Στα αρχικά δοκιμαστικά συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Κάλουμ Τέρνερ, ο Τζακ Λόουντεν και ο Τζος Ο'Κόνορ, οι οποίοι θεωρούνταν πιθανοί διάδοχοι του Ντάνιελ Κρεγκ.

Η Amazon MGM επιχείρησε να διατηρήσει απόλυτη μυστικότητα γύρω από τη διαδικασία, διαθέτοντας, σύμφωνα με πηγές του Variety, από 300.000 έως 500.000 δολάρια για την προστασία των δοκιμαστικών.

Κλείσιμο