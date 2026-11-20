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Ντόλι Πάρτον: Το Jolene ξεπέρασε το ένα δισεκατομμύριο ακροάσεις στο Spotify τρεις μήνες μετά τον θάνατό της
Ντόλι Πάρτον: Το Jolene ξεπέρασε το ένα δισεκατομμύριο ακροάσεις στο Spotify τρεις μήνες μετά τον θάνατό της
Tο Spotify απένειμε τιμητική πλακέτα στους εκπροσώπους της κληρονομιάς της Πάρτον, αναγνωρίζοντας την επιτυχία του τραγουδιού που κυκλοφόρησε το 1973
Περισσότερο από μισό αιώνα μετά την κυκλοφορία του, το «Jolene» της Ντόλι Πάρτον συνεχίζει να καταγράφει εντυπωσιακές επιδόσεις, ξεπερνώντας το ένα δισεκατομμύριο ακροάσεις στο Spotify, σχεδόν τρεις μήνες μετά τον θάνατο της θρυλικής τραγουδίστριας της κάντρι. Πρόκειται για το πρώτο τραγούδι της που φτάνει σε αυτό το ορόσημο, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική απήχηση της μουσικής της σε διαφορετικές γενιές ακροατών.
Tο Spotify απένειμε τιμητική πλακέτα στους εκπροσώπους της κληρονομιάς της Ντόλι Πάρτον, αναγνωρίζοντας την επιτυχία του τTο Spotify απένειμε τιμητική πλακέτα στους εκπροσώπους της κληρονομιάς της Ντόλι Πάρτον, αναγνωρίζοντας την επιτυχία του τραγουδιού που κυκλοφόρησε το 1973ραγουδιού που κυκλοφόρησε το 1973. Την τιμητική διάκριση παρέλαβε η ανιψιά της τραγουδίστριας, Ντανιέλ Πάρτον, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο μουσείο Dolly’s Life of Many Colors, στο Νάσβιλ.
Το συγκεκριμένο κομμάτι, που κυκλοφόρησε το 2019 ως συνεργασία της Ντόλι Πάρτον με τον Ζακ Γουίλιαμς, ξεπέρασε τις δύο εκατομμύρια πιστοποιημένες μονάδες πωλήσεων και αντίστοιχων αναπαραγωγών.
Οι δύο σημαντικές διακρίσεις έρχονται περίπου τρεις μήνες μετά τον θάνατο της Ντόλι Πάρτον, στις 25 Αυγούστου 2026, σε ηλικία 80 ετών.
Το «Jolene» κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1973 ως το πρώτο single από το ομώνυμο άλμπουμ της, το οποίο κυκλοφόρησε το 1974. Αρχικά, το τραγούδι είχε φτάσει μέχρι την 60ή θέση του Billboard Hot 100. Ωστόσο, μετά τον θάνατο της τραγουδίστριας, γνώρισε νέα άνοδο, φτάνοντας μέχρι τη 16η θέση, την υψηλότερη που έχει καταγράψει ποτέ στη συγκεκριμένη κατάταξη.
Το τραγούδι Jolene
Η Ντόλι Πάρτον είχε προταθεί για Grammy στην κατηγορία Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας Κάντρι για την αρχική ηχογράφηση του «Jolene» το 1975, ενώ την επόμενη χρονιά έλαβε νέα υποψηφιότητα για μια ζωντανή εκτέλεση του τραγουδιού. Το 2017, κέρδισε τελικά Grammy στην κατηγορία Καλύτερης Ερμηνείας Κάντρι από Ντουέτο ή Συγκρότημα, για τη νέα εκδοχή του «Jolene» που ηχογράφησε μαζί με τους Pentatonix.
Tο Spotify απένειμε τιμητική πλακέτα στους εκπροσώπους της κληρονομιάς της Ντόλι Πάρτον, αναγνωρίζοντας την επιτυχία του τTο Spotify απένειμε τιμητική πλακέτα στους εκπροσώπους της κληρονομιάς της Ντόλι Πάρτον, αναγνωρίζοντας την επιτυχία του τραγουδιού που κυκλοφόρησε το 1973ραγουδιού που κυκλοφόρησε το 1973. Την τιμητική διάκριση παρέλαβε η ανιψιά της τραγουδίστριας, Ντανιέλ Πάρτον, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο μουσείο Dolly’s Life of Many Colors, στο Νάσβιλ.
Το συγκεκριμένο κομμάτι, που κυκλοφόρησε το 2019 ως συνεργασία της Ντόλι Πάρτον με τον Ζακ Γουίλιαμς, ξεπέρασε τις δύο εκατομμύρια πιστοποιημένες μονάδες πωλήσεων και αντίστοιχων αναπαραγωγών.
Dolly Parton’s ‘Jolene’ Surpasses 1 Billion Streams on Spotify 3 Months After the Country Icon’s Death https://t.co/evnR8PFD8G— People (@people) November 20, 2026
Το «Jolene» κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1973 ως το πρώτο single από το ομώνυμο άλμπουμ της, το οποίο κυκλοφόρησε το 1974. Αρχικά, το τραγούδι είχε φτάσει μέχρι την 60ή θέση του Billboard Hot 100. Ωστόσο, μετά τον θάνατο της τραγουδίστριας, γνώρισε νέα άνοδο, φτάνοντας μέχρι τη 16η θέση, την υψηλότερη που έχει καταγράψει ποτέ στη συγκεκριμένη κατάταξη.
Το τραγούδι Jolene
Η Ντόλι Πάρτον είχε προταθεί για Grammy στην κατηγορία Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας Κάντρι για την αρχική ηχογράφηση του «Jolene» το 1975, ενώ την επόμενη χρονιά έλαβε νέα υποψηφιότητα για μια ζωντανή εκτέλεση του τραγουδιού. Το 2017, κέρδισε τελικά Grammy στην κατηγορία Καλύτερης Ερμηνείας Κάντρι από Ντουέτο ή Συγκρότημα, για τη νέα εκδοχή του «Jolene» που ηχογράφησε μαζί με τους Pentatonix.
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