα γεννητικά του όργανα Τα πρακτικά της κατάθεσης, τα οποία κατατέθηκαν στο Ανώτατο Δικαστήριο της Πολιτείας της Νέας Υόρκης και περιήλθαν στην κατοχή της Daily Mail, αποκαλύπτουν επίσης μια ασυνήθιστη ανταλλαγή ερωτήσεων και απαντήσεων.



Σε κάποιο σημείο, ο Μπραντ επιβεβαίωσε ότι συνήθιζε να αποκαλεί το πέος του «willy», μια λέξη που χρησιμοποιείται συχνά στη βρετανική καθομιλουμένη. «Αυτό είναι φυσιολογικό στην Αγγλία», απάντησε.



«Είναι μια συνηθισμένη, αθώα έκφραση και θα έλεγα ότι είναι σκόπιμα και ξεκάθαρα μη σεξουαλική. Είναι ο τρόπος με τον οποίο θα αναφερόταν κανείς στο πέος ενός παιδιού», εξήγησε.



Όταν ρωτήθηκε αν είχε ζητήσει ποτέ από κάποιον να φιλήσει το πέος του, ο κωμικός άρχισε μια εκτενή ανάλυση σχετικά με τη χρήση μη σεξουαλικών εκφράσεων για τα γεννητικά όργανα. «Δεν μου αρέσει αυτή η ιδέα, γιατί δεν μου αρέσει να συγχέεται ένα ερωτικό αίτημα με το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται για τα γεννητικά όργανα χωρίς σεξουαλική χροιά», είπε. «Η λέξη "willy" χρησιμοποιείται για να αφαιρέσει από το όργανο τη φαλλική του ισχύ, ενώ το αίτημα να το φιλήσει κάποιος επαναφέρει αυτή την ισχύ», πρόσθεσε.



Η εξήγηση για τη συμπεριφορά του και η κουλτούρα της εποχής Σε άλλο σημείο της κατάθεσής του, ο Μπραντ, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει στραφεί στον χριστιανισμό, ρωτήθηκε αν είχε ενημερώσει ποτέ κάποιον από την εταιρεία παραγωγής ή το κινηματογραφικό στούντιο για καταγγελίες σεξουαλικής ανάρμοστης συμπεριφοράς εις βάρος του.



Ο ίδιος επέμεινε ότι «δεν υπήρχε τίποτα τέτοιο» και, επομένως, «τίποτα προς συζήτηση». Στη συνέχεια επιχείρησε να εξηγήσει τη φήμη που είχε αποκτήσει στο παρελθόν ως γυναικάς, συνδέοντάς την με την κουλτούρα της εποχής. «Παρότι δημόσια εξυμνούσα την ερωτική ελευθεριότητα και τον ηδονισμό, ήταν –και προσεύχομαι κάποια ημέρα να γίνει ξανά σαφές– ότι εννοούσα συναινετικές επαφές μεταξύ ενηλίκων που το επιθυμούσαν», υποστήριξε.



«Επομένως, αυτό δεν αποτελούσε καν αντικείμενο προβληματισμού ή ανησυχίας, αλλά μέρος μιας παράδοσης εξύμνησης της ανδρικής συμπεριφοράς που χαρακτήριζε τους διάσημους άνδρες, πιθανότατα από τη δεκαετία του 1960 μέχρι ίσως και την εμφάνιση του κινήματος MeToo, παρόλο που, φυσικά, όλοι γνωρίζουμε ότι από αυτό προέκυψαν πολλά θετικά πράγματα», πρόσθεσε.



Οι συναντήσεις των Ανώνυμων Αλκοολικών στα γυρίσματα του «Arthur» Η κατάθεση αποκαλύπτει επίσης για πρώτη φορά ότι ο άνθρωπος που υποστήριζε τον Μπραντ στο πρόγραμμα των Ανώνυμων Αλκοολικών είχε επισκεφθεί τα γυρίσματα της ταινίας «Arthur». Ο ηθοποιός, ο οποίος δήλωσε στο δικαστήριο ότι παραμένει νηφάλιος εδώ και σχεδόν 23 χρόνια, υποδυόταν στην ταινία έναν πλούσιο πλέιμποϊ με έντονη εξάρτηση από το αλκοόλ.



Η παραγωγή αποτελούσε ριμέικ της ομώνυμης επιτυχημένης ταινίας του 1981, με πρωταγωνιστή τον Ντάντλεϊ Μουρ. Ο Μπραντ επιβεβαίωσε ότι ο άνθρωπος που τον καθοδηγούσε στο πρόγραμμα απεξάρτησης είχε βρεθεί στο πλατό. Αποκάλυψε επίσης ότι παρακολουθούσε συναντήσεις των Ανώνυμων Αλκοολικών μαζί με κάποιον που εργαζόταν στη Warner Bros. ή σε μία από τις άλλες εταιρείες παραγωγής που περιλαμβάνονται στην αγωγή.



Ωστόσο, αρνήθηκε να αποκαλύψει την ταυτότητα του συγκεκριμένου προσώπου. «Θα ήθελα, φυσικά, να σεβαστώ την ανωνυμία του και το δικαίωμά του να παραμείνει ανώνυμος όσον αφορά τη δική του σχέση με το αλκοόλ. Αλλά ναι, το θυμάμαι», δήλωσε.



Η καταδίκη σε δέκα χρόνια και έξι μήνες φυλάκισης Οι αποκαλύψεις έρχονται μετά την καταδίκη του Ράσελ Μπραντ από βρετανικό δικαστήριο για έναν βιασμό και τρεις σεξουαλικές επιθέσεις εις βάρος τεσσάρων γυναικών. Στις 9 Νοεμβρίου 2026, ο 51χρονος καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης δέκα ετών και έξι μηνών.



Η καταδίκη αφορά αδικήματα που διαπράχθηκαν μεταξύ 2004 και 2009, σε μια περίοδο κατά την οποία ο Μπραντ βρισκόταν στο απόγειο της δημοτικότητάς του στη βρετανική τηλεόραση και τον χώρο της ψυχαγωγίας.



Η αστική υπόθεση στη Νέα Υόρκη, από την οποία προέρχονται οι νέες αποκαλύψεις, είναι ξεχωριστή από τη βρετανική ποινική διαδικασία και παραμένει σε εξέλιξη.