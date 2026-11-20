Μισό εκατομμύριο δολάρια ξόδεψε η Amazon για να κρατήσει μυστική την επιλογή του νέου Τζέιμς Μποντ
Μισό εκατομμύριο δολάρια ξόδεψε η Amazon για να κρατήσει μυστική την επιλογή του νέου Τζέιμς Μποντ
Παρά τα αυστηρά μέτρα εχεμύθειας, τα ονόματα αρκετών υποψήφιων είχαν διαρρεύσει, ενώ η τελική απόφαση για τον διάδοχο του Ντάνιελ Κρεγκ ελήφθη τρεις ημέρες πριν από την επίσημη ανακοίνωση
Έως και μισό εκατομμύριο δολάρια φέρεται να δαπάνησε η Amazon MGM προκειμένου να κρατήσει μυστική τη διαδικασία επιλογής του νέου Τζέιμς Μποντ, πριν καταλήξει στον Ρόμπερτ Πάτινσον. Παρά τα αυστηρά μέτρα εχεμύθειας, τα ονόματα αρκετών υποψήφιων ηθοποιών διέρρευσαν, ενώ η τελική απόφαση για τον διάδοχο του Ντάνιελ Κρεγκ ελήφθη μόλις τρεις ημέρες πριν από την επίσημη ανακοίνωση.
Σύμφωνα με το Variety, στελέχη της Amazon MGM διέθεσαν εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για να διασφαλίσουν ότι οι δοκιμαστικές εμφανίσεις των ηθοποιών θα παρέμεναν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ο Ρόμπερτ Πάτινσον ανακοινώθηκε επισήμως ως ο νέος Τζέιμς Μποντ τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου. Ωστόσο μέχρι να ληφθεί η απόφαση είχαν προηγηθεί οντισιόν με τη συμμετοχή αρκετών γνωστών ονομάτων του Χόλιγουντ.
Το κόστος της προσπάθειας διατήρησης της μυστικότητας φέρεται να κυμάνθηκε μεταξύ 300.000 και 500.000 δολαρίων, ποσό ιδιαίτερα υψηλό, δεδομένου ότι η ταυτότητα αρκετών υποψηφίων έγινε τελικά γνωστή. Παρότι η Amazon εξασφάλισε τον δημιουργικό έλεγχο του κινηματογραφικού franchise το 2025, η αναζήτηση του νέου πρωταγωνιστή ξεκίνησε ουσιαστικά στις αρχές του 2026.
Τη διαδικασία ανέλαβαν η παραγωγός Έιμι Πασκάλ, γνωστή από τις ταινίες του «Spider-Man», και ο Ντέιβιντ Χέιμαν, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με την κινηματογραφική σειρά «Harry Potter».
Στα αρχικά δοκιμαστικά συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Κάλουμ Τέρνερ, ο Τζακ Λόουντεν και ο Τζος Ο'Κόνορ, οι οποίοι θεωρούνταν πιθανοί διάδοχοι του Ντάνιελ Κρεγκ. Η Amazon MGM επιχείρησε να διατηρήσει απόλυτη μυστικότητα γύρω από τη διαδικασία, διαθέτοντας, σύμφωνα με πηγές του Variety, από 300.000 έως 500.000 δολάρια για την προστασία των δοκιμαστικών.
Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες, τα ονόματα των ηθοποιών έγιναν γρήγορα γνωστά, καθώς η φημολογία για τον νέο 007 είχε ενταθεί ιδιαίτερα. Ο Ρόμπερτ Πάτινσον μπήκε στη διαδικασία επιλογής την τελευταία στιγμή, όπως και ο Νίκολας Χουλτ, ο οποίος επίσης θεωρήθηκε μια απρόσμενη υποψηφιότητα.
Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα, καθοριστικό ρόλο στην τελική επιλογή διαδραμάτισε ο σκηνοθέτης της νέας ταινίας, Ντενί Βιλνέβ. Ο δημιουργός του «Dune» φέρεται να απέκτησε τον μεγαλύτερο λόγο στη διαδικασία λήψης της απόφασης, καθώς η άποψή του θεωρήθηκε ιδιαίτερα σημαντική από τους υπόλοιπους συντελεστές.
Ο Βιλνέβ είχε ήδη συνεργαστεί με τον Πάτινσον στην ταινία «Dune: Part Three», γεγονός που είχε δημιουργήσει μεταξύ τους μια αμοιβαία κατανόηση στον τρόπο δουλειάς. Αυτή η συνεργασία έκανε, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, την επιλογή του ηθοποιού σχεδόν «αναπόφευκτη».
Σύμφωνα με το Variety, στελέχη της Amazon MGM διέθεσαν εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για να διασφαλίσουν ότι οι δοκιμαστικές εμφανίσεις των ηθοποιών θα παρέμεναν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ο Ρόμπερτ Πάτινσον ανακοινώθηκε επισήμως ως ο νέος Τζέιμς Μποντ τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου. Ωστόσο μέχρι να ληφθεί η απόφαση είχαν προηγηθεί οντισιόν με τη συμμετοχή αρκετών γνωστών ονομάτων του Χόλιγουντ.
Το κόστος της προσπάθειας διατήρησης της μυστικότητας φέρεται να κυμάνθηκε μεταξύ 300.000 και 500.000 δολαρίων, ποσό ιδιαίτερα υψηλό, δεδομένου ότι η ταυτότητα αρκετών υποψηφίων έγινε τελικά γνωστή. Παρότι η Amazon εξασφάλισε τον δημιουργικό έλεγχο του κινηματογραφικού franchise το 2025, η αναζήτηση του νέου πρωταγωνιστή ξεκίνησε ουσιαστικά στις αρχές του 2026.
Τη διαδικασία ανέλαβαν η παραγωγός Έιμι Πασκάλ, γνωστή από τις ταινίες του «Spider-Man», και ο Ντέιβιντ Χέιμαν, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με την κινηματογραφική σειρά «Harry Potter».
Battle to keep James Bond auditions secret cost Amazon a huge sum https://t.co/c5HR1WXvax pic.twitter.com/b069Im11TS— Page Six (@PageSix) November 20, 2026
Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες, τα ονόματα των ηθοποιών έγιναν γρήγορα γνωστά, καθώς η φημολογία για τον νέο 007 είχε ενταθεί ιδιαίτερα. Ο Ρόμπερτ Πάτινσον μπήκε στη διαδικασία επιλογής την τελευταία στιγμή, όπως και ο Νίκολας Χουλτ, ο οποίος επίσης θεωρήθηκε μια απρόσμενη υποψηφιότητα.
Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα, καθοριστικό ρόλο στην τελική επιλογή διαδραμάτισε ο σκηνοθέτης της νέας ταινίας, Ντενί Βιλνέβ. Ο δημιουργός του «Dune» φέρεται να απέκτησε τον μεγαλύτερο λόγο στη διαδικασία λήψης της απόφασης, καθώς η άποψή του θεωρήθηκε ιδιαίτερα σημαντική από τους υπόλοιπους συντελεστές.
Ο Βιλνέβ είχε ήδη συνεργαστεί με τον Πάτινσον στην ταινία «Dune: Part Three», γεγονός που είχε δημιουργήσει μεταξύ τους μια αμοιβαία κατανόηση στον τρόπο δουλειάς. Αυτή η συνεργασία έκανε, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, την επιλογή του ηθοποιού σχεδόν «αναπόφευκτη».
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