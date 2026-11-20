Το φεστιβάλ θα διεξαχθεί από τις 23 έως τις 27 Ιουνίου του 2027, επιστρέφοντας έπειτα από την προγραμματισμένη διακοπή του 2026. Η παύση έγινε προκειμένου περιοριστεί η επιβάρυνση του χώρου και να αποκατασταθεί το φυσικό περιβάλλον του Worthy Far στο Σόμερσετ της νοτιοδυτικής Αγγλίας, όπου φιλοξενείται κάθε χρόνο η διοργάνωση.

Με ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που συνδυάζει κορυφαία ονόματα της σύγχρονης μουσικής και θρύλους προηγούμενων δεκαετιών επιστρέφει το Glastonbury το 2027, με την Μπίλι Άιλις , τον Χάρι Στάιλς και τον Σαμ Φέντερ να βρίσκονται στην κορυφή του line-up και τη Σερ να αναλαμβάνει το καθιερωμένο κυριακάτικο «Legends Slot».Η εμφάνιση της Σερ στην κεντρική σκηνή Pyramid, τον Ιούνιο, θα έχει και ιστορικό χαρακτήρα, καθώς η Αμερικανίδα τραγουδίστρια θα είναι τότε 81 ετών. Έτσι, αναμένεται να γίνει η μεγαλύτερη σε ηλικία καλλιτέχνιδα που έχει εμφανιστεί στο συγκεκριμένο αφιέρωμα, παίρνοντας το ρεκόρ από τον Ροντ Στιούαρτ, ο οποίος τραγούδησε σε ηλικία 80 ετών το 2025.Στο πρόγραμμα της διοργάνωσης περιλαμβάνονται ακόμη οι Massive Attack, οι Kraftwerk, η Λίλι Άλεν, η Λιτλ Σιμζ και οι Έζρα Κολεκτίβ.Την πρώτη τους εμφάνιση στο Glastonbury θα πραγματοποιήσουν, μεταξύ άλλων, οι Kraftwerk, η Σερ και ο Χάρι Στάιλς, καθώς και οι Ανζίν ντε Πουατρίν, οι Γουόμακ Σίστερς και ο Σομπρ. Όπως αναφέρει το Pitchfork, η Μπίλι Άιλις είχε βρεθεί ξανά στη θέση του κεντρικού καλλιτέχνη το 2022, ενώ ο Σαμ Φέντερ είχε συμμετάσχει τότε στο πρόγραμμα ως καλλιτέχνης που πλαισίωνε τα μεγάλα ονόματα.Ανάμεσα στους υπόλοιπους συμμετέχοντες βρίσκονται εκπρόσωποι διαφορετικών μουσικών ειδών: από την ποπ οι ΦΚΑ Τουίγκς, Ρόμπιν και Άντερσκορς, από τη ροκ οι δε Γουόρ ον Ντραγκς, Ντάινοσαρ Τζούνιορ και Κινγκ Γκίζαρντ εντ δε Λίζαρντ Γουίζαρντ, ενώ στη dance σκηνή θα εκπροσωπηθούν οι Μπέιζμεντ Τζακς, δε Άβαλανς και Μπονόμπο. Στο πρόγραμμα συναντά κανείς επίσης ονόματα της R&B, όπως οι Θάντερκατ, Λίον Μπρίτζες και Νάο, αλλά και βρετανικά σχήματα με ξεχωριστή παρουσία, όπως οι Δε Στριτς, Μπλαντ Όραντζ και Χοτ Τσιπ.: Shutterstock